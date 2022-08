Freiluft-Kino Restaurantdach statt Silo: Basler Kinobetreiber enttäuscht über Absage von Rhenus Gleiches Konzept, neuer Ort: Das Silo-Kino verlagert sich 400 Meter flussabwärts, weil Rhenus die Silo-Terrasse nicht mehr zur Verfügung stellt. Das Bedauern der Kinobetreiber ist gross.

Statt auf dem Silo findet das Open-Air-Kino neu auf dem Dach des Restaurants Rostiger Anker statt. zvg

Wer sich im Sommer mit dem Blick nach oben in eine Wiese legt, kommt in den Genuss des Wolkenkinos. Mit etwas Fantasie und ausreichend Geduld spielen sich dann am Himmel spannende Geschichten ab. Wer es hingegen etwas bunter und schneller mag, für die oder den bietet seit Anfang der Neunzigerjahre das Silo-Kino im Kleinbasler Hafen den perfekten Spielort.

In luftiger Höhe auf dem Bernoulli-Silo an der Hafenstrasse 7 werden seit 1992 oder 93 – die Veranstaltenden sind sich da nicht mehr ganz sicher – pro Sommer jeweils fünf 16mm-Filme gezeigt. Die Kinofans hätten früh sehr begeistert reagiert, heisst es seitens der Veranstaltenden. Kein Wunder: Wer will sich in den heissen Monaten schon in einen stickigen Saal setzen, wo er Filme auch unter freiem Himmel geniessen kann?

Das Reservations-Telefon lief heiss

Franklin Linder vom Verein Neues Kino, der die Open-Air-Filmnächte veranstaltet, erinnert sich an den Andrang: «Alle Vorstellungen waren jeweils total überrannt.» Später habe man deswegen ein Reservations-Telefon eingeführt. Doch auch dieses sei stets heiss gelaufen. Die 65 Plätze, die pro Film verfügbar waren, seien meist ausverkauft gewesen. Der Erfolg des Open-Air-Kinos habe ihn nie verwundert: «Die Location, der surrende Projektor und die Bar waren eine Top-Attraktion über all die Jahre.»

Doch das ist nun Geschichte, zumindest was den Spielort betrifft. Die Silo-Terrasse, so war vergangene Woche einem E-Mail der Veranstaltenden zu entnehmen (die bz berichtete), steht künftig nicht mehr zur Verfügung. «Bautechnische Massnahmen» wurden als Grund genannt. Auf Nachfrage klingt es jedoch ein bisschen anders: «Die Rhenus will uns die Silo-Terrasse nicht mehr vermieten», schreibt Linder. Und fügt an: «leider, leider».

Seitens der Logistik-Firma war auf Anfrage der bz keine Stellungnahme zu erhalten. Linder sagt, er und sein Team seien von der Absage sehr enttäuscht gewesen. Und auch andere Mietparteien seien betroffen.

50 statt 65 Plätze

Doch blickt Linder lieber in die Zukunft, schliesslich konnte ein neuer Austragungsort gefunden werden. Als «next best location für uns» und «ein grosses Glück» beschreibt Linder den neuen Ort, der sich auf den Schritt genau 400 Meter flussabwärts befindet. Künftig finden die Besuchenden – neu sind es noch maximal 50 Plätze – auf dem Dach des Restaurants Rostiger Anker Platz. Die Leinwand wird unmittelbar davor an einem Hafenkran befestigt.

Bei so viel Setting drohen die Filme fast zum Nebenschauplatz zu verkommen. Dabei sind für die vier Abende fünf Filme vorgesehen, die jeder für sich eine cineastische Entdeckung sein könnte. Der rote Faden im Programm, so Linder auf Anfrage, sei das Medium, also das 16mm-Format. Ansonsten sind die Filme sehr breit gestreut, was Genre, Ursprungsland und Entstehungsjahrzehnt angeht.

Für den vierten und letzten Filmabend am 11. August ist ein Überraschungsfilm angekündigt. Linder bittet darum, diesbezüglich nicht zu viel zu verraten, doch ein Blick auf die Programmseite des Neuen Kinos lässt schon einen ziemlich klaren Rückschluss zu. Nur so viel: Musikfreunde können hier in ein buntes Abenteuer abtauchen.

Sie und alle anderen dürfen sich zudem freuen: Das surrende Geräusch des Projektors, der Industrie-Charme und die unmittelbare Rheinnähe bleiben beim Wechsel vom Silo-Kino zum ExSilo also erhalten. Nur die Wolken rücken am neuen Ort etwas weiter in die Ferne.