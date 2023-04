Film Staumeldung: Das Neue Kino und das Stadtkino Basel sind auf Achse Wohin geht die Reise, wenn Aufbruch und Ankommen keine Optionen sind? Das Stadtkino Basel und das Neue Kino zeigen aufregende Roadmovies.

Perspektivenwechsel: Adélaïde Leroux in «Home» (links) und Sasha Lane als Star in «American Honey». Bild: PD

Das Leben ist ein Musical, wenigstens eine Minute lang. «Wir haben Liebe an einem hoffnungslosen Ort gefunden», tönt es aus den Supermarkt-Lautsprechern, dann schreitet die Security ein und setzt die ausgelassen tanzenden Jugendlichen auf die Strasse.

Teenagerin Star möchte gerne an die Liedzeile glauben und folgt Jake, dem Anführer der Truppe, auf eine emotional holprige Rundreise durch die USA, Land der tiefgelegten Hip-Hop-Bässe und sinkenden Lebenserwartungen. Sie sei schockiert von der Armut der amerikanischen Unterschicht, sagt Regisseurin Andrea Arnold, Britin und Tochter einer alleinerziehenden Mutter wohlgemerkt, die sich nicht nur filmisch mit dem Prekariat auskennt.

Der bittersüsse amerikanische Traum von «American Honey», den das Stadtkino Basel im Rahmen einer Retrospektive zu Andrea Arnold zeigt, will verdient werden. Jake und sein Team von fleissigen Arbeitsdrohnen schwärmen aus, um an Haustüren Zeitschriftenabonnements zu verticken. Dabei geht es gar nicht um das Papier, erklärt Jake der neu rekrutierten Star. Was die Leute unterstützen, ist die Hoffnung der jugendlichen Bettelbande auf ein anderes Leben. Auch wenn diese Hoffnung ein Fake ist.

Schrecklich schön und umgekehrt

Andrea Arnold geht so nah ran an das Drama, dass die Kamera der inszenierten Lebenswirklichkeit ein regelrechtes Peeling verpasst: Überall bleiben Realitätspartikel und Impressionen hängen, die auch einem Dokumentarfilm gut anstehen würden. Verstärkt wird dieser Eindruck durch die Besetzung, die mit Ausnahme von Shia LaBoeuf als Jake hauptsächlich aus Laien besteht: Ihre Protagonistin fand die Regisseurin beim Sonnenbaden am Strand.

So beklemmend die Geschichte um eine adoleszente Selbstfindung ist, schafft Arnold doch auch immer wieder Raum für eine widerständige Lebenslust – den ersten Kuss im magischen Platzregen eines Rasensprengers, Partys, Zuversicht. Lässt sie das Sonnenlicht auf einer Pfütze wie Feenstaub glitzern, ist das kein billiger Effekt, sondern Programm: Alles ist schrecklich schön – und umgekehrt.

Diese Qualität zeichnet Arnolds vielschichtiges Werk aus, angefangen bei «Red Road», ihrem Erstling über eine verdächtige Videoüberwacherin. In «Fish Tank» nahm sie sich den Pubertätsblues der britischen Arbeiterklasse vor. Ihre Figuren sind widersprüchlich, ihre Herzen oft so verwildert wie die grandiosen Industriebrachen und Einöden, die Arnold in ihrem Roadmovie «American Honey» filmt.

Schmoren in der Isolation

Und hier ist die Abzweigung, die sich thematisch zum Neuen Kino und dessen Monatsprogramm über «Die Strasse als Erzählung» nehmen lässt. Beim Roadmovie bleibt immer etwas auf der Strecke, Star und Jake kommen nicht zur Ruhe. Wie dagegen ein umgekehrtes Roadmovie aussieht, bei dem die Strasse kein Abenteuer mehr verspricht, sondern nur noch im Weg liegt, lässt sich in Ursula Meiers grossartigem Langfilmdebüt «Home» erleben.

Darin bewohnt ein Ehepaar mit drei Kindern ein abgelegenes Haus direkt an einer Autobahn, die nach jahrelanger Bauzeit in Betrieb genommen wird. Der Verkehr stürzt die Familie in eine Sinnkrise: Die älteste Tochter wird beim Sonnenbaden von Truckern mit Lichthupen belästigt, die jüngeren Kinder müssen auf dem Schulweg über die Fahrbahn sprinten, die Mutter trocknet die Wäsche im Fahrtwind der Lastwagen.

Dieses Szenario steht zwar nicht unter Realismusverdacht, doch entwerfen Meier wie Arnold ein intimes System von Beziehungen und Abhängigkeiten, das mal als Komödie, mal als Drama und zuletzt gar als Horror gesehen werden kann: Der psychisch angeschlagenen Mutter zuliebe, gespielt von Isabelle Huppert, mauert sich die Familie im Haus ein.

Wo die sozial abgehängte Jugend in «American Honey» gezwungen ist, stets zu neuen Grenzen und Grenzüberschreitungen aufzubrechen, lässt der Schweizer Film seine Familie in der Selbstgenügsamkeit schmoren. Kurz vor dem Finale macht sich das Familienauto doch noch auf den Weg, wenn auch allein: Es wird kurzerhand abgeschleppt. Wer sich nicht von selbst bewegt, muss mitziehen. Sehr vertraut wirkt das, sehr heimisch. Als Filmerlebnis ist «Home» schlicht atemberaubend.