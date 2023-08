Filmreihen Böse Barbies im Stadtkino Basel Pastellfarbe trifft auf Schwarz-Weiss: Das Basler Programmkino zeigt Retrospektiven zu Wes Anderson und der Femme fatale.

Wenn Barbie genug hat, wird Ken gefeuert: Filmbild aus «Double Indemnity». Bild: zvg/jaw

«Barbenheimer» hat Gegensätze fusioniert, Spiel- und Todestrieb gehörten diesen Sommer untrennbar zusammen. Dabei hat Barbie, oder vielmehr ihre Darstellerin Margot Robbie, auch so zum Atompilz gefunden: Bei Wes Anderson spukt sie als wehmütige Erinnerung an eine Tote durch «Asteroid City», ein kurioses Wüstenstädtchen neben einem Nuklear-Testgelände.

Zur temporären Einwohnerschaft des Kaffs gehören auch eine dysfunktionale Familie, jugendliche Sterngucker und ein Alien. Die Story gemahnt an David Lynch, allerdings in Pastelloptik.

Andersons Stil ist mehr als ein Farbfilter

Andersons ausgeprägte Filmästhetik fand diesen Sommer viele Nachahmer in den sozialen Medien. Doch ein Farbfilter macht noch keinen Stil, wie sich jetzt im Stadtkino Basel nachschauen lässt: Dort ist dem «knallbunten Kingdom» des US-Regisseurs eine Retrospektive mit seinen schrulligsten Filmen gewidmet.

«The Royal Tenenbaums» ist dabei, der einzige Film, in dem Gwyneth Paltrow je annähernd cool war. In «Moonrise Kingdom» erkunden ein Pfadfinder und eine Ausreisserin das Mysterium der ersten Liebe, begleitet von Chansons ab dem portablen Plattenspieler. «Grand Hotel Budapest» führt zum Spa in einen Zuckerbäckertortenbau, in dem ein Concierge (Ralph Fiennes) für Menschlichkeit und saubere Handtücher eintritt.

Und mit dem Animationsfilm «Fantastic Mr. Fox» adaptierte Anderson ein Märchen von Roald Dahl: Die Schweizer Character-Designerin Félicie Haymoz erzählt diesen Mittwoch, wie sie die Figuren mitentwickelt hat, denen unter anderen Bill Murray und Meryl Streep ihr Stimmen liehen. Andersons Puppenstubendramen ziehen grosse Namen an, und er versorgt seine stetig wachsende Filmfamilie regelmässig mit Gastauftritten.

Filmbild aus «Asteroid City» von Wes Anderson. Bild: Universal Pictures Switzerland

Von der Bedrohung zu Barbie

Damit zurück zu Anderson-Debütantin Margot Robbie – und Barbie. Seine Albtraummasse hat das US-Spielzeug von einer deutschen Puppe, die wiederum auf der Fünfzigerjahre-Cartoonfigur «Lilli» beruht: eine überzeichnete Vertreterin der Nachkriegsgeneration, erwerbstätig, selbstbestimmt und sexuell aktiv.

Was zu Zeiten des Wirtschaftswunders für anzügliche Herrenwitze sorgte, hatte das Patriarchat im vorangegangenen Weltkrieg noch erschreckt: Mit den Männern an der Front wurden Frauen als Arbeitskräfte rekrutiert – und damit zur Konkurrenz im Zivilleben.

Das Kino reagierte darauf mit einem Fabelwesen, der männerfressenden Verführerin, der Femme fatale, die dem hartgekochten Detektiv und anderen defekten Mannsbildern das Leben schwer macht. Im Film noir setzt die Femme fatal das nötige Glanzlicht, um die moralische Düsternis der Thriller noch dunkler erscheinen zu lassen. Sie ist für die Leinwand gemacht, auch davon kann man sich jetzt im Stadtkino überzeugen.

Fred MacMurray und Barbara Stanwyck in «Double Indemnity» von Billy Wilder. Bild: Paramount Pictures

Die Filmserie «Women in Film noir» erzählt von der Angstlust Hollywoods an der weiblichen Emanzipation, die fast immer dubiose bis dämonische Züge annimmt. Da wird geflirtet («To Have and Have Not»), getäuscht («Notorious») und getötet («Mildred Pierce»). Und sollte ein Mann sich irrtümlicherweise für den Helden der Geschichte halten, ergeht es ihm wie dem Bürolisten in Billy Wilders «Double Indemnity»: Barbara Stanwyck, maximal fake mit blonder Perücke, verwickelt den Anzugträger in einen Mordkomplott und feuert ihn nach getaner Arbeit – per Pistole.

Da greift Margot Robbie als Barbie heute auf ein grösseres Handlungsspektrum zurück und sagt einfach Nein: Tut auch weh, rettet aber allen Beteiligten das Leben.