Förderung Fachausschuss vergibt 90'300 Franken an das zeitgenössische Musikschaffen der Region Basel An seiner dritten Sitzung dieses Jahr hat der Fachausschuss Musik entschieden, finanzielle Beiträge an insgesamt 17 Projekte zu vergeben.

Unter den unterstützten Projekten: Die Musiktheaterproduktion «Hyphemind» erhält 15'000 Franken. Martin Sigmund

Mit insgesamt 90'300 Franken unterstützt der Fachausschuss Musik der beiden Basel das zeitgenössische Musikschaffen.

26 Gesuche habe man an der dritten Sitzung des Jahres beurteilt, 17 Projekte die 2022 und 2023 aufgeführt werden, erhalten nun Unterstützung im Umfang zwischen 2000 und 15'000 Franken. Dies schreibt der Ausschuss in einer Mitteilung. Mitunter werden Kompositionsaufträge und Uraufführungen, Konzerte, sowie an szenische, performative und installative musikalische Produktionen unterstützt.

Der Fachausschuss Musik vergibt jährlich 380'000 Franken in verschiedenen Förderkategorien, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Ausschuss besteht aus sieben Fachleuten, die Geschäftsführung erfolgt durch die Abteilung Kulturförderung des Kantons Basel-Landschaft.