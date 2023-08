Filmfestival Grenzüberschreitung in 27 Schritten in beiden Basel und in Schaffhausen Das Aube-Filmfestival zeichnet in seiner fünften Ausgabe mit mehr als zwei Dutzend Filmen ein differenziertes Bild des Morgenlandes.

Ein Film-Still aus dem norwegisch-irakischen Film «Baghdad on Fire» (2023) von Karrar Al-Azzawi. Bild: zvg

Hier sitzt niemand aufs Maul: Wenn sich am Donnerstagabend im Parterre One die ­lokalen Rap-Grössen Black Tiger, Svmthox und Pyro sowie die südafrikanische Spokenword-Künstlerin Burni Aman und der senegalesische Hip-Hopper ­Wagëblë das Mikrofon in die Hand geben, dann dürfte es hitzig zugehen.

Schliesslich ist der Abend nicht nur musikalisch sondern auch politisch aufgeladen. Steht er doch im Zeichen der beiden iranischen Rapper ­Toomaj Salehi und Saman Yasin, die in ihrer Heimat eine langjährige Haftstrafe absitzen und denen auch kurzfristig die Hinrichtung drohte.

Das Benefiz-Konzert passt inhaltlich bestens ins Rahmenprogramm des diesjährigen Aube-­Filmfestivals. Auch in ­seiner fünften Ausgabe seit 2015 gibt das Festival «visuellem Mut sowie sozialem Engagement eine Bühne», wie es im Eigen­beschrieb heisst.

Die Fragen unserer Zeit

«Aube»-Direktorin Ayten Mutlu Saray präzisiert: «Die ­Filme, die wir zeigen, setzen sich mit den Fragen unserer Zeit und der ­Geschichte auseinander – mit Poesie und tiefgrün­digen Erzählungen.» Und: «Sie beziehen sich auf historische Realitäten und stehen in der Tradition der permanenten ­Revolte.»

«Liebe, D-Mark und Tod» (2022) von Cem Kaya erkundet die Musikkultur türkischer Gastarbeiter. Bild: zvg

Unter dem Programmtitel «Autre Regard» werden 17 Filme aus Kaschmir, Pakistan, Irak, Syrien, Iran oder Sudan gezeigt sowie zehn weitere in der Kurzfilmreihe «Iran im Umbruch». Saray ist aber wichtig zu be­tonen, dass das Festival bewusst ohne Genre-Unterteilungen aus­komme.

Ein Sate­lliten-Standort in Schaffhausen

Grenzüberschreitend sind denn auch die Spielorte des «Aube». In Basel dienen das Stadtkino und das Parterre One als Leinwand oder Bühne. Im Land-Kanton gastiert das Festival im Fachwerk Allschwil, im reformierten Kirchgemeindehaus Pratteln und im Kulturraum ­Marabu in Gelterkinden. Neu hinzugekommen ist der Sate­lliten-Standort im Schaffhausener Kammgarn.

Den diesjährigen Sprung über die Region hinaus begründet Saray mit Verweis auf den Festival-Namen: «Wir wollen der Tagesanbruch am Rhein sein, deshalb drei Regionen am Rhein.» Für den Wegfall des Kultkinos als Spielort und die nicht wiederholte Kollaboration mit dem teilweise zeitgleich stattfindenden Gässli-Filmfes­tivals gäbe es «keine Gründe», sagt Saray auf Anfrage.

Die Filmschaffenden sind anwesend

Grossen Wert legt sie darauf, dass im Anschluss an die Filme, die in vielen Fällen Schweizer Premieren sind, Gespräche mit den Regisseurinnen oder Regisseuren angeboten werden. «Hinter diesen Werken stehen Kulturschaffende, die gesellschaftliche Fragen miterleben und mitgestalten, somit haben sie authentische Informationen, die wir so nicht über konventionelle Medien kriegen können», führt Saray aus. Und verneint entschieden die Frage, ob die Filme nicht ohne Erklärung für sich alleine stehen könnten.

«The Winter Within» (2022) von Aamir Bashir ist der Eröffnungsfilm des Festivals. Bild: zvg

Vielmehr sei das Aube-Festival ein «Raum des Treffens der Kulturen», wofür es in ihren Augen neben den Filmen auch «authentische Begegnungen» brauche. Hier greift auch das eingangs erwähnte Rahmenprogramm, das neben Konzerten eine Installation, Performances und einen Workshop umfasse. Abschliessend ist sie überzeugt, dass das hiesige Publikum viel von den anderen Kulturen lernen könne.