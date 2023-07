Festival Summerstage Basel: Lo & Leduc wärmen vor, die Band Hecht bringt das Publikum zum Glühen Den dritten Festival-Abend dominierten heimische Musik-Talente. Dabei überzeugten nicht alle. Ein Konzertbericht.

Die Band Hecht riss sich ein Bein aus und das Publikum mit. Bild: zvg

«Du wirst dich heute Abend verlieben», sagt Jolly (35) aus Solothurn. Nicht in sie, freilich, sondern in Hecht. Die Luzerner Band ist heute als Headliner für den letzten Tag des Summerstage-Festivals im Münchensteiner Park im Grünen gebucht.

Ich kenne Hecht nur wenig, von Radio und Screen, und schreibe der Band eine aggressiv gute Laune zu, die ich eher ablehne. Jolly ist Fan, war an zwei Hecht-Konzerten im Zürcher Hallenstadion und erklärt mir, dass sich das Phänomen Hecht nicht wirklich erklären lasse: «Hecht ist Hecht.» Aber live seien die Jungs der Hammer.

Wir stehen nicht weit von der Bühne, auf der bald, noch vor Hecht, die Berner Lo & Leduc auftreten sollen. Um uns werden in verschiedenen Dialekten Gruppen-Selfies schräg von oben geschossen, Eistee und E-Zigaretten rumgereicht, Kinder von ihren Eltern mit Crackern versorgt. Auf dem kleinen Grashügel, der einen erhöhten Blick auf die Bühne erlaubt, wackeln Köpfe aus hellen Pelerinen, ab und zu nieselt es.

Schnittmenge Schlager

Lo & Leduc auf derselben Bühne unmittelbar vor Hecht spielen zu lassen, ist eine interessante Programm-Entscheidung. Die Anfänge der Acts liegen recht weit auseinander, Lo & Leduc starteten als Hip-Hop-Duo, Hecht als Britpop-Band. Inzwischen scheinen die Unterschiede nicht mehr allzu gross. Man singt schlau auf Schweizerdeutsch über Alltag, Glück und Liebe, liefert Wortwitz und Song-Hits. Die Schnittmenge zwischen Lo & Leduc und Hecht ist Schlager.

So jedenfalls die Haltung der 5000 Besucherinnen und Besucher. Das Summerstage-Publikum ist da für die echten Gefühle, es will ergriffen werden. Nicht zuletzt von dem, was es schon kennt und liebt, weil andere es kennen und lieben.

Bald sind auf der Bühne dieselben zurückhaltenden Outfits zu sehen, in denen Lo & Leduc einen Tag zuvor am Open Air St. Gallen auftraten: Lo bis auf grünen Umbro-Tschäpper ganz in Weiss, Leduc in lehmfarbenem Hemd und weisser Hose. Die beiden weissen Hosen tanzen cool, aber auch distanziert. Lo zieht regelmässig die Augenbrauen nach oben und die Mundwinkel nach unten, ironisch.

Luc Oggier von Lo & Leduc performt am Summerstage. Bild: zvg

Leduc hält sympathische Ansprachen, bei denen zeitweise durchschimmert, dass sie vorbereitet sind. Die achtköpfige Begleitband spielt satt und das Publikum erhält, wonach es verlangt: Wenig vom letzten Album «Luft», viel von «Mercato» und «Update 4.0», alte Schlager. Die Freude, die «Jung verdammt», «079» und «Tribut» beim Publikum auslösen, ist echt und gross. Dass sie dabei gleich fühlen wie ihr Publikum, beteuern Lo & Leduc wiederholt, aber es ist nicht ganz klar, ob das stimmt.

Mit Vollgas auf Kitsch-Kollisionskurs

Als nach kurzer Pause Hecht loslegen, zeigt sich: Lo & Leduc haben das Summerstage-Publikum milde angewärmt, Hecht aber lassen es lodern. Die fünfköpfige Band tollt rum in bunten Hemden, ist aggressiv gut gelaunt und damit aggressiv ansteckend.

Frontmann Stefan Buck, Typ mitteljunger Val Kilmer in Skinny Jeans, hört nie auf zu grinsen – das Publikum strahlt einhellig zurück. Alle können alle Texte, die der Schlager «Charlotta» und «Kawasaki» ebenso wie jene von Schmankerln der neuen Platte «Hecht for Life». Während Lo & Leduc ihre Musik wohl primär für den elaborierten Privatgenuss schreiben, vielleicht gar für die Kopfhörer, schreiben Hecht fürs Stadion.

Dabei schrammt die Band den Kitsch nicht, sondern umarmt ihn absichtlich, wieder und wieder. Hecht erteilen Glücksbefehle, die keine Verweigerung dulden, bieten ein kommandiertes Vergnügen, an das sich leicht glauben lässt, weil es tipptopp funktioniert. In so was kann man sich schon mal verlieben, unironisch.