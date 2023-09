Heimatmuseum Sissach Mit Schwertern im Schulzimmer fing es an Sissach – das Heimatmuseum feiert seinen 100. Geburtstag mit der Ausstellung «Chumm cho luege» und einem reich bebilderten Jubiläumsbuch.

Der Sissacher Fotograf Claude Vuille hat das Buch zur Jubiläumsfeier illustriert. Bild: Claude Vuille

Am Anfang standen die Waffen aus dem Mittelalter: Ende 1921 hatte die Bürgergemeinde Sissach sie einem Sammler abgekauft. Sie bildeten vor 100 Jahren die ersten Exponate des Heimatmuseums von Sissach. Als Ausstellungsort diente zunächst ein Zimmer des alten Primarschulhauses.

Schon bald kamen mehr oder weniger «antike» Geräte und Gegenstände des täglichen Lebens, Trachten sowie archäologische Funde hinzu. Mit den Jahren wuchs die Sammlung stetig.

Deshalb drohte dem Museum schon nach kurzer Zeit der Platz auszugehen. Bereits in den 1930er-Jahren wies der damalige Präsident der Museumskommission, Gemeindeverwalter Jakob Horand (1895–1955), immer wieder auf den wachsenden Platzbedarf hin.

Die Kacheln aus der Burgruine

Nach dem Zweiten Weltkrieg fand man eine Lösung für das Raumproblem: 1946 konnte sich das Museum im Hinterhaus des Gasthofs «Sonne» an der Zunzgerstrasse 2 einmieten und seine Schätze im ersten Stock präsentieren. Es waren dies neben den mittelalterlichen Waffen und Baselbieter Trachten auch eine Abendmahlkanne von 1569 sowie Ofenkacheln, die bei Ausgrabungen der Ruine Bischofstein gefunden worden waren.

Schon bald nach der Wiedereröffnung des Museums am 27. September 1947 erwarb die Bürgergemeinde das Haus zum Kaufpreis von 37‘000 Franken. Das Erdgeschoss war bis 1979 noch an die PTT vermietet. Nach deren Wegzug konnte das Museum den freigewordenen Raum für die Präsentation weiterer Objekte nutzen.

Zu den eindrücklichen Exponaten gehören ein Bottenwagen mit einem Pferd in Lebensgrösse, eine Küche mit Holzherd sowie eine Posamenterstube mit Webstuhl. Im Erdgeschoss richtete man zudem ein kleines Café ein. Es wird jeweils in die Sonderausstellungen einbezogen.

Einheimische erinnern an früher

Die vergangenen Sonntag eröffnete Sonderausstellung «100 Joor Heimatmuseum – chumm cho luege» lockt mit eigens ausgewählten Exponaten. Weil sie in kleinen Vitrinen und auf Tischen ausgestellt werden, kommt ihre Besonderheit besser zur Geltung als im Rahmen der Dauerausstellung.

Zudem geben auf vier Bildschirmen mit dem Museum verbundene Sissacherinnen und Sissacher in Interviews Auskunft darüber, wie sie sich für das Heimatmuseum engagiert haben und was es für sie bedeutet. Dazu zählt etwa der pensionierte Kaminfeger Walter Gunzenhauser. Er war massgeblich am Umbau der alten Küche im Parterre des Hauses beteiligt.

Auch von Rita Wunderlin gibt es ein Porträt. Sie hat die Kunst des Webens am Webstuhl erlernt und ist für die Organisation der Weberinnen im Museum verantwortlich.

Die bunte Welt der Banksparkässeli

Interviewt wurden ferner alt Gemeinderat Ruedi Schaffner und Gabriella Schwald-Ponti, die derzeitige Präsidentin der Museumskommission, sowie Bernhard Brüderlin. Dieser arbeitete beim Werkhof Sissach und pflegte als Gärtner während 45 Jahren die Geranien und die Umgebung des Hauses. Auch der ehemalige Bürgerratspräsident Gottlieb Sutter sowie die frühere Bürgerrätin und langjährige Präsidentin der Museumskommission Ruth von Arx kommen zu Wort.

Gleichzeitig mit der Jubiläumsausstellung startete im ersten Stock eine neue Gastausstellung. Hier zeigt Beat Walmer zahlreiche Exemplare seiner Sammlung Schweizer Banksparkässeli.

Ein Buch zum Jubiläum

Gabriella Schwald-Ponti nutzte die Eröffnungsfeier, um das druckfrische Buch zu präsentieren, das anlässlich des Jubiläums entstand. Das Werk führt durch die Dauerausstellung und biete eine geraffte Geschichte des Museums.

Letztere zeichnet die Etappen nach, die das Museum auf dem Weg von der Waffensammlung zum Heimatmuseum zurückgelegt hat. Abgerundet wird dieser Teil des Buchs durch einen dokumentarischen Rückblick auf die Wechsel- und Gastausstellungen von 1982 bis heute.

Illustriert ist die Publikation mit zahlreichen Aufnahmen des Sissacher Fotografen Claude Vuille. Seine Fotos, die oft Details von Exponaten ins Bild rücken, verdeutlichen die Vielfalt der Ausstellungsobjekte und lassen sie in einem neuen Licht erscheinen.

An der Jubiläumsfeier des Heimatmuseums Sissach war als temporäre Leihgabe des Kantons auch ein Gerät zu sehen, das ein fester Bestandteil basellandschaftlicher Festkultur ist: an einem zehn Meter langen Grill brätelten freiwillige Helferinnen und Helfer gluschtige Würste für die Museumsgäste.