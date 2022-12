Film Das Musical Theater Basel gibt die Bühne frei für eine Designpionierin Mit Dreharbeiten für einen Dokumentarfilm über Eileen Gray beweist das Musical Theater Basel, wie vielseitig es genutzt werden kann.

«Begonnen hat es mit Paravents»: Setbesuch beim Dokumentarfilm «Life is Everything» im Musical Theater Basel. Juri Junkov

Das Filmset riecht nach Schnürboden. «Ideale Bedingungen», flüstert der Basler Produzent und Filmemacher Frank Matter im Dunkeln, an das sich die Augen langsam gewöhnen: Gedreht wird auf der Bühne des Musical Theater Basel, hinter dem schweren Vorhang liegt der Publikumsraum. Die Kamera ist auf ein Kulissenteil in Form eines Fensters gerichtet, dahinter bröckelt eine Pariser Altbauwohnung vor sich hin, von Projektoren auf eine Wand geworfen.

Irgendwo rauscht Wasser durch eine Leitung, das Geräusch gehört nicht zum Set.

«Begonnen hat es mit Paravents», wird ein innerer Monolog vom Bühnenrand gesprochen, «dann kamen die Möbel.» Die Stimme im Kopf gehört der Architektur- und Designpionierin Eileen Gray (1878-1976), gespielt von der Französin Natalie Radmall-Quirke, die ihr Leben Revue passieren lässt. Neben ihr sitzt Vera Flück vom Theater Basel in einer stillen Nebenrolle als Grays Assistentin und reinigt Pinsel. «Cut!», ruft die Aufnahmeleitung, die 30-köpfige Filmcrew hinter der Kamera löst sich aus ihrer Starre und nimmt Anpassungen vor für einen neuen Take. «Ton ab!» – «Ton läuft…»

«Hier gibt es für einen Dreh alles, was wir brauchen»: Frank Matter. Bild: zvg / Adrian Jost

Kurz darauf sitzt Frank Matter in der Kantine des Musical Theaters, wo das Mittagessen schon bereitsteht, und erzählt, wie er als Basler Produzent zur Zürcher Produktion «Life is Everything» gestossen ist, an der auch SRF und Arte beteiligt sind. «Ursprünglich sollte es ein reiner Dokumentarfilm werden», erklärt Matter, «dann kamen fiktive Elemente dazu: Die Lebensgeschichte ist kein Nachspielen im klassischen Sinn, es geht um Gedankenräume.»

Villa mit Wandbildern beschmiert

Erzählt wird die Geschichte der ungelernten Architektin Gray, die mit einer für ihren damaligen Liebhaber entworfenen Villa an der Côte d’Azur Le Corbusier aufschreckte. Dieser bewunderte das schlichte Sommerhaus nicht nur, er bemalte es auch ohne Grays Einwilligung mit erotischen Wandbildern und markierte so penetrant Präsenz, dass man ihn zuletzt für den Erbauer hielt. «Eine unglaubliche Geschichte», sagt Matter, dem der herrische Stadtplaner stets etwas unheimlich war. «Beim Aufeinandertreffen der beiden Figuren geht es auch um die Frage, was Architektur soll: Für Le Corbusier stand die Idee im Mittelpunkt, für Gray der Mensch.»

Mit dem Vorhaben einer künstlerischen und damit teureren Produktion brachte Co-Regisseur Christoph Schaub («Architektur der Unendlichkeit») die Architekturstadt Basel ins Spiel, die das Projekt mit Mitteln aus dem Swisslosfonds unterstützt. «Vor allem aber braucht es Profis», erklärt Matter, «und mit der neuen Filmförderung gibt es die eben auch hier.»

Musical Theater sei genau richtig

Die Regie kommt aus Zürich, der Cast aus Frankreich, der Grossteil der Filmcrew aber stammt aus Basel – Kamera, Licht, Ton, Maske, Technik. «So entsteht Kompetenz, irgendwann wird eine solche Produktion ganz in Basel gestemmt werden.»

Viele aus dem Team auf dem Basler Set arbeiteten schon am Science-Fiction-Thriller «Tides» von Regisseur Tim Fehlbaum, der unter anderem auch in der neuen Messehalle drehte. «Die wäre für unsere Bedürfnisse aber zu gross», sagt Matter. «Ausserdem fehlt dort die Infrastruktur.» Für eine mittelgrosse Produktion wie «Life is Everything» sei das Musical Theater Basel deshalb genau richtig.

«Hier gibt es für einen zweiwöchigen Dreh einfach alles, was wir brauchen – Maske, Garderobe, Waschmaschinen.» Vergleichbar ausgestattet sei nur noch das Theater Basel, das sich während der Spielzeit aber kaum mieten lasse. «Und andere, ähnlich grosse Räume sind schlicht unbezahlbar.»

«Nicht nur für uns schade»

«Cut», scheppert die Lautsprechanlage, die sich durch den ganzen Backstagebereich des Theaters zieht, erste Mitglieder des Filmteams stehen für die Lasagne an: Auch das Catering wird in der Region besorgt und täglich frisch aus Pfeffingen angeliefert. «Die Kantine ist ein weiterer Pluspunkt, wir müssten sonst ins Restaurant», sagt Matter. «Das ist kostspielig.» Umso mehr bedauert der Produzent die Pläne für eine Umnutzung des Musicals als Schwimmbad: «Das wäre nicht nur für uns schade, sondern auch für alle anderen Veranstaltungen und Konzerte.»

Im Januar werde man die Dreharbeiten in Südfrankreich fortsetzen, am Originalschauplatz der Villa. Nachdem Le Corbusier das Haus vergeblich zu kaufen versucht hatte und beim Baden im Meer vor dem Sommerhaus ertrunken war, verwahrloste die Villa während Jahrzehnten und wurde schliesslich aufwendig renoviert: Seit dem Sommer 2021 ist sie wieder öffentlich zugänglich.

Ein solches Happy End steht für das Musical Theater noch aus. Eine Volksinitiative hat die nötigen 3000 Unterschriften für den Erhalt des Theaters zwar in kurzer Zeit gesammelt. Für Frank Matter ist aber klar, dass auf jeden Fall investiert werden muss: Auch ohne ein 50-Meter-Becken soll das Wasser nicht mehr in den alten Rohren plätschern.