Heidelberger Stückemarkt Grosserfolg für «Blaupause»: Baslerin erhält Heidelberger Autorinnenpreis Leonie Lorena Wyss erhält für ihr Stück «Blaupause» den mit 10'000 Euro dotierten Preis. Es ist dies die renommierteste Talentshow im deutschsprachigen Raum für junge Theaterschreibende.

Die 26-jährige Baslerin Leonie Lorena Wyss ist de Siegerin. Bild: Sirka Elspass

Der zehntägige Heidelberger Stückemarkt, der 2023 bereits zum 40. Mal stattfindet, ist mit seinem Herzstück des Autoren- und Autorinnenwettbewerbs die renommierteste Talentshow im deutschsprachigen Raum für junge Theaterschreibende. Aus 72 Einsendungen wurden sechs Stücke nominiert, darunter auch ein Text von Kim de l'Horizon. De l'Horizon erhielt 2022 sowohl den Schweizer als auch den Deutschen Buchpreis.

Zur Siegerin ausgerufen wurde am letzten Sonntag aber die 26-jährige Basler Autorin Leonie Lorena Wyss mit ihrem Stück «Blaupause». Der Preis ist mit 10’000 Euro dotiert und beinhaltet auch die Garantie der Uraufführung im kommenden Jahr am Theater Heidelberg.

Ritt zwischen spielerischer Leichtigkeit und humorvoller Abgründigkeit

«Blaupause» ist eine virtuos reflektierte Coming-of-Age-Geschichte im lesbischen Kontext. Soghaft, lyrisch rhythmisiert, sprachstark – und sehr unterhaltsam. Eine autofiktionale Selbsterforschung bei der schwierigen Suche nach einem selbstbestimmten Leben. Der Autorin gelingt ein Ritt zwischen spielerischer Leichtigkeit und humorvoller Abgründigkeit und entwickelt dabei eine ganz eigene Stimme, die Kampf und Glück, Schmerz und Verlust in eine kunstvolle Sprachform giessen kann.

Die Autorin, 1997 geboren in Basel, studiert Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Davor absolvierte sie ein Studium der Kulturwissenschaften und ästhetischen Praxis in Hildesheim und Madrid. Sie arbeitet in unterschiedlichen Kollektiven und ist auch in der politischen Bildungsarbeit tätig.