Festival Vielseitig und vornehmlich weiblich: So war das JKF 2023 Das diesjährige Jugendkulturfestival präsentierte sich in der Basler Innenstadt als fliederfarbene Feier. Für das Publikum gab es viel zu entdecken.

10 Bilder 10 Bilder Anouchka Gwen auf dem Barfüsserplatz. Bild: Roland Schmid

Das Wetter noch zu sonnig, die Bühne zu wenig zentral und der Feierabend für viele erst in Griffweite: Lilac Attitude haben am frühen Freitagabend auf der Bühne bei der Elisabethen­kirche einen undankbaren Slot am diesjährigen Jugendkulturfestival (JKF) erwischt. Doch lässt sich das junge Basler Quartett davon nicht beirren und spielt sein Set vor den anwesenden paar Dutzend Zuschauenden mit grossem Elan.

Insbesondere Frontfrau Jacky setzt mit herrlich überdrehtem Gesang einen erfrischenden Kontrapunkt zu den düsteren New-Wave- und Grunge-Sounds ihrer Band. Mit je zwei Männern und Frauen stehen Lilac Attitude – übersetzt in etwa «fliederfarbene Einstellung» – zudem stellvertretend für das gesamte JKF-Programm, das sich am Freitag und Samstag ausgesprochen divers und vielseitig präsentierte.

Auch ohne Blick in die Statistik scheinen unter den 860 auftretenden Kunstschaffenden der Bereiche Musik, Tanz, Schauspiel und Literatur die jungen Frauen und Mädchen zahlreicher und vor ­allem prominenter vertreten zu sein als in früheren Ausgaben. Also ist es nur passend, dass sich das JKF 2023 in Design und Bühnenbild stark bei den Farben bedient, die man bei den Demonstrationen des Feministischen Streiks antrifft: Lila, Violett und eben Flieder.

Eine Neuentdeckung voller Selbstironie

Mit Shawtie La Fleur auf dem Theaterplatz und Miss C-Line auf dem Barfi stehen auch im Folgenden die weiblichen Stimmen im Zentrum, wobei erstere ohne Liveband etwas eintöniger und hüftsteifer daherkommt als ihre sicht- und hörbar bühnenerprobtere Kollegin.

Eine Neuentdeckung hingegen ist Alexia Thomas, die im Alleingang die Bühne im Klosterhof rockt: Die 22-jährige Sängerin und Produzentin sucht ­beständig den Blickkontakt zum Publikum. Mit Texten in Dialekt, Hochdeutsch und Englisch gerät ihre Show dann am packendsten, wenn sie sich an die Grenze zur Slam-Poetry wagt. Was in den im Netz auffindbaren Klangbeispielen noch austauschbar klingt, gerät live selbstironisch und eigenwillig. «Willst du mein Freund sein?» fragt sie im letzen Song in die Runde. Ein klares «Ja»!

Der Applaus ist auch Paco gewiss, der später am Abend die Massen auf den Barfüsserplatz holt. Der Basler Deutschrapper mit Wurzeln in Kolumbien steht neu bei einem Berliner Sony-Ableger unter Vertrag und kann darauf zählen, dass man seine Songs kennt. So verzichtet er weitgehend darauf, sie selber zu singen. Die Refrains – etwa zur selbstreferenziellen Single «Pacosito» – übernehmen die Fans, der Rest kommt wie zuvor bei Shawtie La Fleur ab Konserve. Das Publikum johlt und der als Animator fungierende Rapper freut sich ab dem lautstarken Zuspruch: «Das isch zu crazy für mich sälber sogar!»

Preppers zelebrieren zum Quartett erweitert auf der Theaterbühne gleichermassen verstörenden wie einlullenden Noise Rock. Bild: Roland Schmid

Doch bietet das JKF auch weniger Massentaugliches. Etwa Momotrope, ein Trio mit Drums und Synthies, das aus den gleichen Bausteinen wie Tags darauf die zum Quartett erweiterten Preppers eindring­liche Endlosschlaufen bastelt: Man setzt auf verzahnte Rhythmen, treffsicheres Gespür für Spannungsbögen und viel Mut, die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums bis ans Limit auszureizen. Einlullend und verstörend, allebeide.

Gefälliger aber nicht weniger raffiniert musizieren Juicy Lemon Club, die gemessen an ihrem Level einen viel zu frühen Slot auf der Barfibühne bekommen haben. Auch sie beginnen ihr Set mit einem sphärischen Intro und Mut zur Länge – um dann mit dreistimmigem Chorgesang zu punkten.

Juicy Lemon Club um Sängerin und Gitarristin Berenice Courvoisier vermengen Indie-Pop mit Funk und Disco – und sehr viel Spielfreude. Bild: Roland Schmid

Spätestens mit ihrer ureigenen Version von Kelsea Ballerinis «Love Me Like You Mean It» – man erkennt die im Original seichte Country-Pop-Nummer nur noch am Text – katapultiert sich die Band um die 20-jährige Sängerin Bere­nice Courvoisier in die höchsten Ränge des hiesigen Pop-Schaffens. Wie sich der Song hier von der kargen Soul-Ballade zum hitzigen Gewitter auftürmt, ist grosses Kino. Sehr gerne mehr davon!

Hoffnungsträgerinnen auch beim Tanz und der Poesie

Hoffnung in den regionalen Kulturnachwuchs schöpft man schliesslich auch beim Besuch im Foyer des Theater Basel, wo sich junge Dance-Crews präsentieren. Darunter Memories mit stimmiger Choreografie, Special Edition mit kraftstrotzenden Hip-Hop-Moves oder Onix mit Mitgliedern im rekordtiefen Alter von 10 bis 14 Jahren.

Special Edition zeigen im Foyer des Theater Basel kraftstrotzende Hip-Hop-Moves. Bild: Roland Schmid

Deutlich kleiner ist der Andrang bei der offenen Lese­bühne im Literaturhaus. Doch auch hier gibt es Perlen, allen voran Achoaq Cherif. Die Tochter tune­sischer Eltern liest aus ihrem Erstling «Sprechende Texte», es geht um Selbstzweifel und ­Stärke. Ein sprachbildgewaltiges «Zwiegespräch mit meiner Autorin» kommt poetisch und reif daher und endet überraschend: «Wir haben uns gestritten.»

Anouchka Gwen und Band bringen Utopisches auf den Barfüsserplatz. Bild: Roland Schmid

In der Szene hinter vorgehaltener Hand umstritten war der Auftritt der Sängerin Anouchka Gwen. Zwar gehört sie seit dem Release ihrer EP «Utopia» zu den Hoffnungsträgern des elektronischen Soul-Pop. Doch sitzt die Mittzwanzigerin auch im Vorstand des JKF und zeichnet ebendort für das Musikprogramm hauptverantwortlich.

Gwen sei bei der Entscheidung über ihren Auftritt in den Ausstand getreten, versichert Festival-Präsident Simon Handschin auf Anfrage. Und gerade weil die Sängerin ihrer fulminant besetzten Begleitband viel Raum gibt, um die harmonisch simplen Kompositionen psychedelisch auszumalen, hätte man am diesjährigen JKF auch ihren Auftritt nicht missen wollen.