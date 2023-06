Festival Sandro Lunin verabschiedet sich mit «Kaserne Globâle» Während dreier Tage sind auf dem Kasernenareal in Basel diverse Formen von darstellendem Kunstschaffen zu sehen. Ein Fest, um gelungene fünf Jahre der abtretenden Leitung zu verdanken.

Steven Schoch inszeniert Glamouröses mit einem Augenzwinkern. Bild: Eliane Rutishauser/Kaserne

Die Kaserne Basel lässt vom 22. bis 24. Juni eine Abschiedsparty steigen. Die diesjährige Ausgabe des Festivals «Kaserne Globâle», das der künstlerische Leiter Sandro Lunin und die Dramaturgin Hannah Pfurtscheller vor fünf Jahren lanciert und jeweils zum Ausklang der Saison veranstaltet haben, ist dieses Mal gleichzeitig ihr Abschiedsfest. Nach fünf gemeinsamen Jahren an der Kaserne Basel überlassen sie die Leitung des Hauses einem neuen Team: Wie bereits bekannt ist, wird für die Saison 23/24 Tobias Brenk neuer künstlerischer Leiter.

Zukunftweisendes steht im Fokus

Mit dem Festival «Kaserne Globâle» wird deutlich, worum es dem Team Lunin & Pfurtscheller an der Kaserne Basel in ihrer Schaffenszeit gegangen ist: Sie verknüpften Internationalität und lokale Diversität miteinander. Die Stadt Basel möchten die beiden deshalb auch am Festival als Mittelpunkt des kulturellen Schaffens mit globaler Perspektive verstehen. «Was im Zentrum steht, sind die Beziehungen: zum Publikum, zwischen Künstlerinnen und Künstlern, zwischen kulturellen und geopolitischen Kontexten, zwischen künstlerischen Sprachen», schreiben sie im Programm-Booklet zu «Kaserne Globâle».

Mit viel Weitsicht bescheiden geblieben

Sandro Lunins Präsenz und Nahbarkeit waren für das Kulturschaffen in der Kaserne Basel sehr förderlich. Stets war er für ein Gespräch bereit, hat erfolgreich junge Künstlerbiografien begleitet und blieb dabei bescheiden. Nun freut er sich auf das Fest: «Ich stelle mir drei festliche, sprühende Tage und Nächte vor, in denen das Publikum spannenden Geschichten sowohl von lokalen als auch von internationalen Kunstschaffenden in sehr unterschiedlichen Formsprachen begegnet: vom performativen Gespräch über im Entstehen begriffene Arbeiten bis zur fertigen Produktion.» Es gehe also nicht darum, eine «Best-of»-Rückschau zu veranstalten, sondern vielmehr darum, langjährige Zusammenarbeiten zu feiern, und die neuen, vielversprechenden Arbeiten als zukunftsweisender Ausblick zu verstehen. Deswegen auch der Zusatztitel des Festivals: «Possible Futures».

Sandro Lunin vor der Kaserne Basel. Bild: Kenneth Nars

Schweizerisch-kongolesischer Mix

Den Anfang des Festivals in der Reithalle macht am Donnerstag Jolie Ngemi mit ihrem Tanzstück «Nkisi». Die Künstlerin interessiert sich für traditionelles Wissen aus dem Kongo und nutzt Trancezustände und Rituale, um magische und spirituelle Grenzen tänzerisch zu berühren. Dafür nutzt sie alte kongolesische Praktiken.

Sandro Lunin sagt dazu: «Bei ‹Nkisi› verbinden sich verschiedene Elemente, die in den letzten Jahren zentral für unsere Arbeit waren, nämlich das Internationale und Lokale zusammenzubringen. Jolie Ngemis ist eine hervorragende Tänzerin aus Kinshasa, die seit fünf Jahren in Lausanne lebt. Sie plant ein neues, inhaltlich überzeugendes Stück in Zusammenarbeit mit dem in Basel ansässigen Choreografen Jeremy Nedd.» Er kenne Jolie Ngemis Arbeit seit ihrem ersten in Europa 2011 gezeigten brillanten Solo «Jolie».

Der Titel «Golden Age», um aus dem vielfältigen Programm die das Festival abschliessende Performance von Steven Schoch herauszugreifen, kann als Würdigung an das Leitungsteam verstanden werden. Dass Schoch Glamouröses mit einem Augenzwinkern inszenieren kann, hat er vor einem Jahr in der Kaserne Basel mit «Moontalker» bewiesen.

Das Festivalprogramm bietet viel: Die Themen der Veranstaltungen spiegeln, dass Perspektiven im Umbruch sind und diverser werden.