Grafikdesign Vom Keller ins Internet: Stöbern in den Plakaten der Basler Brüder Eidenbenz Mit ihrem Atelier prägten die drei Eidenbenz-Brüder die Grafik des 20. Jahrhunderts. Das Archiv ihrer Arbeiten lagert in Binningen und geht nun Schritt für Schritt online.

Im Keller ihres Elternhauses kümmert sich Maja Samimi um den Nachlass des Ateliers Eidenbenz. Bild: Kenneth Nars

Im Keller eines von der Strasse durch Pflanzen verborgenen Backsteinhauses in Binningen versteckt sich ein kleiner Schatz. Die dort verstauten Archivalien würden wohl Historikerinnenherzen höherschlagen und zugleich – da die Arbeiten erst teilweise sortiert und inventarisiert sind – einen Hauch von Panik aufkommen lassen. Im Keller von Maja Samimi-Eidenbenz, eine der beiden Töchter von Willi Eidenbenz, befindet sich das Archiv des 1933 gegründeten Ateliers Eidenbenz.

Damals stellte Basel ein Epizentrum der Grafik in der Deutschschweiz dar – wobei die Schweizer Grafikerinnen und Grafiker damals noch kaum Fotografie verwendeten. Die drei Eidenbenz-Brüder schlossen sich jedoch zusammen und kombinierten in ihrem Atelier Fotografie und Grafik – wodurch sie sozusagen die erste Werbeagentur der Schweiz gründeten. Ihr Atelier hatten sie zunächst an der Falknerstrasse, dann an der Steinentorstrasse, bevor sie an den Auberg zogen.

Soll alles fachlich inventarisiert werden. Bild: Kenneth Nars/BLZ

Allerlei Materialien von der Skizze zum Plakat

«Von den 30er- bis in die 80er-Jahre war eine gute Phase für die Schweizer Grafik. Es gab damals eine Reihe fantastischer Grafiker. Ich denke an Leupin, Piatti, Brun, Brüher oder Rappaz», sagt Samimi. 1972 löste sich das Atelier Eidenbenz schliesslich auf – Willi arbeitete danach noch bis in die 90er-Jahre in seinem Haus in Binningen weiter. Dort, wo Samimi heute wohnt und sich das Archiv befindet, das ihr und ihrer Schwester als Erbengemeinschaft gehört.

Und da türmen sich zwischen Büchern und Farbbehältern, auf Tischen und in Schränken Blätter, Plakate, Fotos in Mappen, Negative und Kundenkarteien, versorgt in Ausziehboxen und Kartonschachteln. Zehntausende Fotonegative, Skizzen und grafische Arbeiten vom Entwurf bis zum Endprodukt finden sich hier. Beim Stöbern zeigt Samimi immer wieder auf abgebildete Personen und erkennt sich oder Familienmitglieder darauf wieder: Sie hielten manchmal als Modelle her. Anhand eines Werbeplakats von einer Elida-Waschmaschine erinnert sie sich daran, dass eine solche auch bei ihnen zu Hause stand.

Stand auch lange bei ihnen zu Hause, erinnert sich Maja Samimi. bild: Kenneth Nars/BLZ

Vom Handwerk zur Bildschirmarbeit

Seit 2011 kümmert sich die 75-Jährige um das Archiv des Ateliers Eidenbenz, das mit seinen Plakaten und Kampagnen die Werbung und Grafik des 20. Jahrhunderts prägte. Sei das mit der Werbung für Neocid, einem Produkt gegen Läuse, oder die Zehnder-Radiatoren, mit Signeten wie demjenigen für die Stadt Braunschweig oder Fotografien.

Gelernt haben Hermann und Willi in Magdeburg, die Arbeit sei damals – vor der Computerära – noch ein reines Handwerk gewesen, erzählt Samimi: «Ihre Arbeit bestand aus Zeichnen, Schneiden und Kleben». Reinhold, der mittlere Bruder, brachte derweil das kaufmännische Wissen mit und übernahm Fotoaufträge.

Und so reich an verschiedenen Inhalten das Archiv ist, so breit war auch das Spektrum der Arbeiten der drei Brüder und ihrer Mitarbeitenden: Von der Porträtfotografie zu Werbeplakaten mit Illustrationen oder Fotografien, von Collagen bis hin zu Messeständen reichten die Arbeiten.

Mit einer Stiftung sollen die finanziellen Mittel kommen

Das Archiv des Ateliers Eidenbenz solle sortiert, inventarisiert, archiviert und zugänglich gemacht werden, findet Samimi. Vergangenes Jahr schaltete sie deswegen eine neue Website des Archivs online, wo inzwischen Informationen zu Kundinnen und Kunden einsehbar sind und in den Plakaten, Signeten und Fotografien des Ateliers gestöbert werden kann. Bislang kümmert sich Samimi allein um das Archiv, jetzt möchte sie eine Stiftung gründen, um dessen Zukunft zu sichern, und auch, um finanzielle Mittel beantragen und eine Hilfe anstellen zu können.

«Jetzt ist der Anfang mal gemacht», sagt Samimi über ihre Arbeit im Archiv. Was ihr aus den Schachteln und Mappen noch alles an Plakaten, Skizzen und Fotografien entgegenspringen wird, weiss sie teils noch gar nicht.