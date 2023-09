Fotoausstellung Bilder zwischen Blau und Beton: Basler Fotograf sorgt für Ferienstimmung Christian Flierl zeigt in der Galerie Monika Wertheimer in Oberwil seine Fotografien aus Ligurien. Er erkundet darin jenen Grenzbereich, in dem Meer auf Land trifft.

Vom Stein zum Meer: Die letzten Meter des Ufers interessieren den Basler Fotografen. Bild: Christian Flierl

Hier abrupt durch eine Promenade, dort fliessend, als würden die Kieselsteine mit der Wellenbewegung des Meeres mitfliessen: Das Ufer nimmt an diesem Küstenabschnitt im norditalienischen Ligurien viele Formen an.

Es ist dieser Grenzbereich zwischen Land und Wasser, den der Basler Fotograf Christian Flierl – der auch für die «Schweiz am Wochenende» fotografiert – interessiert. Viele Male ist er in den vergangenen fünfzehn Jahren nach Ligurien zurückgekehrt.

Stets in den frühen Morgenstunden auf Film festgehalten hat er in einer Art Langzeitstudie den Übergangsbereich zwischen Architektur und Meer – was in Ligurien nahe beieinander liegt. Die bunten Häuschen, die man mit der Region in Verbindung bringt, fehlen dafür auf seinen Fotos ebenso wie die scheinbar mit dem Lineal in den Sand gesteckten Sonnenschirme.

Erleuchtetes Meer als Sehnsuchtsort

Die Ausstellung «Letzte Meter» ist das Resultat, das Flierl nun in der Galerie Monika Wertheimer in Oberwil zeigt. Auf den Fotos des 48-Jährigen sieht man auf der einen Seite romantische Meeresansichten in verschiedenen Blautönen von Türkis bis Marine. Die Kamera ist frontal auf den Horizont gerichtet, auf der fernen Linie ziehen Containerschiffe vorbei, Schafswölkchen stehen am Himmelszelt. Es ist eine Perspektive, die nicht überrascht.

Auf der anderen Seite findet sich jedoch der Übergang – eben die letzten Meter –, die Flierl beobachtet hat. Häuser, die direkt am Meeresufer gebaut wurden, in Felsen geschlagene Brücken oder Treppen, die von den Wellen immer wieder benässt werden. Den Verlauf von menschengemachten Formen zum Meer fotografiert Flierl oft durch dunkle Durchgänge und Bögen hindurch. Dadurch erscheint das dahinterliegende Meer als Sehnsuchtsort voller Licht.

Er hat aber auch ein gutes Auge für die Spuren der Veränderung: ein orangenes Netz, das auf einem Steg angebracht wurde, roter Rost oder ein Pfad durch Gestrüpp.

Veränderungen im Minutentakt oder im Jahresrhythmus

«Manchmal baut auch die Natur», erklärt Galeristin Monika Wertheimer dazu: So entsteht mal ohne menschliches Zutun ein kleiner See im Sandstrand oder grüne Gewächse vereinnahmen die in Felsen geschlagenen Brücken.

Je nachdem verändern sich die Grenzen zwischen Land und Wasser über Jahre hinweg ganz langsam oder mit jeder einzelnen Welle, die anders kommt. Flierl findet in seinen Fotografien die Balance zwischen romantischen Meeransichten und steinigen Bauten.

Trotz der Omnipräsenz der Menschen durch die Architektur sind auf den Fotos selbst kaum Personen zu sehen. Nur auf einer Abbildung steht ein Paar auf einer Uferterrasse und schaut verträumt auf das Wasser – von den touristischen Strömen dagegen fehlt jede Spur. Es ist weniger das Verhältnis von Mensch und Meer, das Flierl zeigt, sondern vielmehr das Verhältnis von Beton und Blau.