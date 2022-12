Festtagsmusik Basler Barock-Ensemble feiert Weihnachten in Venedig Andrea Marcon und La Cetra machen hörbar, wie eine Weihnachtsvesper im Markusdom zu Monteverdis Zeit wahrscheinlich geklungen hat.

La Cetra mit «Vespro Veneziano di Natale» bei einem Auftritt im Jahr 2018. Bild: zvg / Martin Chiang

Venedig um 1600, das war eine Weltmacht und ein kultureller Leuchtturm für ganz Europa. Wenn in der Hauptkirche der Stadt, dem Markusdom, Weihnachten gefeiert wurde, dann entsprach die Musik nicht nur der Grösse und Pracht dieses ikonischen Bauwerks, sondern natürlich auch dem Selbstverständnis der damaligen See- und Handelsmacht Venedig.

«Stille Nacht» oder «Leise rieselt der Schnee» ist da eher nicht vorgesehen, sondern die repräsentative Manifestation der städtischen Elite mit ihrem Dogen an der Spitze, und musikalisch die üppige Klangpracht der Spätrenaissance: ein lebendiger Wechsel der Rhythmen und Taktarten und überaus virtuose Verzierungen und Diminutionen in Singstimmen und Instrumenten.

Andrea Marcon und seine Sänger und Musiker des Basler La Cetra Ensembles rekonstruieren eine Weihnachtsfeier in Venedigs Markusdom zur Zeit von Claudio Monteverdi, der über 30 Jahre lang hier der musikalische Chef war. Natürlich hat Monteverdi eigene Stücke für eine solche Feier ausgewählt – etwa die Hälfte sind es auch hier.

Jubelgesang auf Doppel-CD

Aber genauso figuriert auch Musik anderer Komponisten in einem solchen Programm, welches das Repertoire der Domkapelle spiegelt. Vor allem Gabrieli finden wir prominent, was kein Wunder ist, denn er hat wie kein anderer die akustischen Möglichkeiten des Markusdoms ausgenutzt.

Diesmal ist es jedoch nicht Andrea, Gabrieli senior, der die Mehrchörigkeit an San Marco zum europäischen Musikwunder entwickelte, sondern der Sohn Giovanni, der in seiner Kirchenmusik die neuen Errungenschaften des aufkeimenden Barockzeitalters viel mehr repräsentiert als der Vater. Dazu kommt eine ganze Reihe weiterer Tonschöpfer jener Jahre, die sich wunderschön einfügen in diesen Jubelgesang über die Geburt des christlichen Erlösers.

Andrea Marcon hat dieses Programm schon vor Jahren für die Weihnachtskonzerte von La Cetra zusammengestellt, und gemeinsam hat man es schon an vielen Orten der Welt aufgeführt. Das Ensemble spricht sogar von einem «signature piece». Im Sommer 2021 gingen sie zusammen nach Treviso, in die Kirche Santa Catarina, um es einzuspielen, denn dort steht eine Orgel nach Renaissance-Vorbildern, die ideal zu Monteverdis damaligen Klangwelten passt. Jetzt ist die Doppel-CD beim renommierten Label Deutsche Grammophon erschienen.

Klassik zum Mitsingen

Wer La Cetra nicht nur ab CD, sondern im Konzert hören möchte, hat zum Beispiel am morgigen 2. Dezember eine schöne Gelegenheit: Andrea Marcon dirigiert Beethovens 9. Sinfonie mit der Friedensbotschaft «Alle Menschen werden Brüder». Schillers Ode «Freude, schöner Götterfunken» kann man dabei nicht nur hören, sondern auch mitsingen, eine Tradition, die La Cetra seit einigen Jahren pflegt, indem sie Amateusängerinnen und -sänger aus der Region dazu einlädt.

Für dieses Mal allerdings ist der Mitsing-Zug abgefahren. Nächste Gelegenheit erhalten Interessierte am 18. Dezember, wenn das Sinfonieorchester Basel in Bachs «Weihnachtsoratorium» das Publikum einlädt, in den Chorälen mitzusingen. Man braucht dazu bloss eine Stunde früher zu erscheinen und kommt noch in den Genuss einer Probe mit SOB-Chefdirigent Ivor Bolton.