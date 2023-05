Groove Now Diese Neuentdeckungen sind vielleicht die Stammgäste der Zukunft Neun Abende mit spannenden Musikerinnen und Musikern aus den USA: Die Groove Now Blues Weeks holen Acts nach Basel, die hierzulande noch entdeckt werden müssen.

Sue Foley ist eine der zahlreichen Frauen, die am diesjährigen Groove Now auf der Bühne stehen. Bild: zvg

Vorbei die Zeiten, in denen man darauf zählen konnte, im Programm von Groove Now gleich mehrere Rückkehrer aus früheren Jahren anzutreffen. Es schien, als hätten sich Musiker wie Mike Zito oder Rick ­Estrin in Basel nicht bloss ein Stammpublikum erspielt, sondern in der von Patrick Kaiser kuratierten Musikreihe eine zweite Heimat ausserhalb der USA gefunden.

Doch die aktuelle Ausgabe der Groove Now Blues Weeks wartet mit einigen Acts auf, die man ausserhalb der Vereinigten Staaten noch nie hat live sehen und hören können. Angesprochen auf das diesjährige Programm sagt Kaiser, der das Festival seit der Gründung vor 13 Jahren leitet: «Es haben noch nie zuvor so viele Musikerinnen und Musiker bei uns gespielt, die noch nie bei Groove Now aufgetreten sind.»

Ein persönliches Highlight mag er nicht heraus­picken: Er freue sich auf jedes Einzelne der Konzerte und deutet an, dass er in seinen Augen dem selbst gesetzten Anspruch – das Weltbeste aus dem angesagten Blues und Soul zu präsentieren – erneut gerecht geworden sei.

Tribute-Shows für verstorbene Grössen des Blues

Seit 2021 findet Groove Now nicht mehr als Reihe über das ganze Jahr verteilt, sondern als gebündeltes Festival statt. Seither ist der Name der Veranstaltung um den Zusatz «Blues Weeks Basel» erweitert worden. Unverändert gruppiert Groove Now die eingeflogenen Künstler für exklusive Themenabende – oft sind diese als Tribute-Show einer verstorbenen Grösse des Blues gewidmet.

Dieses Jahr steht je ein Abend im Zeichen von Jimmy Rogers (1924–1997), der in der Band von Muddy Waters prägend war, und von T-Bone Walker (1910–1975). Die auf den Abschlussabend angesetzte Verneigung vor dem grossen Gitarristen des ­Texasblues ist mit Sue Foley, Vanessa Collier, Anson Funderburgh und Rusty Zinn verheissungsvoll besetzt.

Spannend und ebenso einmalig dürfte auch der Abend des 9. Juni sein, an dem sich eine von den beiden Bandleaderinnen Lisa Mann und Terrie Odabi angeführte Band vor den grossen Frauen des Blues verneigt – etwa vor Bessie Smith, Dinah Washington oder Etta James.

Die Künstlerinnen und Künstler in neuem Rahmen

Dass Odabie und Mann in der gleichen Woche auch in anderen Formationen am Festival auft­reten, ist nicht einem Mangel an Auftretenden geschuldet. Es fusst darin, dass Kaiser seine Künstlerinnen und Künstler gerne in verschiedenen und neuen Rahmen präsentiert – ­wobei er seit jeher grossen Wert darauf legt, dass die Programme keine unfertig zusammengeschusterten Jamsessions sind, sondern Hand und Fuss haben.

Und so beschert Groove Now dem Atlantis, das als Spielort das passende Ambiente bietet, neun aller Voraussicht nach stimmige Abende. Gut möglich, dass manche der auftretenden Acts nicht das letzte Mal im Basel weilen und dereinst auch zu den Stammgästen des Festivals zählen. Apropos Stammgäste: Rick Estrin und Mike Zito stehen dann für Groove Now 2024 auf dem bereits veröffentlichten Programm.