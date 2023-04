Franck-Areal Auch der ehemalige Ballettdirektor zieht mit: Basel erhält ein neues Tanzhaus Im Erlenmattquartier entsteht ein Haus für Kunst und Kultur. Dahinter steckt der neue Verein «Tanz Haus», dem altbekannte Gesichter aus der Basler Kulturszene angehören.

Hier entsteht das neue Tanzhaus: Blick auf das Franck-Areal zwischen Klybeck- und Erlenmattquartier. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Pläne für ein Tanzhaus auf dem Basler Franck-Areal nehmen Form an. Bereits Ende vergangenen Jahres wurde publik, dass auf dem ehemaligen Industriegelände ein neues Kultur- und Quartierzentrum entstehen soll. Das Basler Handelsregister offenbart nun, dass hinter dem Projekt der Verein «Tanz Haus» steckt. Dieser bezwecke «die Entwicklung physischer oder ideeller Plattformen für Kunst und Kultur mit besonderem Fokus auf Tanz und digitale Entwicklung im Kunstbereich», heisst es im Registereintrag.

Interessant sind die Personalien des Vereins mit Sitz an der Horburgstrasse: Vorstandspräsidentin ist Adrienne Develey, die bereits als Co-Präsidentin der Ballettschule Theater Basel amtet und im Verwaltungsrat des Theater Basel sitzt. Mit der Ballettschule habe das Projekt aber nichts zu tun, betont Vorstandsmitglied und Advokat Thomas Meyer. Der Verein werde seine Tätigkeit unabhängig von der Ballettschule Theater Basel und Frau Develeys dortigem Engagement ausüben.

Ehemaliger Ballettdirektor zieht mit

Vor allem zwei Namen, die im Handelsregister auftauchen, fallen auf. Mit Corinne Eckenstein wird nicht nur eine der Käuferinnen des Franck-Areals am Projekt beteiligt sein, sondern auch eine erfahrene Theaterschaffende und Regisseurin. Die Baslerin leitet seit 2016 das Wiener Theaterhaus «Dschungel Wien» und wird diesen Sommer ihre Tätigkeit in Wien niederlegen. Der «Wiener Zeitung» versicherte sie, sie habe bereits Pläne, wie es weitergehen soll. Auf die Anfrage der bz, wie ihre weitere Tätigkeit in Basel aussehe, will sie sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht äussern.

Ebenfalls Teil des Vereins ist der deutsche Choreograf und Tänzer Joachim Schlömer, der vor Richard Wherlock das Ballett am Theater Basel leitete. Er ist bekannt für seine spartenübergreifenden Projekte und in der freien Szene im Bereich des Tanztheaters tätig.

Räume für Ausstellungen und Veranstaltungen

Im Fokus des Vereins stehen laut Handelsregister unter anderem die Vermittlung und Verbindung von Kulturschaffenden, Institutionen und Fördereinrichtungen. Ausserdem möchte der Verein Räumlichkeiten für Ausstellungen und andere Anlässe zur Verfügung stellen. Es handelt sich um einen Verein ohne Gewinnabsichten, der sich aus Mitgliederbeiträgen und Spenden finanziert. Die beteiligten Geschwister Eckenstein sind mit der Eckenstein-Geigy-Stiftung seit Jahren philanthropisch aktiv, bisher allerdings nicht im Kulturbereich.

Vorstandsmitglied Meyer schweigt sich über die genauen Pläne noch aus. «Die Vorbereitungen zur Aufnahme der operativen Tätigkeiten des Vereins laufen auf Hochtouren», sagt er auf Anfrage. Der Verein werde «zu gegebener Zeit» über das Projekt informieren.