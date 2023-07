Freilufttheater Die Pinguine sind los: Zum 20. Mal bespielt das Theater Arlecchino die Parks der Region Basel An 44 Tagen spielt das Basler Theater Arlecchino drei Produktionen in drei Parks. Für das Jubiläumsjahr im Park im Grünen hat der künstlerische Leiter des Theaters ein neues Stück geschrieben.

Soll eine kühle Brise in den Park im Grünen bringen: Die neue Produktion «Ei, Ei, PinQueen». Bild: zvg

Wenn die Sonne auf die Stadt brennt und die meisten Theater ihre Sommerpause nach der Saison geniessen, baut das Theater Arlecchino im Grün der Region seine Zelte auf.

Bereits zum zwanzigsten Mal bietet das Basler Theater über den Sommer heuer drei Produktionen für Familien an. 2003 starteten sie mit ihren Freilichtvorstellungen in der Arena im Park im Grünen, ergänzten ihr Angebot 2017 um den Park Lange Erlen als zweiten Spielort, und im vergangenen Jahr kam der dritte Standort im Allschwiler Wegmattenpark dazu.

Letztes Jahr kamen rund 40'000 Besuchende

Vergangenes Jahr spielte Pippi Langstrumpf auf der Allschwiler Bühne des Theater Arlecchino. Archivbild: zvg

«Eine geballte Ladung Theater für alle», schreibt das Arlecchino in einer Mitteilung, bieten sie diesen Sommer doch insgesamt 216 Theatervorführungen. Das Angebot stösst offenbar auf reges Interesse. Gemäss Communiqué des Arlecchinos strömten im letzten Jahr rund 40’000 Besucherinnen und Besucher an die kostenlosen Vorstellungen. Der niederschwellige Zugang zu den Vorführungen ist dem Theater wichtig, die Stücke können ohne Reservierung besucht werden.

Drei Ensembles präsentieren an 44 Tagen drei verschiedene, knapp einstündige Produktionen. Begonnen hat die Saison am vergangenen Wochenende. «Wickie und die stargge Männer» eröffneten die Spiele in Allschwil, gespielt wird zudem «Räuber Hotzenplotz» in den Langen Erlen.

Für den Park im Grünen hat der künstlerische Leiter des Theaters, Peter Keller, ein neues Theater verfasst. «Ei, Ei, PinQueen» handelt von drei Pinguinen und einem Antarktisforscher. Die Geschichte soll «eine kühle Brise in die Arena zaubern». Da bleibt für die Theaterfans nur zu hoffen, dass das Wetter in den kommenden Wochen tagsüber möglichst trocken bleibt.