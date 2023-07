Basler Musikförderung 100'000 Franken für Rossinelli, Eté&Co Das Musikbüro vergibt 100'000 Franken an 18 Basler Pop-Musikerinnen und -Musiker. Darunter sind Gina Eté und Anna Rossinelli.

Die Basler Sängerin Anna Rossinelli bei einem Auftritt im Rahmen des Kulturnacht Solothurn. Bild: Oliver Menge

Dreimal jährlich vergibt das Musikbüro Basel den Regio­SoundCredit an Basler Musikschaffende im Bereich der Popmusik. Die Förderung richtet sich an etablierte Bands und Acts, welche die regionale Szene mitgestalten. Mit insgesamt 100'000 Franken unterstützt die zweite Ausgabe dieses Jahres 18 Formationen in der Produktion von Tonträgern und Musikvideos sowie bei Tournee- und Reisekosten. Unter den Beitragsempfangenden sind Mehmet Aslan, Sam Himself, Anna Rossinelli sowie Gina Eté, Lev Tigrovich, die Rap-Crew Was Das und das Duo Noti Wümie. (bz)