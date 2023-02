Fasnacht Von der Bühne in die Bibliothek: Neues Kinderbuch zur Basler Fasnacht Die Baslerin Brigitte Voltz-Aerni hat mit «Dr goldigi Waggis» ein Kinderbuch über den Zauber der Fasnacht geschrieben.

Vally Vogel hat die Erzählung mit einfachen Bleistiftzeichnungen illustriert. Bild: zvg

Ein Waggis verzaubert mit goldenen Räppli die Basler Fasnacht. Diese sind so magisch, dass sie in grosser Menge gefährlich werden: Sie verwandeln kostümierte Tambouren in Löwen und Schnitzelbänkler in Singvögel.

Wer vor vier Jahren das Basler Kinder-Charivari besuchte, kennt die Geschichte womöglich noch. Damals feierte Brigitte Voltz-Aerni die Premiere ihres Kinderstücks, das nun auch in Buchform vorliegt. Für «Dr goldigi Waggis» arbeitete die Autorin erneut mit Illustratorin Vally Vogel zusammen, die beim Kindercharivari das Bühnenbild gestaltete.

Das Buch, das neu in allen Basler Primarschul-Bibliotheken aufliegt, richtet sich an Kinder ab der dritten Schulklasse. Noch mehr eignet es sich aber fürs Vorlesen. Das liegt vor allem an den unterhaltsamen Figuren und deren unterschiedlichen sprachlichen Marotten.

Nej Yorgg Bebbi mit prominentem Auftritt

Voltz baut ihre Geschichte um einige wenige Hauptfiguren auf: Im Zentrum steht der Basler Tourismusdirektor, der einen amerikanischen Touristen und seine Tochter sowie eine Besucherin aus Düsseldorf durch die Basler Fasnacht führt. Alle haben ihre Eigenheiten, was manchmal erheiternd, manchmal arg stereotyp ist.

Bild: zvg

Die Autorin baut zudem spannende Fakten zur Geschichte der Basler Fasnacht ein. So erfährt die Leserschaft von den Nej Yorgg Bebbi, einer Clique ausgewanderter Baslerinnen und Baslern, die in den Siebzigern in New York gegründet wurde. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt trotz der unterhaltsamen Geschichte: Von Tipp- und Rechtschreibfehlern ist das Buch leider nicht ganz befreit.