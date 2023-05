Heavy-Metal Ein pfingstliches Stelldichein der krachenden Klänge in Basel Das Metal-Festival Tales of Wrath lädt im Humbug zur zweitägigen Musiksause. Mit nationalen und internationalen Bands, die «dringliche Musik» machen.

Jelena Mangold und Luca Piazzalonga programmieren für ihr Tales of Wrath «dringliche Musik», wie sie sagen. Bild: zvg

Bereits zum dritten Mal findet das Basler Metal-Festival Tales of Wrath statt, in diesem Jahr über die Pfingsttage. «Generell haben wir ein sehr diverses Line-up, weshalb wir es bevorzugen, von dringlicher Musik statt von Metal zu sprechen», erklärt Luca Piazzalonga, der zusammen mit Jelena Mangold für das zweitägige Programm verantwortlich zeichnet.

Bis vor kurzem veranstalteten die beiden unter ihren jeweiligen Labels Tales of Doom respektive DeepDrone lokale Events auf dem Gebiet der krachenden Klänge. Fortan wollen sie nur noch als Tales of Wrath auftreten – also unter demselben Namen wie das bevorstehende Festival.

Das Humbug als Austragungsort

«Mit dem neuen Label wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir nicht nur für Metal stehen, sondern auch für genreübergreifende Sounds, die hart, heavy oder einfach schräg sein dürfen und wollen. Wrath heisst übersetzt Zorn und trifft unser Ansinnen sehr gut», so die beiden Verantwortlichen.

Verändert hat sich auch der Zeitpunkt ihres Festivals: Bislang ging Tales of Wrath stets im Sommer über die Bühne. «Nicht zuletzt covidbedingt hat das im vergangenen Jahr zwar okay funktioniert, aber halt nicht überragend», erinnert sich Mangold. Weshalb man es dieses Mal über Pfingsten wieder im Humbug versuchen will. «Dessen Räumlichkeiten sind toll, die Akustik ist mega und der Innenhof ist super», schwärmt Piazzalonga.

Das Potenzial der hiesigen Szene

Im Fokus der diesjährigen «Tales of Wrath»-Ausgabe soll einmal mehr das Aufeinandertreffen lokaler Geheimtipps mit internationalen Grössen stehen. Laut Piazzalonga sind Bands wie Zeal & Ardor, Zatokrev oder Schammasch ein Beweis dafür, wie lebendig die hiesige Metal-Szene ist. «Diese wurden erst im Ausland bekannt, bevor die Schweiz ihr Potenzial erkannt hat. Heute gelten sie als äusserst relevant – national wie international gesehen», ergänzt Mangold.

«Unser Festivalprogramm ist kontrastreich und bietet keinerlei Mainstream», zeigt sich Piazzalonga überzeugt. Wer das Tales of Wrath besuche, sollte bereit für sperrige Töne sein. Piazzalonga freut sich namentlich auf die Auftritte der US-amerikanischen Black-Metal-Formation Lamp of Murmuur und von Yrre aus der Romandie, die Ambient mit Post-Rock und Doom kreuzen.

Für Mangold zählt vor allem Michel Anoia zu den absoluten Highlights, denn die Franzosen bieten Psychedelic Death Metal. «Gespannt bin ich zudem auf Warfuck. Das Grindcore-Duo aus Lyon ballert dem Publikum garantiert den Kopf weg», frohlockt die Baslerin.

Eine gewisse Offenheit wird empfohlen

Abgerundet wird das Line-up durch Zappedüster aus der Schweiz, die Black Metal Speed Punk versprechen, die Sludgecore bietenden Firebreather aus Schweden sowie durch das helvetisch-finnische Projekt Sum Of R. Gemäss seiner Website kreiert das Trio Musik, die zugleich morbid und verwirrend wirkt.

Und an wen genau adressiert sich das Festival? «Grundsätzlich an alle», stimmen Piazzalonga und Mangold überein. «Aber eine gewisse Offenheit gegenüber ungewohnten Klängen sollte man besser mitbringen.»