Fotografie Zwei Seiten einer Medaille: Janik Bürgin zeigt in Baden neben seiner bunten Abstraktion sensible Schwarz-Weiss-Fotos Der Lausner Jungfotograf ist mit bunten Abstraktionen durchgestartet. In der Galerie 94 in Baden zeigt er nun auch eine zweite, intime Seite seines Schaffens.

Auf den ersten Blick wundert man sich, wenn man das Ausstellungsplakat an der Eingangstür noch im Kopf hat: Es ist die Fotografie einer Traube weisser Tauben auf schwarzem Untergrund, abgelichtet mitten im Flügelschlag. Nach dem Treppenaufstieg in die Galerie 94 begrüssen einen allerdings die farbigen, an Gemälde erinnernden abstrakten Fotografien von Janik Bürgin. Jene Bilder, mit denen der junge Lausner durchgestartet ist.

In seiner Soloausstellung in Baden zeigt der 1994 geborene Bürgin zum ersten Mal auch eine ganz andere Seite seines Schaffens: Die sensible Serie an Schwarz-Weiss-Fotografien droht neben den wandeinnehmenden Abstraktionen zwar fast unterzugehen. Doch die kleinformatigen Bilder evozieren eine Nähe, die tief geht und sich den nötigen Raum nimmt.

Lässt die eigenen Härchen aufrichten: Eine Fotografie von Janik Bürgin. Bild: Janik Bürgin

Aufgenommen sowohl digital als auch analog, spielt der heute in Basel arbeitende und lebende Bürgin mit Unschärfe bis zur Abstraktion und kurzer Belichtungszeit. Die feinen Härchen auf einem abgebildeten Arm erscheinen so intim, dass sie einem die eigenen aufrichten. Die Entscheidung, schwarz-weiss zu fotografieren, sei eine bewusste, sehe der Mensch doch die Welt nie auf die Weise, wie ein Schwarz-Weiss-Film sie abbildet, heisst es bei der Galerie.

Durch die Plastikflasche hindurch fotografiert

Die ersten Fotografien der Serie mit dem Titel «Walking with the Wind» hat Bürgin bereits 2019 aufgenommen. Wo zunächst Orte im Zentrum standen, zu denen der Künstler einen besonderen Bezug hat, verarbeitet er in späteren Aufnahmen persönliche Erfahrungen, wie etwa eine Trennung. Es ist, so heisst es auf der Website der Galerie, eine Auseinandersetzung mit dem sich stets im Fluss befindenden Leben. Es sind dann auch diese Bilder, die einen besonderen Eindruck hinterlassen.

Seine bunten, abstrakten Makrofotografien dagegen wirken unpersönlicher: Die Motive entstehen durch eine spezielle Technik, bei der Bürgin bemalte Plastikflaschen von ganz nah fotografiert.

Diese Makrofotografien kreiert Bürgin mit bemalten Plastikflaschen. Bild: Janik Bürgin

Viel Bewegung in den Fotografien

Mit den starken Kontrasten zwischen den beiden Serien wird in der Galerie auch gespielt. Dennoch haben sowohl die düsteren, persönlichen Schwarz-Weiss-Fotos als auch die fröhlich-bunten Abstraktionen etwas Malerisches an sich, zeichnen sich aber zugleich auch durch eine hohe Dynamik aus: Man wartet darauf, dass der Weizen sich im Wind wiegt und die Farben beim Betrachten neu ineinanderfliessen.

Janik Bürgin 2022 noch in seinem alten Atelier. Bild: Roland Schmid

Obwohl die Idee des Originals in der Fotografie eigentlich an Relevanz verloren hat, kommt sie bei Bürgin wieder zu ihrer Geltung: Jedes seiner Fotos ist ein Unikat, wird ganz bewusst nur einmal verkauft. Eine Herangehensweise, die auch Galerist Sascha Laue als sehr aussergewöhnlich beschreibt. Er kenne sonst keine Fotografen, die auf diese Weise mit ihren Werken umgehen – vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass bereits nach einer Woche Ausstellung zwei von Bürgins Werken verkauft sind.