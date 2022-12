Goetheanum-Brand Eine Spurensuche im Ohr: Ein Hörbuch rollt den Goetheanum-Brand auf Der Brand des ersten Goetheanums in Dornach ist ein ungelöstes Rätsel. Die Ursache ist noch immer ungeklärt. Hundert Jahre danach spürt Autorin Michelle Steinbeck in einem Hörbuch den rankenden Gerüchten um das Drama nach.

Der Nachfolger: das zweite Goetheanum, nachdem das erste nach nur zwei Jahren abgebrannt ist. Bild: Benjamin Wieland

Ein Feuer und sterbliche Überreste im Keller: Bis heute ist es ein ungeklärtes Rätsel, was in der Silvesternacht 1922 im ersten Goetheanum in Dornach – der Hochburg der Anthroposophie – geschah. Das erst zwei Jahre davor gebaute Gebäude mit der Holzkuppel brannte bis auf den Sockel nieder, man ging danach schnell von Brandstiftung aus.

Auf eine Spurensuche der Ereignisse begab sich die Lenzburger Autorin Michelle Steinbeck: Sie vergrub sich in den Akten zum Fall und schrieb ein dokumentarisches Theaterstück anhand ihrer Recherche, das 2019 am Neuen Theater Dornach uraufgeführt wurde.

Diese Weihnachten – eine Woche, bevor sich das grosse Feuer in Dornach zum 100. Mal jährt – feiert das Stück eine zweite Erstaufführung. Diesmal allerdings nur für die Ohren: Jonas Darvas hat aus dem Theaterstück von Steinbeck eine auditive Übersetzung angefertigt. Es sei der Versuch eines «Theaterstück-Hörbuchs» gewesen, erläutert er.

Die Gerüchteküche brodelt

Das rund einstündige Hörbuch «Chroniken von Dornach – der zerbrochene Spiegel» hört sich wie die Lesung eines Dramentextes –ergänzt um stimmungsvoll-schaurige Musik, welche die Regieanweisungen untermalen. Das holt die Hörerin einerseits in ihrer Vorstellung in einen Theatersaal, wirkt aber auf der anderen Seite durch die allein auditive Vermittlung etwas befremdlich.

Eingelesen wurde der gekürzte Theatertext von vier Sprecherinnen und Sprechern anlässlich des 100. Jahrestags des Goetheanum-Brands. Die Erzählung verfolgt eine junge Frau, die anhand einer «über einen Meter dicken» Akte den Brandfall aufrollt. Zum Hauptverdächtigen wurde kurz nach dem Brand im Goetheanum schnell der Uhrmacher Jakob Ott. Nach dem Brand verschwindet er, in der Asche, glaubt man, seine Knochen gefunden zu haben. Im Hörbuch nimmt dieser Vorwurf eine grosse Rolle ein. Auch der überspitzt inszenierte Rudolf Steiner hat seinen Teil an den Überlegungen.

Trotz intensiver Beschäftigung blieb die Katharsis aus

Über ihr Interesse an Kriminalfällen sagt Michelle Steinbeck: «Zurzeit interessieren mich eher nicht so klassische Krimis, wo die Auflösung ausbleibt, oder solche, wo die Frage eine andere ist als diejenige nach dem Mörder.» Einen Abschluss habe sie trotz der intensiven Beschäftigung mit dem Fall nicht finden können, sagt sie: «Die Katharsis ist ausgeblieben. Darum hat mich der Fall auch so lange beschäftigt. Klar war mir nur, dass es der beschuldigte Jakob Ott nicht gewesen sein konnte.»

Davon war sie so überzeugt, dass sie schliesslich den Wikipedia-Eintrag des Goetheanums geändert hat, wo Ott noch immer als vermutlicher Brandstifter aufgeführt war.

Auf die Frage, was tatsächlich geschehen ist, bietet auch «Der zerbrochene Spiegel» keine Antwort. Klar wird aber: Die Gerüchteküche brodelte. Waren Zigaretten in der Eurythmie-Garderobe der Grund? Ein Bubenstreich? Versicherungsbetrug? Eine Verschwörung? Oder hat am Schluss doch Jakob Ott das Feuer gelegt? Auch ohne Antwort bietet das Stück mit seiner humorvollen Aufarbeitung gute Unterhaltung.

Nächsten Samstag widmet sich ein Beitrag in der bz ausführlicher dem 100-jährigen Jubiläum des Goetheanum-Brands.