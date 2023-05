Festival Mundart in der Basler Innenstadt: Für die 39. Ausgabe setzt «Em Bebbi sy Jazz» auf Schweizer Dialekt Von einem exklusiven Jazz-Format bewegt sich «Em Bebbi sy Jazz» schon länger weg. Mit dem diesjährigen Fokus «Mundart» bedient der Basler Sommerevent erneut mehrere Musikgenres. Auf 30 Bühnen werden 700 Musikschaffende auftreten – darunter Mundart-Pop-Sänger Andryy und das Basler Rap-Kollektiv Ohrdope.

Die Macher von «Em Bebbi sy Jazz». Bild: Tanja Opiasa-Bangerter

Ein Jahr vor seinem 40-Jahr-Jubiläum ist das populäre Basler Sommerhappening kaum wiederzuerkennen: In den 80er-Jahren als Volksfest mit amerikanischem Dixieland-Charakter eingeführt, hat sich «Em Bebbi sy Jazz» immer mehr zum Cross-over-Festival gemausert. Heisst: Nebst dem Jazz werden auf den rund dreissig Bühnen in der Innenstadt auch diverse andere musikalische Genres bespielt. Dies durch sogenannte Fokusthemen – also innerhalb einer Nische, die es den Machern ermöglicht, über den Tellerrand zu blicken und sich einem wandelnden Musikkonsum anzupassen.

Mit dem diesjährigen Fokus beschreitet die Grossveranstaltung nun ganz neues Terrain: «Mundart». Man bewege sich dabei mit den Interessen der Bebbis, also dem Publikum, das über die Jahre immer jünger wurde. «Wir sind längst kein Altherrenanlass mehr», sagt OK-Präsident Peter Eichenberger an der Medienorientierung vom Dienstag. Das neunköpfige ehrenamtliche Organisationskomitee, das zum grössten Teil aus Musikschaffenden bestehe, wolle den Bebbi-Jazz öffnen und auch regionalen Künstlern aus anderen Musikrichtungen die Chance auf einen Auftritt am Festival geben.

Bewegtes Line-up: Mundart-Pop und alternativer Jazz

Das Line-up präsentiert sich in der Folge als eine Mischung aus Mundart und alternativem Jazz. Cleaner, zeitgenössischer Mundartpop liefert der Festival-Headliner und Multiinstrumentalist Andryy. Der Winterthurer Gewinner des Swiss Music Award 2023 bespielt mit seinen tiefgründigen Texten diverse Schweizer Bühnen. Aus der Region sind «Ohrdope» mit einer Fusion von Jazz, Blues und Rap sowie der Basler Folk-Musiker Flavian Graber am Start.

So gross der Wunsch nach mehr Durchmischung seitens der Grossveranstalter auch sei, gestalte sich das Booking von genrefremden Künstlern nicht immer einfach, räumt der Booking-Verantwortliche Edo Löw ein. Das Budget von rund 400’000 Franken lasse auch keine grossen Sprünge zu: «Wir sind auf das Entgegenkommen der Künstler angewiesen.»

Das Konzept, das auf viel Freiwilligkeit und Goodwill setzt, habe sich zwar etablieren können. Es komme jedoch schon vor, dass Labels ihre Künstler nicht in der Jazzszene sehen, meint Löw. Auch er selbst habe seinen Platz im Festival zuerst finden müssen, erinnert sich Tacchi, alias Adrian Kübler. Letztlich sei aber der Kontakt zu einem neuen Publikum eine grosse Chance, meint Kübler, der am Medienanlass ebenfalls anwesend war.

Denken, reden und singen auf Mundart: Neues Terrain am Bebbi-Jazz

Zudem habe der Mundart-Fokus zu seiner eigenen momentanen Situation gepasst: Der Frontmann von «Baba Shrimps», der mit englischsprachigen Songs diverse nationale und internationale Erfolge verbuchen konnte, veröffentlichte 2019 mit «La di la ga» seinen ersten Mundart-Song. Nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin habe er im Dialekt eine neue musikalische Heimat gefunden: «Denken, Reden und Singen – das alles liegt in Mundart näher an meiner Gefühlswelt», meint Kübler, der sich so beim Performen näher am Publikum fühlt.

Etwas «Wohnzimmer-Feeling», wie es Kübler nennt, dürfte sich dann auch am diesjährigen Bebbi-Jazz einstellen. Zwar arbeite man an einem stärkeren Festivalcharakter mit insgesamt weniger Sitzgelegenheiten – zum Swing auf dem Marktplatz gebe es nur noch Fässer statt Bänke. Den traditionellen Dixie-Bands könne aber auch weiterhin sitzend gelauscht werden, betont Löw.