Groove Now Das Beste aus beiden Welten: Basel erhält neu Blues-Weeks Die Konzertreihe Groove Now beschreitet mit den «Blues Weeks Basel» den Mittelweg zwischen Einzelkonzerten und Festival. Und bleibt sich stilistisch und qualitativ treu.

Patrick Kaiser (Mitte, stehend) auf der Atlantis-Bühne. zvg

Patrick Kaiser nimmt kein Blatt vor den Mund. Gebündelt auf ein dreieinhalbwöchiges Festival hätte sich Groove Now im vergangenen Jahr nicht gerechnet, sagt der Veranstalter. Die Besucherzahlen seien fast auf die Hälfte der Vorjahre eingebrochen. Über die Gründe dafür mag sich der umtriebige Mann mit dem Gespür für angesagte Künstler aus dem Umfeld des modernen Blues US-amerikanischer Prägung nicht den Kopf zerbrechen. Und er will auch nicht nur der Pandemie die Schuld geben, die im September 2021 noch alles andere als ausgestanden war.

Dass es ein Wagnis war, die Konzerte, die sonst über das Jahr verstreut programmiert waren, zu einem Festival zu bündeln, das hatte Kaiser schon vor der Durchführung gegenüber der bz zugegeben. 15 Konzerte innerhalb von dreieinhalb Wochen, das war dann, wie er vorab geahnt hatte, manchen Fans seiner Reihe «ein bisschen too much».

Aber als Pleite will er den vergangenen Jahrgang dennoch nicht abbuchen, schliesslich sei es auch darum gegangen, nach einem Jahrgang ohne Gigs wieder zur Normalität zurückzufinden. Und ein Learning hat Kaiser auch mitgenommen: Dass sich aus der verdichteten Programmierung neue Möglichkeiten zur Vernetzung innerhalb der Musiker ergeben, die extra für Groove Now aus den Staaten in die Schweiz reisen. Spätestens seit der von ihm initiierten Gründung der Blues Giants hat der 62-jährige Basler nämlich Gefallen daran gefunden, seine Künstlerinnen und Künstler aus ihrer Komfortzone zu holen.

Zwei Abende ohne Verdopplung

Patrick Kaiser: «Ich dulde keine Jam-Sessions!». Kenneth Nars

Genau dieses Konzept hat Patrick Kaiser mit den neu geschaffenen «Groove Now Blues Weeks Basel» weiterverfolgt: Neu finden die Konzerte als verlängerte und vorgezogene Wochenenden statt. Ein gutes Beispiel für Kaisers Programmation sind die beiden Gigs am 10. und 11. Juni. Mit John Primer, Joe Louis Walker und Rick Estrin führt er drei Hochkaräter zusammen, die sich musikalisch an das Schaffen von Muddy Waters heranwagen. Primer, der zehn Jahre lang in der Begleitband der 1983 verstorbenen Blueslegende spielte, wird zudem die eine oder andere Anekdote beisteuern. Das Repertoire und der Geschichten-Fundus seien hier dermassen gross, so verspricht Kaiser, dass es an den beiden Abenden im Atlantis zu keinerlei Verdopplungen kommen werde.

Die «Blues Week Basel» vom 15. bis 17. September wiederum ist um die Moeller Brothers gruppiert. Die texanischen Brüder Jay und Johnny dienen hier an drei grundverschiedenen Konzerten als Dreh- und Angelpunkte. Vielversprechend sind hier die beiden Sängerinnen Crystal Thomas und Lou Ann Barton, die je für einen Abend dazustossen. Doch damit nicht genug: Auch Paul Size und Barfield treten in dieser Woche auf die Bühne des Atlantis. Was nun wie ein buntes Jekami klingt, ist keines, wie Kaiser mehrfach mit Nachdruck betont: «Ich dulde keine Jam-Sessions!», deshalb treffen all seine Musikerinnen und Musiker mindestens einen Tag vor dem Gig in Basel ein – unter anderem auch für Proben im Atlantis.

Freien Blick auf die Bühne

Dem Club am Klosterberg hält Groove Now die Treue, auch wenn sich Kaiser an manchen Abenden etwas mehr Besucherkapazität wünschen würde. Weil es für ihn nicht in Frage komme, dass nicht jede Besucherin und jeder Besucher freien Blick auf die Bühne hat, lässt er jeweils nur 200 Leute in das Lokal, dessen Kapazität feuerpolizeilich gut die Hälfte mehr fassen würde. Und auch eine andere Zahl ist ihm wichtig: «Bei aller Dankbarkeit für unsere Gönnerinnen und Sponsoren ist es mir wichtig, dass drei Viertel unserer Tickets in den freien Verkauf gelangen», so Kaiser.

Bleibt die Frage nach der Rentabilität. Hier will Kaiser keine Forderungen stellen, merkt aber mit Verweis auf die Hunderten Stunden Gratisarbeit, die er und sein Team leisten, und auf die musikalische Qualität seiner Acts an, dass er nichts dagegen hätte, wenn Groove Now von den beiden Kantonen eine mit vergleichbaren Veranstaltern gleich hohe Unterstützung erhalten würde. «Nur dank unseren tollen Sponsoren und Gönnern, die zwei Drittel des Budgets finanzieren, ist es möglich, solche Musiker in Basel zu präsentieren», sagt Kaiser.

Dann aber überkommt Kaiser wieder das Schwärmen und die Vorfreude auf den Startschuss der diesjährigen Groove-Now-Konzerte: Mit den drei Konzerten von Johnny Sansone, Albert Castiglia und Nick Schnebelen vom 2. bis 4. Juni wird sich zeigen, so ist Kaiser zuversichtlich, dass das neue Konzept weitaus mehr ist als ein Mittelweg aus Einzelkonzerten und Festival. Vielleicht sogar das Beste aus beiden Welten.