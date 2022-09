«Erasmus klingt!» Basel bekommt ein neues Festival zwischen Übermut und Wahnsinn Die neue Basler Biennale «Erasmus klingt!» nimmt sich dessen Schrift «Lob der Torheit» zum Motto für verrückte Barockmusik.

Die Ausgelassenheit von Goyas Blindekuhspiel ist nur eine Übersetzung vom Irrsinn entfernt. Bild: Dea Picture Library/ De Agostini Editorial

Es ist in der Geschichte immer wieder vorgekommen, dass Musik verboten wurde. Das geschah aber immer entweder wegen ihres Textes oder wegen des Ideengehalts, der dahintersteckte und auch ohne Text mitgedacht wurde. Nur ein einziges Mal wurde eine Melodie – oder in diesem Fall eher die Basslinie eines Improvisationsschemas – einfach nur rein wegen ihres musikalischen Gehalts verboten: «La Folía», ein wahrscheinlich aus Portugal stammender Tanz, der von den Autoritäten immer wieder als ungezügelt und unmoralisch empfunden wurde.

Erst als Arcangelo Corelli 1700 seine kunstvollen Geigen-Variationen über dieses Thema veröffentlichte und den anrüchigen Tanz damit zur Kunstmusik veredelte, fand diese Chaconne-artige Basslinie auch den Gefallen der Potentaten – und wurde sogleich zum grössten Hit der Barockzeit. Kein Komponist, der etwas auf sich hielt, konnte es sich leisten, nicht auch seine «Folia»-Version vorzulegen.

Insbesondere Vivaldi und Händel sorgten mächtig für Furore damit, aber auch Alessandro Scarlatti, Vitali oder Albicastro legten ihre Ideen vor. Die Franzosen Lully, Marais oder d’Anglebert schrieben Variationen über «Les Folies d’Espagne», Bach zitiert sie in seiner «Bauernkantate», später freuten sich auch Salieri und Cherubini, selbst Liszt und Rachmaninow an diesem Thema.

Beste Ensembles für Barockmusik

Und was, bitte, hat das alles mit Erasmus zu tun? Im ursprünglichen iberischen Sinn bedeute «Folía» eher «Ausgelassenheit» und «Übermut» als «Verrücktheit», so wie es Goya in seinem Gemälde «Blinde Kuh» 1788 wunderschön eingefangen hat. In Italien und Frankreich aber war die zweite Bedeutung gebräuchlicher, und so lag es nahe, die italienische Übersetzung von Erasmus’ Schrift «Moriae encomium» — so das lateinische Original des berühmten «Lob der Torheit» – mit «Elogio della Follia» zu betiteln. Und damit ergibt sich ein prächtiger Querverweis in die Musikgeschichte, den das neue Basler Festival mit vollen Händen aufgreift.

Für das Konzertprogramm von «Erasmus klingt!» hat man die besten Ensembles Europas eingeladen: René Jacobs leitet das Freiburger Barockorchester in einer halbszenischen Aufführung von Händel-Kantaten. «Delirio amoroso» heisst das Motto, Kateryna Kasper und Yannick Debus ziehen für diesen Liebeswahnsinn alle Register ihrer Gesangskunst. Andrea Marcon und sein Venice Baroque Orchestra begleiten Magdalena Kozena in nicht minder aufgeregten Arien der unglücklich verliebten Zauberin Alcina aus Händels Oper und steuern Concerti von Vivaldi, Geminiani und Galuppi bei.

Der Paradiesvogel unter den Cembalisten, der Franzose Jean Rondeau, versammelt französische «Follia»-Versionen für sein Instrument. Das «Huelgas Ensemble» unter seinem Leiter Paul van Nevel, das seit 50 Jahren zu den herausragenden Ensembles für die Vokalpolyfonie der Renaissance zählt, singt Musik von den Zeitgenossen des Erasmus. Und die Sopranistin Nuria Rial bietet mit dem Ensemble 1700 einen schrill-bunten Querschnitt durch Europas Barockmusik.

Alain Claude Sulzer trifft auf Harald Schmidt

Am Freitag gibt es sogar ein regelrechtes Blockflöten-Gipfeltreffen, wenn im selben Konzert mit Dorothee Oberlinger, Maurice Steger und Michael Oman drei der heute weltbesten Virtuosen dieses Instruments aufeinander treffen. Und wir können sicher sein, dass sie alle drei – auch wenn sie zwischendurch ganz artig zusammen Trio spielen – mit allen Kräften darum wetteifern werden, ihr Publikum möglichst schwindlig zu spielen. Für das Finale hat Oberlinger unter dem Titel «The Noise of Folly» eine Collage aus den berühmtesten «Follia»-Kompositionen von Corelli und Vivaldi gebastelt.

«Erasmus klingt», das jüngste Kind des Hochrhein Musikfestivals, hinter dem Christoph Müller steckt, und das auch etwa die «Klassik-Sterne» oder das «Solsberg»-Festival veranstaltet, ist aber mehr als ein Barockmusik-Festival, so eindrucksvoll sich die Liste der auftretenden Künstler auch liest. Das Werk und Wirken von Erasmus in Basel soll einen breiten Platz erhalten. Colloquien und Podiumsdiskussionen, in denen die Gelehrten von heute über ihren Kollegen von damals referieren, haben ebenso Platz wie Stadtführungen und Workshops mit Musikstudenten oder ein Kinderprogramm.

Alle Konzerte werden begleitet von Ausschnitten aus der Schrift «Lob der Torheit» von Erasmus, die Alain Claude Sulzer auswählt und liest. Und für den Freitag hat er einen zum Gespräch geladen, der im deutschsprachigen Raum legitimiert ist wie wenig andere, um über das Thema Satire und Ironie zu sprechen: Harald Schmidt.