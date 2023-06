Gay Pride «Basel tickt bunt!» ist der erste queere Grossanlass seit Langem am Rheinknie Vor zwei Wochen lockte die Pride Zurich mehr als 55’000 Menschen an, nun feiert «Basel tickt bunt!» am Samstag seinen queeren Freudentag.

Vor zwei Wochen kamen Zehntausende zur Pride Zurich, diesen Samstag findet die queere Demonstration auch in Basel statt. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Die letzte grössere Pride-Demonstration in Basel fand 2019 statt, als anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der Stone-Wall-Proteste gedacht wurde: Die Aufstände von 1969 in New York markierten den Anfang der internationalen Pride-Bewegung. Und obwohl Basel seitdem viele Demonstrationen erlebt und auch immer wieder als Brennpunkt politischer Strassenbewegungen fungiert hat, gibt es kaum regelmässige und schon gar nicht gross angelegte Events für die LGBTQ+-Community. Letzten Sommer haben sich deshalb einige queere Menschen aus der Region zusammengetan und ein Organisationskomitee geformt.

«Viele Menschen aus Basel reisen nach Zürich oder Berlin, um an den Demonstrationen und Paraden teilzunehmen», sagt Michel vom OK-Team von «Basel tickt bunt!». «Wir wollen zeigen, wie bunt und vielfältig Basel eigentlich ist.»

Ein ganztägiges Programm auf die Beine zu stellen sowie eine bewilligte Demonstration zu organisieren, sei ein erheblicher Aufwand, ausserdem werde im Gegensatz zur Pride Zurich ohne das Sponsoring grosser Konzerne gearbeitet, betont das freiwillige OK-Team. Es gehe nicht um eine Werbeplattform für Unternehmen, sondern darum, gemeinsam auf die Strasse zu gehen, Gespräche zu führen und Gemeinschaft zu fördern. Für viele queere Menschen sind Pride-Veranstaltungen die einzigen Tage im Jahr, an denen sie sich nicht in der Minderheit fühlen und sich so kleiden und präsentieren können, wie sie möchten.

Dragqueens und Podiumsdiskussion

Den Auftakt am Samstag macht deshalb auch ein Brunch mit Gesangs- und Comedy-Einlagen unterschiedlicher Dragqueens, was für Lockerheit und Lacher sorgen wird. Anschliessend folgt eine Podiumsdiskussion rund um die aktuellen Rückschläge für die queere Community.

Denn während sich zwar immer mehr Menschen sicher fühlen in ihrer eigenen Identität und Sexualität, wird der Widerstand vonseiten der Konservativen immer grösser, wie Angriffe auf Drag-Lesungen in Deutschland und der Schweiz sowie Anti-Trans-Gesetze in den USA zeigen.

«Das Programm richtet sich primär an ein queeres Publikum und soll als sicheres Event dienen, das uns in unserer Identität bestärkt.» Das OK-Team betont aber, dass «Basel tickt bunt!» grundsätzlich allen Menschen offen stehe, die sich mit queeren Menschen solidarisieren und gemeinsam mit ihnen auf die Strasse gehen möchten. Wichtig sei, dass queere Freude im Zentrum stehe und Respekt sowie ein gewaltfreies Demonstrieren und Miteinander stattfinden könne.

Letztes Jahr hängte die Stadt die Progress-Pride-Fahne ans Stadthaus. Bild: Kenneth Nars

Demonstration und Party

«Die Demonstration ist das Herzstück des Tages, aber wir hoffen mit dem Rahmenprogramm Unterhaltung und Anregung bieten zu können sowie am Abend eine Möglichkeit, gemeinsam zu tanzen und sich kennenzulernen», erzählt Michel voller Vorfreude. Zusammenhalt ist in der LGBTQ+-Community ein grosses Thema, und durch diesen Tag soll ebendieser innerhalb der queeren Basler Szene wieder gestärkt werden.

Die Demonstration startet um 15.30 Uhr beim Messeareal mit Reden und zieht von da Richtung Rheinufer, bis schliesslich als Endpunkt das Kulturschiff «Gannet» am Hafen erreicht wird.

Um für Sicherheit und einen friedlichen Ablauf zu sorgen, hat sich das Organisationskomitee auch mit der Basler Polizei zusammengesetzt, damit es zu keinen Eskalationen kommt. Die Polizei, aber auch der Kanton seien offen für die Ideen und das Konzept gewesen und hätten das OK in allen wichtigen Fragen unterstützt sowie die Demonstration genehmigt.

Bei Demo auf heisse Temperaturen achten

Bei einer Demonstration lohnt es sich an heissen Tagen nicht nur genügend Wasser und Sonnencreme mitzubringen, sondern auch die eigenen Grenzen zu kennen. Dadurch, dass es die erste Pride-Demonstration in Basel seit Jahren wird, ist schwer abzuschätzen, wie viele Menschen kommen werden. Bei eventuellen Menschenmassen und Hitzetemperaturen kann es von Vorteil sein, wenn Pausen eingelegt werden.

Bunte Kleidung und das Ausbrechen aus Geschlechterrollen sind herzlich willkommen, und egal ob mittendrin oder nebenher – alle dürfen mitlaufen, mitschreien und -feiern. Das Abendprogramm verspricht ebenfalls einiges. Mit Konzerten von Penelope Athena, Brino und Your Funny Uncle sowie einer anschliessenden Party und Drag-Auftritten wird das Hafenareal belebt. Basel erwartet ein bunter Tag voller Kultur, Gemeinschaft und queerer Freude.