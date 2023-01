Enthüllungsbuch Schatten auf einer Lichtgestalt: Wie der Sohn des Kunstmuseumsdirektors Franz Meyer mit seinem Vater abrechnet Der Basler Ethnologe Piet Meyer legt ein Enthüllungsbuch über seinen Vater Franz Meyer, den langjährigen und erfolgreichen Direktor des Basler Kunstmuseums, vor. Aber das Vaterbuch ist entschieden mehr als eine Abrechnung.

Der Direktor des Kunstmuseums Franz Meyer (r.) erklärt dem Basler Regierungsrat Lukas Burckhardt die Gemälde von Picasso in der Ausstellung des Museums am 8. Januar 1967. Bild: Keystone

Es ist ein Buch wie ein Aufschrei. Der heftige und repetitive Schrei eines emotional massiv misshandelten und vernachlässigten Kindes und Jugendlichen.

Kurzes Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor, Ihr in der Öffentlichkeit hoch angesehener und beliebter Vater hat Sie in Ihrem ganzen Leben nie spontan umarmt, geherzt oder geküsst; kein Spielen, kein Schlitteln, kein Fahrradfahren; nie haben Sie mit ihm gefrühstückt oder zu Hause zu Abend gegessen, nie hat er mit Ihnen gelacht oder Ihnen etwas vorgelesen – und nie hat er Sie bei Ihrem Namen gerufen.

Abrechnung und Forschungsreise zugleich

So beschreibt der studierte Ethnologe, Kunsthistoriker und Verleger Piet Meyer seine Kindheit als Sohn von Franz Meyer, dem langjährigen Direktor des Basler Kunstmuseums (1961–1980). Ein später Vatermord? Eine so verzweifelte wie reflektierte Abrechnung? Ja, das auch. Aber dieses Vaterbuch ist entschieden mehr.

Piet Meyer in den Verlagsräumlichkeiten in Wien. Bild: zvg/Jacqueline Godany

Es ist die Forschungsreise des Sohnes in die Geschichte seiner kunstaffinen grossbürgerlichen Familie und zu all den Fragen, die da konsequent beschwiegen wurden. Das macht dieses Buch nicht nur psychologisch, sondern auch soziologisch, historisch, kolonial- und kunstgeschichtlich interessant.

Die Mutter Ida ist die Tochter des russisch-jüdischen Malers Marc Chagall. Im scharfen Kontrast zum kalt-schroffen Vater beschreibt der Sohn sie als «hochemotional, exaltiert, hochexplosiv, umwerfend charmant, sehr extrovertiert und genuin offen». Aber die meiste Zeit weilt sie in Paris, wo sie in ihrem prachtvollen Haus direkt an der Seine mit Künstlern und Dichtern aus aller Welt Hof hält.

Die Kinderbetreuung in Basel bleibt vollständig an ein hochgradig sadistisch veranlagtes Kindermädchen ausgelagert. So verfestigt sich auch hier das Bild einer dysfunktionalen Oberschichtfamilie mit einer «völlig versponnen verstiegenen Mutter, die keine war».

Grossvater war Unterzeichner der nazifreundlichen «Eingabe der 200»

Die Elternhäuser von Vater und Sohn sind vollgehängt mit Meisterwerken der klassischen Moderne: Cézanne, Gauguin, Mondrian, Rousseau, Chagall.

Der Grossvater Fritz Meyer. Bild: zvg/Piet Meyer

Woher aber stammt das Meyersche Familienvermögen? Erst mit seiner akribischen Recherche stösst Piet Meyer auf seinen abenteuerfreudigen Urgrossvater Fritz Meyer-Fierz (1847–1917), der mit Tabakpflanzungen in Sumatra innert nur zehn Jahren sehr reich geworden war. Zurück in der Schweiz wird er zu einem der ersten Schweizer Kunstsammler – ein Autodidakt mit einem exzellenten Auge für das radikal Fremde.

Ein anderes nachhaltig beschwiegenes Kapitel ist die politische Einstellung des Grossvaters Franz Meyer-Stünzi (1889–1962). Der Unternehmer und Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft, der in der herrschaftlichen «Villa Brandt» mit riesigem Park im Riesbach-Quartier residiert, gehört zu den Unterzeichnern der nazifreundlichen «Eingabe der 200», die im höchst prekären Kriegsjahr 1940 vom Bundesrat die Gleichschaltung der Schweizer Presse und weitere Massnahmen im Sinne Hitlers verlangt.

Ruchloser Kunsthandel

Wie trickreich – und zum Teil auch ruchlos – der Kunsthandel funktioniert, schildert Piet Meyer an zwei herausragenden Bildern, die ursprünglich beide zum Meyerschen Familienbesitz gehörten. Paul Gauguins «Nafea» erscheint 1893 erstmals auf dem Kunstmarkt: für 1500 Francs.

Paul Gauguins «Nafea» wurde 2015 als bis anhin teuerstes Bild überhaupt verkauft. Bild: zvg/Piet Meyer Verlag

Die Basler Sammlung Rudolf Staechelin erwirbt es 1917 für 18’000 Franken. Seit 1947 hängt das Bild als exquisite Leihgabe im Basler Kunstmuseum – bis es 2015, wie die «New York Times» als Erste berichtet, als bislang teuerstes Bild überhaupt für 300 Millionen Dollar an den Emir von Katar verkauft wird.

Das andere Gemälde ist Henri Rousseaus Urwaldbild «Le lion, ayant faim, se jette sur l’antilope», das niemand vergisst, der es je gesehen hat. Piet Meyer hat unter diesem Bild bei seiner Grossmutter öfters zu Mittag gegessen.

Unter Henri Rousseaus hungrigem Löwen hat Piet Meyer bei seiner Grossmutter zu Mittag gegessen. Bild: zvg/Piet Meyer Verlag

1905 gelangt es für 220 Francs erstmals in den Kunsthandel. Franz Meyer und seine Schwester Marian erben es aus der Familiensammlung je zur Hälfte. Den Krimi, wie sich der gerissene Ernst Beyeler – bei dieser komplexen Konstellation – das ikonische Gemälde für extrem günstige 16 Millionen unter den Nagel reisst, muss man im Buch selber nachlesen.

Sohn erlebte Vater als Verkörperung des Prinzips «Dr. Jekyll And Mr. Hyde»

Die Direktionszeit von Franz Meyer in Basel gilt zu Recht als sehr erfolgreich. Unter seiner Führung öffnet sich die Basler Sammlung in Richtung der immer wichtiger werdenden amerikanischen Kunst. Und der Sieg in der legendären Picasso-Volksabstimmung von 1967 zum Erwerb zweier teurer Bilder des Meisters ist nicht zuletzt seinem grossen Einsatz zu verdanken.

Zu Hause ist das aber nie ein Thema. Der Sohn erlebt seinen Vater als die exzellente Verkörperung des Prinzips «Dr. Jekyll And Mr. Hyde». Tritt jemand von aussen hinzu, wird ein Kippschalter umgelegt und der schroffe Mensch wird, wie von Zauberhand berührt, plötzlich warmherzig und leutselig.

In zweiter Ehe ist Franz Meyer, so berichtet der Sohn, mit Pia Federspiel, der Schwester des Schriftstellers Jürg Federspiel, verheiratet und wohnt wieder in seinem Zürcher Elternhaus. Im Januar 2007, eine Woche, bevor der Schriftsteller in Basel in den Rhein geht, klopft er an der «Villa Brandt» an und bittet um Asyl. Die Schwester weist ihn vehement ab.

Bitteres Ende der unversöhnlichen Vater-Sohn-Geschichte

Es ist eine der Stärken dieses Buches, dass es auch Stimmen, die Franz Meyer sehr viel positiver, als rundum angenehm und fachlich wie menschlich kompetent erlebt haben, zu Wort kommen lässt. Aber es erspart uns nicht den bitteren Schluss dieser unversöhnlichen Vater-Sohn-Geschichte.

Drei Tage vor dem Tod von Franz Meyer erreicht den Sohn eine Postkarte mit einem einzigen Satz: «Ich wäre jetzt bereit, dich zu sehen.» Ohne Anrede und grusslos, unterschrieben mit: Franz Meyer. Und dies, nachdem dieser Vater eine Beziehung zu seinem Sohn während 54 Jahren strikt verweigert hat.

Der Sohn kann da nicht wissen, dass der Vater im Sterben liegt. Er antwortet gleichentags, ebenfalls auf einer Postkarte, auch mit einem einzigen Satz: «Es ist zu spät.» Gezeichnet: Piet Meyer. Als er kurz darauf erfährt, dass sein Vater tatsächlich gestorben ist, bereut er seine Antwort, wie er im Buch schreibt, keine Sekunde lang.

Piet Meyers Grundfrage aber bleibt ungeklärt: Warum hat dieser Vater seinen Sohn so gehasst?