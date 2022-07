Konzert Baselbieter Flöten-Shootingstar Isaac Makhdoomi zaubert im Kloster Dornach Vom 8. bis 10. Juli spielt der Blockflötenvirtuose Isaac Makhdoomi in der Region. Der ehemalige Schüler Maurice Stegers wurde für seine Einspielung sämtlicher Sonaten von Domenico Maria Dreyer für einen Opus Klassik nominiert.

Isaac Makhdoomi wurde für einen Opus Klassik nominiert, den wichtigsten Musikpreis der deutschsprachigen Klassikszene. zvg

Es ist noch nicht lange her, da galt der «Speuzchnebel» bei der Jugend als Rohr des Grauens, in das man nur so lange blies, bis sich Eifer auf Geifer zu reimen begann. Der französische Physiker Henri Bouasse schrieb in seinen Schriften zur Akustik: «Die Langeweile einer Flöte wird nur vom Flötenduo übertroffen.»

Berlioz war anderer Meinung, als er notierte: «Die Flöte ist das Beweglichste unter allen Blasinstrumenten.» Und Bizet schrieb 1844: «Es scheint, dass die Flöte von ihren Ausdrucksmöglichkeiten her offen ist für alles.» Wer das Vierte Brandenburgische Konzert von Bach hört, die anspruchsvollen Werke für Blockflöte von Georg Philipp Telemann oder die hochvirtuosen Flötenkonzerte von Antonio Vivaldi, wird seine Vorurteile über den vermeintlichen Kümmerling unter den Instrumenten rasch ablegen.

Zielstrebiger Weg zum Virtuosen

Seit Maurice Steger die technischen und musikalischen Möglichkeiten der Blockflöte ausreizt, wird der Sound des Holzinstruments nicht mehr als nervtötend wahrgenommen, sondern als sinnlich, ja sexy. Nicht umsonst schrieb der griechische Philosoph Aristoteles: «Die Flöte hat keinen guten Einfluss auf die Moral; sie ist zu aufreizend.» Der lüsterne, flötende Faun lässt grüssen …

In den Fussstapfen von Steger musiziert der 1984 geborene Isaac Makhdoomi, der aus einer indisch-schweizerischen Familie stammt. Aufgewachsen ist er in Dornach. Zwischen seinem vierten und sechsten Lebensjahr spielte er Geige. Aufgrund von Lehrerinnenwechseln erlahmte die Freude an der Violine. Vier Jahre später begann er, an der Musikschule Dornach Blockflötenunterricht zu nehmen, weitere Stunden erhielt Makhdoomi bei Samira El Ghatta an der Schola Cantorum Basiliensis.

Von 2005 bis 2012 studierte er Blockflöte in der Meisterklasse bei Kees Boeke und Maurice Steger an der Zürcher Hochschule der Künste und absolvierte dort nebst dem Bachelor die Masterstudiengänge Performance und Pedagogy. Er war je zweimal Preisträger des Migros-Kulturprozents und des Dienstmann-Wettbewerbs. Seit 2010 unterrichtet er an diversen Musikschulen.

Flötist und Komponist

Makhdoomi veröffentlichte 2021 sämtliche Sonaten von Domenico Maria Dreyer auf CD. Die Kritik überschlug sich vor Lob: «Eine Fülle von Klangfarben, die man so selten hört» oder «Diese CD versprüht Prosecco-Laune». Sie wurde vom Musikmagazin «Toccata» als CD des Monats ausgezeichnet. Makhdoomi wurde für einen Opus Klassik nominiert, den wichtigsten Musikpreis der deutschsprachigen Klassikszene.

Makhdoomi ist aber auch Komponist und kann ausgezeichnet improvisieren. 2014 nahm er das Album «Changing Moments» mit Eigenkompositionen auf und brillierte 2015 im Duo Sangit Saathi in der SRF-Castingshow «Die grössten Schweizer Talente». Dieser Fernsehauftritt war die erste mediale Begegnung mit einem gesamtschweizerischen Publikum. Wenn Isaac Makhdoomi spielt, scheint er eine Mischung aus Rumpelstilzchen, Rattenfängern von Hameln und Schlangenbeschwörern zu sein. In seinen drei Konzerten wird er mit dem Barockorchester Piccante Vivaldis «Concerti per Flauto e Arie» spielen.

Vivaldis Flötenkonzerte sind im Repertoire eines Flötisten oder einer Flötistin ein Muss. Die Werke sind deshalb faszinierend, weil hier hörbar wird, wie Vivaldi programmatische Szenen in Musik fassen konnte. Im Konzert «La Notte» spuken Gespenster durch die nächtlichen Lagunen von Venedig. Dass sich Isaac Makhdoomi vor einem Helikopter ablichten liess, ist Programm: Mit der Blockflöte abheben in höhere Sphären. Man sollte ihn dabei nicht verpassen.