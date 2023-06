Floss Gesittete Klänge auf dem Rhein: So wird das Basler Floss dieses Jahr An drei Wochen im August holt das Floss nationale Bands ans Rheinufer. Das Programm ist solid und massentauglich.

Heidi Happy, hier während ihres Konzertes in der Schüür, kommt ans Floss. Bild: zvg/Roger Gruetter

Wenn sich bei der Pressekonferenz zum diesjährigen Floss die drei tonangebenden Herren der Kleinbasler Musikreihe die Bälle zuspielen, dann hat das die Qualitäten einer guten Sitcom, die Lust macht auf mehr. Nur das vorgestellte Programm wirkt dann vergleichsweise gesittet. Booker Gaetano Florio tischt Anekdoten auf zu den Bands, mit denen er an 17 Abenden im August das Kleinbasler Rheinufer beschallt. Der Medienverantwortliche Christian Platz sorgt für den nötigen Drive. Und «Floss-Kapitän» Tino Krattiger hat als lauschende Eminenz eine Rolle gefunden, die ihm womöglich noch besser steht als jene des Kulturkämpfers, die ihn vor einem Vierteljahrhundert bis vors Bundesgericht getrieben hatte.

Wie im Flug vergeht eine Stunde im Konferenz-Zimmer des Hotel Krafft, von wo aus der Fluss zu sehen ist, der als Austragungsort der 24. Ausgabe des Floss dienen wird. Ein Fazit zum diesjährigen Programm zieht Platz schon zu Beginn der Vorstellung: viele nationale Acts. Dass dabei die ganz grossen Namen fehlen, begründet Florio scherzhaft mit der «konservativen Budgethaltung» Krattigers. Dieser steigt ein und vergleicht sich selber mit dem geizigen Dagobert Duck, ehe er ernsthafter anfügt, dass das Floss in dieser Hinsicht nicht mit grösseren Sommerfestivals mitziehen wolle: «Wir machen nicht mit beim Wettrüsten mit Superstars.»

Nationale Bekanntheiten für den Massengeschmack

Und so finden sich im Programm des diesjährigen Floss vor allem nationale Bekanntheiten für den Massengeschmack – darunter Jaël, Stefanie Heinzmann oder Marius Bear. Als Garnitur gibt es solide internationale Acts der etwas härteren Gangart – The Rumjacks aus Neuseeland, den britischen Bluesrocker Krissy Matthews oder Rolf Stalhofen von den Söhnen Mannheims. Am vielversprechendsten scheint aus jetziger Sicht der Abend mit Baba Sissoko and Mediterranean Blues. Die Truppe aus Mali weckt mit ihrem Wüstenblues Erinnerungen an den fulminanten Floss-Abend mit Songhoy Blues im Jahr 2016.

Der Senkrechtstarrter Zian ist einer von vier auftretenden Acts aus der Region. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Die regionalen Künstlerinnen und Künstler schliesslich kann man an einer Hand abzählen: Senkrechtstarter Zian am Eröffnungsabend, die AC/DC-Coverband Live/Wire, Soul-Sängerin Nubya und das Latin-Pop-Quintett les Touristes. Insgesamt also vier von 17: zumindest zahlenmässig eine magere Ausbeute für das regionale Musikschaffen. Kein Zufall also, dass Christian Platz bei der Vorstellung der Walliser Sängerin Sina die zwei aus Basel stammenden Mitmusiker namentlich hervorhebt.

Als unsubventioniertes Festival sei man auf zugkräftige Namen angewiesen, rechtfertigt Krattiger die Programmation, auch gebe es in der Region schon genügend Festivals, die sich der regionalen Musikförderung verschrieben. Ein Problem sei durchaus, dass man wegen der limitierten Spielzeit pro Abend nicht mit lokalen Vorbands arbeiten könne. Sympathisch selbstreflektiert ergänzt er, dass man auch älter geworden sei. Und: «Wir sind da auf eine Art vielleicht ungerecht, schliesslich ist das Floss seinerzeit mit und dank regionalen Bands gross geworden.»