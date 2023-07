Festspielsommer Das «Solsberg» ist in Rheinfelden gestartet: Sol Gabetta bringt den nötigen Zug in das Konzert Das Festival startet mit einem sommerlichen Programm in Rheinfelden. Das Konzert bestätigt wieder einmal: Zu viel persönlicher Einfluss ist nicht nur positiv für die Musik.

Gemeinsam mit Geigerin Isabelle Faust und Kristian Bezuidenhout am Hammerklavier eröffnete Gastgeberin Sol Gabetta das Solsberg Festival. Bild: zvg

Es ist, als ob der Vorplatz ansatzlos in die Kirche wechselt. Die Tageshitze weicht, langsam aber beständig. Kinder jagen mit ihren Rollschuhen über den Zähringerplatz. In wie vielen Kleinstädten spielt es sich noch so losgelöst vom Fahrverkehr? Der letzte Café ist ausgetrunken. Ein kurzer Weg zur Kirche und schon taucht man ein. Nicht in eine andere Welt. Es ist mehr, als ob man schlicht den Sitzplatz wechselt. Der heitere Sommerabend weitet sich wie natürlich aus, hinein in die Stadtkirche St. Martin in Rheinfelden. Hinein in die weisse Helle, die pastellgrünen Verzierungen, das angenehm einfallende Licht.

Als dann bald die ersten Töne erklingen, der angenehm singende Nachhall des Hammerklaviers, kann sie kommen, die kühlende Abenddämmerung. Es ist das Eröffnungskonzert der 18. Ausgabe des Solsberg Festivals der Cellistin Sol Gabetta.

Die Kirche ist vollständig gefüllt

Und apropos Sommergefühle: Etwas härter sind sie schon, die hölzernen Gebetsbänke. Enger sitzt man ebenfalls. Doch dies ist auch nötig. Der sakrale Raum zeigt sich – zumindest auf den besseren Plätzen – vollständig gefüllt. Das Konzert selber, ganz dem Komponisten Ludwig van Beethoven gewidmet, ist ein musikalischer Steigerungslauf. Klangmässig vom Solo über das Duo hin zum finalen Klaviertrio B-Dur aus dem Jahre 1811. Aber auch interpretatorisch ist das letzte an diesem Abend das schlüssigste der gespielten Werke.

Das «Erzherzogtrio» ist dem jungen Erzherzog Rudolph gewidmet. Das ist interessant, weil sich hier die ganze Beethovensche Widersprüchlichkeit zeigt. Einerseits ist er ein glühender Anhänger der Französischen Revolution – man denke nur an seine einzige Oper «Fidelio». Auf der anderen Seite ist er mit dem Wiener Hochadel und den Habsburgern auf Du und Du.

Gastgeberin Gabetta ist das Zünglein an der Waage

Ob es nun der erstmalige Auftritt von Sol Gabetta ist, welcher dem Konzert zusätzlichen Schub verleiht, bleibt dahingestellt. Tatsache ist, dass die Gastgeberin mit ihrer Energie, Präzision und Spannung Isabelle Faust an der Violine und Kristian Bezuidenhout am Hammerklavier förmlich mit sich reisst.

Plötzlich sind sie da, der Reichtum an Schattierungen und die perfekte Mischung aus Fluss und Ruhe. Der erste Satz erklingt als charmantes Ballett: Es ist kleinräumig in der Gestaltung, aber mit einem ständigen Vorwärtsdrang. Herrlich tanzt alsbald der gezupfte Mittelteil, federnd und spannungsgeladen. Das finale «Allegro» entwickelt schliesslich seine ganze, fast symphonische Kraft. Geradlinig und unmittelbar. Ein Abschluss, der sich wie eine Krone über die anderen Stücke stülpt.

Eine Prise zu viel Zucker im Beethoven

Dies auch, weil Kristian Bezuidenhout hier ebenfalls direkter spielt. Der in London lebende Australier eröffnete das Konzert solistisch mit der Klaviersonate Nr. 8, der «Pathéthique» mit einer sehr emotionellen und persönlichen Ansicht des Stückes. Quasi aus dem Moment heraus lässt er die Töne stehen, verzögert immer wieder, um erneut leicht zu beschleunigen.

Einerseits zieht sein klares Spiel viel Licht in die Noten, gibt der Musik eine fliegende, teils fast zerbrechliche Konsistenz. Die Luftigkeit und leichte Schärfe im Klang des Hammerklaviers trägt das ihre dazu bei. Aber die ständigen Rubati, die Verlangsamung am Ende von fast jeder Phrase geben seinem Spiel auch etwas Künstliches, eine teils anstrengende Überzuckerung.

Ein Abschluss unter begeistertem Applaus

Diese «Freiheit im Tempo» setzt sich auch im Duo, der Violinsonate Nr. 10, mit der deutschen Geigerin Isabelle Faust fort. Schade wurde dafür das geplante erste Klaviertrio von Beethoven aus dem Programm genommen. Die singenden Geigennoten und die verzögerten Begleitelemente von Kristian Bezuidenhout finden rhythmisch nur schwer zusammen. Ein Miteinander, das in den quirligen Figuren wesentlich besser zur Geltung kommt.

Zum Abschluss – unter dem begeisterten Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer – spielen die drei eine weitere bekannte Beethoven-Nummer: das «Adagio» aus dem Klaviertrio op. 11, dem «Gassenhauer-Trio» mit Sol Gabetta und dem gleichen stimmigen Interpretationsfluss. Ein Stück übrigens, das der «Revolutionär» Beethoven ebenfalls einer Adligen widmete, der Gräfin Maria Wilhelmine von Thun.

Inzwischen ist es dunkel, das Flirren des heissen Tage angenehm heruntergekühlt. Ein Übergang der uns – zum zweiten Mal – fliessend und stimmig aus der Leichtigkeit der Kammermusik in die stille Nachtluft führt.