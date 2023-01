Filmreihe Tierischer Trampel: Das gefährlichste Lebewesen der Welt im Neuen Kino Basel Radioaktive Echsen, rassistische Vierbeiner und smarte Ameisen: Das Neue Kino Basel zeigt, welchen Reim wir uns auf die Tierwelt machen.

Ein Geschöpf des Atomzeitalters: Szenenbild aus Ishiro Hondas «Godzilla» (1954). Bild: Imago

Die aufregendsten Tierfilme handeln vom Menschen: Das wusste schon Walt Disney, der Dokumentaraufnahmen aus der Wildnis mit einer Kommentarspur zu Familienunterhaltung verkitschte. Dass sich mit dieser Methode auch progressivere Botschaften transportieren lassen, beweist Hans-Ulrich Schlumpfs Dokumentation «Kongress der Pinguine» – einer von vier Filmen, die das Neue Kino im Rahmen seiner Reihe «Tierisch» zeigt.

Darin sieht sich ein von Franz Hohler getexteter Erzähler in die Antarktis versetzt, wo er einer Versammlung von Pinguinen beiwohnt. Diese watscheln und rutschen zwar dokumentarisch zuverlässig putzig durchs Bild, doch berichtet der Filmessay gleichzeitig auch davon, wie die Seevögel einst als Brennmaterial für die Kochkessel der Walfischfänger verheizt wurden – lebendig.

Von der verlassenen Walfangstation führt die Reise weiter auf ein Forschungsschiff und in ein Labor, wo sich die Spuren der Zivilisation selbst in ältesten Eisbohrkernen nachweisen lassen. «Tod durch Erwärmung?», sinniert der Erzähler. «Diese Botschaft kannte ich schon, es war die Botschaft der Pinguine.» Und auch das Publikum dürfte mittlerweile davon gehört haben, kam der Schweizer Dokumentarfilm doch vor genau dreissig Jahren und fast ebenso vielen Weltklimakonferenzen in die Kinos.

Eine Woche, keine Werbung

Dreht sich die Reihe vornehmlich um ökologische Themen, hebt «White Dog» mit dem Rassismus einen besonders hässlichen Zug der autoaggressiven Spezies Mensch hervor. Als eine junge Hollywood-Schauspielerin versehentlich einen streunenden Schäferhund anfährt und in ihre Obhut nimmt, ahnt sie noch nicht, dass unter dem weissen Fell ein Monster steckt: Von seinem rassistischen Vorbesitzer auf Afroamerikaner abgerichtet, fällt das Tier Menschen an.

Ausgerechnet ein schwarzer Hundetrainer versucht der Bestie darauf, den Beissreflex abzugewöhnen: Regisseur Samuel Fuller wollte 1982 damit der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass Rassismus nur anerzogen ist und sich aktiv «verlernen» lässt.

Dem US-Filmstudio, das einen Horrorfilm in der Art von «Jaws with paws» («Weisser Hai mit Pfoten») erwartet hatte, war die Sozialkritik zu bissig, es brachte «White Dog» ohne Werbung und nur für eine Woche in die Kinos. Fuller drehte darauf aus Protest nie wieder einen US-amerikanischen Film.

Auch für Saul Bass war sein erster und einziger Spielfilm als Regisseur ein Flop, dabei hatte es der Grafikdesigner mit über 40 Titelvorspannen unter anderem für Alfred Hitchcock längst zu Weltruhm gebracht. Im Science-Fiction-Thriller «Phase IV» von 1975 ist der geometrische Gestaltungswillen des Grafikers in jeder Einstellung zu spüren.

«Mathematik ist die Sprache intelligenter Lebewesen», heisst es im Film, und genau so fühlt sich die Handlung auch an: Nach einem kosmischen Vorfall macht sich ein Ameisenstaat zielgerichtet daran, die Weltherrschaft zu übernehmen.

100 Kilogramm schweres Kostüm

Treibt ein Forscherteam in der Wüste Arizonas zu Beginn noch mit arttypischer Überheblichkeit die Untersuchung und chemische Vernichtung der Insekten voran, wandelt sich das Gleichnis mit einer krabbelnden Unbekannten bald zur Bankrotterklärung für die Menschheit, die bei der Bekämpfung keine Rücksicht auf ihre Artgenossen nimmt.

Zuletzt erscheint die Aussicht auf einen grossen Ameisenstaat deshalb gar nicht einmal so dystopisch: Immerhin wissen die Sechsbeiner im Film die Sonnenenergie cleverer zu nutzen als die Primaten ihr Erdöl.

Dagegen ist die Schreckensechse aus dem japanischen Horrorklassiker «Godzilla» eindeutig ein Geschöpf des Atomzeitalters. Ishiro Honda hatte die zerstörerischen Folgen der Atombombe in Hiroshima mit eigenen Augen gesehen, und auch der blendende Blitz, der zu Beginn ein Schiff versenkt, hat eine Entsprechung in der Realität: 1954, im Entstehungsjahr von «Godzilla», wurde bei Kernwaffentests der US-Armee ein japanisches Fischerboot verseucht.

Godzilla mit seinem radioaktiven Atem und der narbigen Haut eines Strahlenopfers verkörpert den unfassbaren Schrecken, der Japan während des Zweiten Weltkrieges erschüttert und allen Nationalstolz eingeebnet hatte. Zwar wird das Ungeheuer zuletzt mit noch mehr Technologie besiegt, doch – so der eindringliche Schlussappell – droht das Monster jederzeit zurückzukehren, falls die Waffentests fortgesetzt werden.

Eine Prophezeiung, die sich zur Freude des Kinopublikums erfüllte: Stuntman Haruo Nakajima stülpte sich sein mehr als hundert Kilogramm schweres Kostüm noch für zwölf weitere Filme über, um durch die massstabsgetreuen Kulissen zu stolpern. Auch in Gojira, so der japanische Kosename des Monsters, steckt ein menschlicher Trampel.