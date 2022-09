«Erasmus klingt!» Törichte Menschen sind glücklicher Im Buch «Lob der Torheit», dessen Thema sich das interdisziplinäre Basler Festival widmet, gibt Erasmus den humanistischen Spötter.

zvg

Das Festival «Erasmus klingt!» bietet dem interessierten Publikum neben Konzerten und anderen Veranstaltungen auch mehrere Colloquien, die Bezug auf das von Erasmus von Rotterdam verfasste «Lob der Torheit» nehmen. Dabei handelt es sich um eine Lobrede nach antikem Vorbild, in der Erasmus augenzwinkernd die Torheit in Gestalt der griechischen Göttin Moria ihr Eigenlob vortragen lässt.

Moria bezeichnet sich ohne falsche Bescheidenheit als mächtigste aller olympischen Gottheiten. Selbst Jupiter kann sich ihrem Einfluss nicht entziehen, wie seine diversen Eskapaden zeigen. Zusammen mit ihren Töchtern Eigenliebe, Schmeichelei, Vergesslichkeit, Faulheit und Lust hat sie sich die ganze Menschheit untertan gemacht. Ohne Dummheit, Unvernunft, Selbsttäuschung und Illusion könne kein Mensch ein erträgliches Leben fristen, geschweige denn ein glückliches Erdendasein geniessen, lässt Moria uns wissen.

Ein rhetorisches Feuerwerk

Vom Erwerb der Weisheit (sapientia) rät sie dringend ab: «Die Weisen seht ihr immerzu in Armut, Hunger und Unrat, verachtet, ruhmlos und verhasst, während den Toren Geld und öffentliche Ämter zuströmen, ja ihnen einfach alles gelingt.» Dieses Eigenlob der Torheit, mit Witz und Ironie vorgetragen, wirkt erheiternd und belustigend – und Hand aufs Herz: Es steckt ja auch ein Körnchen Wahrheit im Ganzen.

Erasmus’ rhetorisches Feuerwerk beschränkt sich allerdings nicht darauf, ein geistreiches Spiel zu sein. Immer wieder wird unterschiedlich heftige Kritik an Kirche und Gesellschaft laut. In schrillen Tönen etwa hier:

«Der Krieg ist eine Ungeheuerlichkeit, die zu wilden Tieren, aber nicht zu Menschen passt, eine Wahnsinnsgeburt, die die Dichter sogar den Furien zuschreiben, eine Seuche, die allgemeine sittliche Verwilderung mit sich bringt, (...) eine Gottlosigkeit, die dem Christen völlig widerspricht, und doch kümmern die Päpste sich um nichts sonst und führen nur Krieg.»

Erasmus scheint Moira zuzustimmen, die zwei Arten von Unverstand (insania) unterscheidet. Die eine Art geht von den Rachegöttinnen der Unterwelt aus. Sie richtet nichts als Böses an. Die andere Art reklamiert die Torheit für sich. Sie wird den Menschen zuteil, «sooft eine liebenswürdige Täuschung den Geist von Ängsten und Sorgen frei macht und ihn mit vielfältiger Lust beglückt».

Von Froben in Basel gedruckt

Den Plan, eine kleine Schrift über die Torheit zu schreiben, fasste Erasmus im Jahr 1509 während einer Reise von Italien nach England. Fertig ausgearbeitet hat er sie in London im Haus seines Freundes Thomas Morus, der mit seiner Utopie «Utopia» (1516) zum Namensgeber einer ganzen Literaturgattung wurde.

Das «Loblied» kursierte zunächst nur in Abschriften. 1511 erschien ein erster von Erasmus nicht autorisierter, fehlerhafter Druck. 1512 folgte dann eine autorisierte Fassung. In bestem Licht präsentiert sich die drei Jahre später, also 1515, in Basel bei Johannes Froben gedruckte Ausgabe mit zahlreichen gelehrten Anmerkungen des Arztes Gerardus Listrius, an denen Erasmus ebenfalls mitgewirkt haben dürfte.