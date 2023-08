Freiluftspiel Es geht eine Sage um in Basilea: Und die Letzimauer wird zur historischen Freiluftkulisse Das Ensemble «Stageproject Basel» feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit der köstlich-ironischen Eigenproduktion über Basels vergessene Heldin «Gwendolin».

Die Letzimauer und der Rhein sind Freiluftkulisse für das Theaterstück «Gwendolin». Bild: Gergely Nyiro

Zunächst empfängt uns an der Letzimauer im St.-Alban-Quartier in Basel eine junge Musikerin. Sie geleitet uns auf die andere Mauerseite, wo ein Mönch und eine Ordensschwester auftauchen, welche uns durch den Abend führen. Es geht um eine Gwendolin, die im Mittelalter zu Zeiten der Magyaren-Stürme – ähnlich einer späteren Jeanne d’Arc in Frankreich – die Männerwelt und die nationalen Abwehrkräfte aufgerüttelt haben soll. Sie will Ritterin werden und setzt das auch durch.

Zunächst aber blicken wir auf eine grausliche Geschichte mit einem echt dampfenden und deshalb unsichtbaren Basilisken im St.-Alban-Teich. Dort eröffnet die Theatergruppe «Stageproject Basel» ihr Freiluftspiel «Gwendolin». Wer allerdings im Freien spielt, muss gewisse Risiken einkalkulieren. So öffnet sich der Himmel bei der Premiere zu einem echten Wolkenbruch und zwingt die Darstellenden zu einer kurzen Unterbrechung.

Regie führte die Basler Theaterpädagogin Lena Laschiger. Bild: Gergely Nyiro

Eine märchenhafte Mittelalter-Fantasie

Die Geschichte Gwendolins gipfelt in ihrer Kür zur Ritterin. Sie wird vom Fürsten geheiratet, fällt auf ihn hinein, alles entpuppt sich als Schaum. Als es zu kämpfen gilt und die Magyaren die Stadt stürmen, flieht die ganze Hofgesellschaft mit Hab und Gut, das Volk wird geprellt, Gwendolin vom Gatten schamlos ausgenutzt in ihrer Naivität. Doch sie richtet sich wieder auf.

Sie träumt von der Vergangenheit, auch diese wird als Rückblende gespielt. Schliesslich kämpft Gwendolin in Zeitlupe und köpft zu kriegerischer Musik sagenhafte zehn Köpfe vom Atlas ab. Sie stirbt als Frau den Heldentod im Krieg – wie zig männliche Helden schon vor ihr.

Opernhafte Auftritte der Baslerin Debora Manfregola

Das Stück stammt aus der Feder von Theaterpädagogin Lena Laschinger und von Lorenz Adler. Diese Feder malt vielleicht etwas pastos und nimmt sich dazu viel Zeit. Aber die Ironie, der Selbstwitz und die leicht humoreske Art, in der erzählt wird, ist trefflich. Die jungen Leute erbringen eine Spitzenleistung beim Spielen der teilweise ausgedehnten und sprachlich fordernden Texte.

Nicht zu vergessen ist die Musik: Denn die Baslerin Sängerin Debora Monfregola bietet gemeinsam mit dem Musiker Lukas Reinert die Kür der Aufführung. Monfregolas Gesang ist so hintergründig wie betörend und ihre Kompositionen passen als Hintergrundmusik zu den mittelhochdeutschen Texten perfekt. Da verschmilzt selbst Gwendolins Sterben wie in der Oper mit der Musik. Ihr letzter Wunsch zielt mit brechendem Auge auf Gleichheit und Gerechtigkeit. Die geflüchtete Hofgesellschaft will hier nicht wiederkehren und die armen Leute des Volkes raffen sich zu neuer Hoffnung auf: Gwendolin wird zum schier Tellschen Mythos. Fin, Fine, End.

Gwendolin ist die erste Eigenproduktion des Ensembles Stageproject Basel. Bild: Gergely Nyiro

Eine gelungene Jubiläumsaufführung

Zehn Jahre gibt es das Stageproject schon, ein schönes Jubiläum für ein freies Theater. Zum ersten Mal spielt die grosse und quirlige Truppe der jungen Leute im Freien – denn Freilichtspiele brauchen mehr Aufwand und verlangen eine andere Art von szenischem Ausdruck.

Aus Lust am Spiel kommen junge Menschen zusammen, um ein Theaterstück pro Jahr auf die Bühne zu stellen. Die Theaterpädagogin Lena Laschinger sucht und bespricht die jeweiligen Stücke mit dem Ensemble, das sich mehrheitlich aus ehemaligen Schülerinnen und Schülern zusammensetzt. Bisher wurden grosse Klassiker bearbeitet, nun aber, zum Zehnjährigen, gelingt der Truppe eine eigene grosse Kiste! Da hat selbst der unmässig dampfende Basilisk gestaunt.