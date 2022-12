Fotografie Vera Isler in der Basler Villa Renata: Begegnung mit einer Neugierigen Die Villa Renata zeigt Arbeiten der vielseitigen Basler Künstlerin und Fotografin Vera Isler (1931–2015) und bietet Einblicke in einen immensen Nachlass.

Nicht auf die leichte Schulter: Pipilotti Rist mit Monitor. Nicole Nars-Zimmer

Bekannt wurde die Fotografin Vera Isler mit ihren Künstlerporträts, die ab Mitte der 80er-Jahre in Ausstellungen, Bildbänden und internationalen Magazinen erschienen: persönlich-intime, aber auch dokumentarische Aufnahmen, meist in Schwarz-Weiss. Da sitzt Friedrich Dürrenmatt hinter seinem überladenen Schreibtisch, und Louise Bourgeois steht verschmitzt vor einem eigenen Werk. Dort hat sich Pipilotti Rist einen schweren Monitor auf die Schulter geladen, während Keith Haring in einem leeren Atelier vor sich hin sinniert.

Mit Haring verband sie eine lange Freundschaft. Isler, die sich erst als über 50-Jährige der Fotografie widmete, hielt aber auch weniger Prominente mit ihrer Kamera fest, oft Menschen am Rande der Gesellschaft. Viele Bilder entstanden auf Reisen und während Aufenthalten in Europa, den USA, Asien und Australien. Wo auch immer, galt ihre Aufmerksamkeit den Menschen, ihrem Umfeld, ihrer Haltung, ihrem Gesicht und ihrer Mimik. «Ich bin neugierig auf Menschen», sagte sie einmal.

Porträts in hohem Grad inszeniert

Islers Porträts von Künstlerinnen und Künstlern mögen wie zufällige Momentaufnahmen wirken, sie sind aber meist in hohem Grad inszeniert, wie die Kuratorin Isabel Balzer erklärt. Offenbar hatte die Fotografin einen genauen Plan im Kopf, wenn sie sich ein Bild machen wollte: «Doch wie sie das genau anstellte, bleibt wohl ein Geheimnis.» Balzer hat in der Basler Villa Renata mit der Künstlerin Yota Tsotra eine Retrospektive zusammengestellt – die erste nach dem Tod Islers.

Empfangen wird das Publikum von einer unbekannten Seite des Œuvres: Das Erdgeschoss der Villa, ein Basler Wohnhaus aus der Gründerzeit, ist den frühen Arbeiten gewidmet. Neben Beruf und Familie suchte die Künstlerin damals nach ihrem persönlichen Ausdruck, zunächst auf Textilien und geknüpften Wandteppichen, später mit Karton, Holz, Blei und anderem. In den Tapisserien, Collagen, Skulpturen, Drucken und Installationen werden bereits künstlerische Ambitionen deutlich.

Kuratorinnen Isabel Balzer (links) und Yota Tsotra. Nicole Nars-Zimmer

Islers Kinder- und Jugendzeit stand im Schatten der Zeitgeschichte, auf die sie erst wieder in späten Jahren zurückkam: Geboren als Vera Leiner in Berlin, wurde sie als Fünfjährige von ihren jüdischen Eltern mit zwei Schwestern in ein Kinderheim im appenzellischen Teufen geschickt, zum Schutz vor den Nazis. Ihr Vater wurde nach Polen deportiert, wohin ihm die Mutter nachreiste; beide wurden 1942 im Vernichtungslager Belzec ermordet.

Leidenschaftliche Suche nach Entdeckungen

Nach der Schule absolvierte Tochter Vera in Bern eine Lehre zur medizinisch-technischen Laborantin, doch ihr Weg führte zur Kunst. Kuratorin Balzer spricht von ihrer leidenschaftlichen Suche nach Entdeckungen, vom Experimentieren und vom Spiel mit ungewöhnlichen Ideen und Materialien. «Ich stolperte ständig über neue Sachen», sagte Isler in einem Filmporträt, «und liess dann die alten sofort liegen.» So interessierte sie sich etwa für die Gentechnologie, der sie sehr kritisch gegenüberstand.

Mehr als einmal sorgte die Künstlerin, die in zweiter Ehe mit dem Journalisten Manuel Isler verheiratet war, in der Kulturwelt für Aufsehen. In ihrer Autobiografie «Auch ich» (2000) machte sie die Amputation ihrer Brüste nach einer Krebsdiagnose öffentlich – als mutiger Akt und Tabubruch. Die Narben liess sie mit einem eigenen Blumen-Tattoo ausschmücken. Zuvor hatte sie im Buch «Schaut uns an» schonungslose Porträts von über Achtzigjährigen veröffentlicht. Sie drehte Filme, nahm an Talkshows teil, gab Interviews und Lesungen.

Werke in Fotoalben, Katalogen und Ordnern

Obwohl Autodidaktin, gab sich Isler immer als unabhängige, selbstbewusste Künstlerin, sagen die, die sie kannten. Ihre Werke signierte sie jeweils gleich, schrieb sie an und reihte sie ins Archiv ein. Die unterschiedlichen Gebiete, in denen sie sich bewegte, kommen in der Ausstellung adäquat zum Ausdruck: Die Räume präsentieren sich wie die Kapitel eines Gesamtwerks.

In einem Nebenraum lassen sich weitere Arbeiten der Künstlerin in die Hand nehmen – noch wenig sortiert in Fotoalben, Katalogen und Ordnern. Neben den Einblicken ins Werk wird hier sichtbar, wie riesig der Aufwand sein muss, den immensen Nachlass im Archiv aufzuarbeiten. Laut der Kuratorin liegen dort derzeit über 70'000 Bildträger, rund die Hälfte davon Farbdias. Es sind Dokumente eines lebenslangen Interesses an den Menschen – und an der Welt.