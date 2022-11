Glückwünsche Mehr Gefühle, bitte! So viel Drama lieferten Basler Grusskarten im 19. Jahrhundert Grusskarten schreiben ist aus der Mode gekommen. Schade, findet das Museum der Kulturen Basel – und lädt mit einer Ausstellung dazu ein, die Liebe zu Weihnachts- und Neujahrskarten neu zu entdecken.

Auch über verschiedene Gestaltungstechniken bietet die Ausstellung einen Überblick. zvg/Omar Lemke

Jetzt mal ehrlich: Wann haben Sie zuletzt handgeschriebene Glückwünsche mit der Post verschickt? Die einst beliebte Form der Korrespondenz ist heute zu grossen Teilen der elektronischen Kommunikation gewichen. Was damit verloren geht, zeigt aktuell das Museum der Kulturen Basel. Mit der Ausstellung «Frohe Festtage!» regt es die Lust an der handschriftlichen Interaktion neu an.

In einer kleinen, aber sorgfältig kuratierten Schau gewährt die Institution Einblick in den Kartenschatz, der sich über die Jahrhunderte im Museum angesammelt hat. 1870 führte die Schweiz als eines der ersten Länder überhaupt Korrespondenzkarten ein. Die wohlhabenderen Menschen im Lande, die schreiben konnten, begannen erst nur zögerlich Grüsse zu verschicken. Der Grund war trivial, wie Kurator Alexander Brust erzählt: Wer möchte schon intime Botschaften zu Papier bringen, wenn auch der Postbote mitliest?

Liebesgrüsse zum Jahresende

Spätestens als auch die weniger wohlhabenden Personen in den Genuss einer umfassenden Schulbildung kamen, wich die anfängliche Skepsis einer neuen Praxis. Liebespaare schrieben sich zum Jahresende, wie viel ihnen ihr Gegenüber bedeutete. In Riehen wurde um 1851 der folgende Neujahrswunsch verschickt:

«Lass uns auch in diesem neu angetretenen Jahre gute Freunde bleiben und uns so wie bisher an einanderen das Leben erleichtern und versüssen.»

Anfang des 20. Jahrhunderts waren Kinder und junge Frauen beliebte Kartenmotive. zvg/Omar Lemke

Kleine Karten, grosses Drama

Längst nicht immer endeten die Neujahrsbotschaften in Minne. Das zeigt die Replik auf eine Postkarte, die in Basel im 19. Jahrhundert nach mehrmaligem Hin und Her – heute wäre es ein Chatverlauf – an die einstige Geliebte zurückgeschickt wurde:

«Als Du diese Karte schriebst warst auch schon in anderen Umständen heissgeliebt [...] Ich wollt ich hätte Dich nie gesehen, aber doch bin ich jetzt um eine Erfahrung reicher. Glück hatte ich keines mit Dir untreues Wesen.»

Nicht nur die Geschichten hinter den Grusskarten sind vielfältig. Auch die Karten selbst haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Zu Beginn noch gross und aufwendig gestaltet, entstanden schon bald kleine Kärtchen in der Grösse von Visitenkarten, die zum Jahresende überreicht wurden. Erst später kam auch Platz für eigene Grussworte hinzu.

Enten in der ­Weihnachtskrippe

Gewisse Motive sind über die unterschiedlichsten Kulturen hinweg präsent: Brieftauben, Engel, Familien- und Paarmotive. Spannender ist da der Vergleich von Karten, die sich unterscheiden. Je nach Kultur finden sich in der Weihnachtskrippe nicht nur Esel, sondern auch Enten, wie ein Exemplar aus Peru zeigt.

Auch Weihnachtskarten wurden in der Schweiz mit der Postkutsche oder auf dem Schlitten transportiert. zvg/Omar Lemke

Die Vielfalt steht denn auch im Zentrum der Ausstellung. Nicht immer sind die Anekdoten zu den einzelnen Motiven direkt erkennbar. Wer sich für die Lektüre der Ausstellungstexte etwas mehr Zeit nehmen kann, erhält nicht nur Einblick in verschiedene Kulturen, sondern vor allem auch in unterschiedliche Zeiten.

So erzählt die Post an Soldaten im Ersten Weltkrieg viel über die damalige Stimmung: «Frohes Fest im Feld und Hoffnung auf ein baldes Ende», steht auf einer Karte, auf der ein Grenzsoldat und die Schweizer Flagge abgebildet sind.

Der Wunsch nach besseren Zeiten dürfte auch heute gross sein. Wer ihm in Form handschriftlicher Grussworte Ausdruck verleihen will, kann vor Ort seine eigene Weihnachtskarte gestalten. «Wir hoffen natürlich, dass alle ihre Weihnachtspost frühzeitig erledigen», sagt Kurator Brust mit Augenzwinkern und Blick auf die zwei Basteltische. Denn etwas hebt die Ausstellung klar hervor: Die Freude an handgeschriebener Post ist universell. Höchste Zeit also für ein Revival zu Weihnachten.