Festival Perspektivenvielfalt am Basler Wildwuchs-Festival Das Ziel der Festivalleitung ist, dass unterschiedliche Menschen in Kontakt miteinander kommen.

Im Fokus des Doku-Theaters «sweet & sour» steht die Situation von Sexarbeiterinnen. Bild: zvg

Im Verlauf der vergangenen 20 Jahre haben sich die Gruppierungen innerhalb unserer Gesellschaft vervielfacht. Die Komplexität der Lebensentwürfe haben die sozialen Strukturen verändert und für viele Menschen ist Europa zum Zufluchtsort geworden. Folgerichtig sind Themen wie Herkunft und Berufsbilder auch verstärkt in den Fokus des alle zwei Jahre stattfindenden Wildwuchs-Festivals gerückt, das ab dem 25. Juni während etwas mehr als einer Woche in Basel die Bühnen bespielt.

Die gnadenlose Realität Westeuropas

Passenderweise besorgt am Donnerstag die Theatershow «Te voir dressé sur tes deux pattes ne fait que mettre l’huile au feu» (zu deutsch: «Dich auf zwei Beinen stehen zu sehen, giesst nur Öl ins Feuer») den Festivalauftakt. Der Titel des Stücks spielt auf die Redensart «Das Ganze macht die Sache nur noch schlimmer» an und verweist darauf, dass die Theaterproduktion aus der Demokratischen Republik Kongo den schönen Traum von Westeuropa und seine Realität gnadenlos spiegelt.

Die Gruppe Dalang & Co. derweil setzt sich in seinem Doku-Theater «sweet & sour» mit dem Thema Sexarbeit auseinander. Und Salma Said & Miriam Coretta Schulte wagen mit der Performance «Court Fantasies» einen Blick auf das Asylsystem und ins Archiv der Zukunft: «Es ist 2099 und weltweit herrscht das Recht auf Bewegungsfreiheit für alle.»

Inkludierende Plattform bereits seit 20 Jahren

2001, vor über 20 Jahren, wurde das Wildwuchs-Festival mit dem Ansinnen gegründet, verschiedenen Identitäten, Lebensrealitäten, Körperbildern und neurologischen Diversitäten eine Plattform zur Teilhabe am Kulturleben zu bieten – sei es als Darstellende oder als Zuschauende.

Während die letzte Ausgabe des Festivals noch von der langjährigen künstlerischen Leiterin Gunda Zeeb kuratiert wurde, ging diese Aufgabe per Anfang 2022 an Kapi Kapinga Grab und Katarina Elena Tereh über. Diversität und Inklusion sind den beiden auch auf struktureller Ebene wichtig und sie schreiben sich «Transformation» gross auf ihre Fahne.

«Ein Aspekt der Transformation ist es, Entscheidungspositionen zu dezentralisieren: So wird Wildwuchs nicht mehr von einer Person geleitet, sondern von einem Co-Leitungsteam und das Programm wurde von einer Programmationsgruppe erstellt. Das Ziel ist es, dass Wildwuchs von Grund auf multiperspektivisch organisiert ist», sagt Tereh. Die beiden zeigen sich überzeugt, dass verschiedene Perspektiven in den Entscheidungen und Gestaltungen des Festivals auch vermehrt zu verschiedenen Zugängen für unterschiedliche Menschen führen.

Ein Blick ins diesjährige Programm lässt erkennen, dass die Diversität beim Wildwuchs auch auf formaler Ebene greift: Aufführungen, Spaziergänge, Gespräche, Videostreamings, DJs und Radio X als Livesender präsentieren eine grosse Auswahl an Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten: Aus Sicht von Kapi Kapinga Grab muss ein Festival, das sich inhaltlich mit Inklusion beschäftigt, auch intersektional sein.

Icons bilden die Inklusion ab

Gelingt es, «am Festival einige Dialoge stiften zu können zwischen Menschen, die sonst nicht unbedingt miteinander in Kontakt kommen würden», dann hat das Co-Leitungsteam sein diesjähriges Ziel erreicht. Katarina Elena Tereh gibt sich überzeugt: «Wenn diese Begegnungen funktionieren, dann passiert beim Wildwuchs-Festival schon einiges, was in unserer gesellschaftlichen Realität nicht vorkommt.»

Der Anspruch des Festivals, Diversität und Inklusion zu fördern, zeigt sich anhand von fünfzehn verschiedenen Icons im Programm. Diese weisen darauf hin, dass etwa ein Assistenzhund mitkommen darf oder sich das Bühnenbild vor Stückanfang mittels Berührung wahrnehmen lässt. In zwei Jahren werden vermutlich noch weitere Icons dazukommen. Schliesslich ist davon auszugehen, dass Wildwuchs auch in Zukunft bestrebt sein wird, die steten Veränderungen in den gesellschaftlichen Strukturen zu reflektieren.