Festival Eine geballte Ladung: So wird das Bitchfest Nummer fünf Die fünfte Ausgabe des Punkrock-Festivals Bitchfest geht am Samstag mit sechs Bands und einem illustren Gast über die Bühne.

Die Basler Bitch Queens mit Melchior Quitt (zweiter von rechts) haben ihr Festival auf einen Tag verdichtet. Dominik Asche

Der Ton ist rau, der Takt hoch, die Songs sind kurz. Der morgige Samstag steht ganz im Zeichen des Punk- und Garagerock, wenn die Basler Bitch Queens zum fünften Mal im Sommercasino ihr jährliches Bitchfest steigen lassen.

Sechs Bands, ein DJ und ein stimmiges Rahmenprogramm erwarten die Fans der schnörkellosen Rockmusik. Mit den Bad Nerves konnte ein englischer Act verpflichtet werden, der als glorioser Bastard aus Strokes und Ramones gefeiert wird. Zur Stunde steht dieses Konzert in der Schwebe, weil dem Fünfer aus dem Osten Londons der geplante Flug gestrichen wurde. Doch die Organisatoren sind noch zuversichtlich.

Sechs Bands auf zwei bis drei Bühnen

Doch mit oder ohne den Bad Nerves wird am Bitchfest viel geboten. Ehe die Bitch Queens als letzte Band des Abends zur Afterparty mit DJ Danny Ramone überleiten, werden im Sommercasino verteilt auf den oberen Saal, den Club im Keller und das extra fürs Bitchfest geschaffene Fümoir, zu dem sich die ­Organisatoren noch in Schweigen hüllen, sechs Acts aufgetreten sein: Neben den erwähnten Bands sind dies The Jackets, Dirty Blondes, Bikini Beach und No Mute. Eine geballte Ladung!

Bad Nerves, Punkrock-Hoffnung aus England. Dan Eden

Eine, die durchaus auch überfordern kann, wie Melchior Quitt, Frontmann der federführenden Bitch Queens, weiss: Bei früheren Ausgaben habe man das Programm auf drei Tage gestreckt, mit der Folge, dass viele schon nach dem ersten Abend «komplett im Eimer» gewesen seien, wie er sagt.

Die relativ frühe Startzeit für das eintägige Festival sieht Quitt nicht als Nachteil: «Dass Konzerte immer später beginnen müssen, ist so ein Unding der Basler Szene, das sich über Jahre eingeschlichen hat.» Zudem hätten kürzere Sets bei den Bands zur Folge, dass es jeweils keine Hänger gäbe. Plus: So schaffe man es sogar nach der letzten Band noch auf den Zug.

Eine berühmte Aktivistin und Fotografin

Doch lohnt es sich ohnehin, früher im Sommercasino aufzukreuzen, denn kurz nach 18 Uhr plaudert Leni Sinclair aus ihrem langen und bewegten Leben. Die 82-jährige Aktivistin und Fotografin mit starker Verwurzelung im Punk weilt aktuell mit einer Ausstellung in Zürich und habe Interesse gezeigt, auch anderen Veranstaltungen beizuwohnen. «So einen Gast konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen», freut sich Quitt.

Was ihn auch freut: Seit 2019 gelingt es ihm alljährlich, dass bei jeder zweiten Band mindestens eine Frau im Line-up ist. «Das ist bei einem solchen Festival manchmal eine ziemliche Herausforderung», gibt er zu. Dass es bislang keinen höheren Frauenanteil in dieser Szene gibt, sei eigentlich schade: «Die Türen stehen für Frauen im Punkrock sperrangelweit offen.»