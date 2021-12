Hesse-Festival Eine abwegige Gedankenreise von Hermann Hesse zu Heavy-Metal Das Streben nach Freiheit und das Aufbegehren gegen die Konventionen vereint ein Buch von 1927 mit einem Spielfilm von 1967. Unterwegs wird ein neues Musik-Genre geprägt - wenn auch nur irrtümlich.

Im Spielfilm «Easy Rider» erfahren Peter Fonda als ­Wyatt und Dennis Hopper als Billy die neuen Freiheiten ihrer Generation erfahren, von denen Hermann Hesses Harry Haller im Roman «Steppenwolf» nur hatte träumen können. Zvg

Reisende soll man nicht aufhalten. Das gilt auch für Gedanken. Im vorliegenden Fall führen sie auf Um- und Ab­wegen vom Dichter Hermann Hesse zum Musikstil Heavy Metal. Ob am Wegrand dann kausale oder doch eher assoziative Zusammenhänge warten, spielt eine untergeordnete Rolle. Der Weg ist das Ziel.

Die erste Station führt von Hesse zu Harry Haller: Mit seinem «Steppenwolf»-Protagonisten vereint den Schriftsteller weit mehr als bloss die ­Initialen. Beiden haftet eine starke ­innere Zerrissenheit zwischen bürger­licher Angepasstheit und sozialkri­tischem Aufbegehren an. Haller ist im 1927 erschienenen Roman zudem ­Hesses Sprachrohr, um die Angst vor Kriegen zum Ausdruck zu bringen. ­Alleine deshalb mauserte sich die Figur einige Jahrzehnte später in der Hippiebewegung zum Vorbild vieler.

Von den kanadischen Spatzen zum amerikanischen Steppenwolf

Einer davon war der deutschstämmige Kanadier John Kay (bürgerlich: Joachim Fritz Krauledat), der Mitte der Sechzigerjahre die Band The Sparrows (die Spatzen) anführte. Inwiefern er sein betont cooles, von der Norm abweichendes Auftreten seiner Hesse-Lek­türe verdankte, ist nicht überliefert. Kays ­Vorliebe für dunkle Sonnenbrillen, die er bei jeder Witterung auf der Nase trug, war vielmehr Folge eines starken Augenleidens (Kay hat eine Sehkraft von nur 20 Prozent).

Nach dem Umzug nach Los Angeles entschied sich die Band 1967 für den weitaus prägnanteren Namen Steppenwolf. Im gleichen Jahr ging die Truppe für die Aufnahmen des gleichnamigen ­Debüts ins Studio. Im Repertoire befand sich ein Song aus der Feder des kurz zuvor ausgestiegenen Dennis ­Eugene McCrohan, der seinen Nach­namen zu Edmonton hatte ändern lassen, um sich in den Credits des Albums schliesslich Mars Bonfire zu nennen. Unter keinem seiner drei Namen hat er es zu Weltruhm gebracht. Ganz anders als sein Lied: «Born to Be Wild».

Da muss man beide Ohren zudrücken

Die treibende Bluesrock-Nummer wurde im Spielfilm «Easy Rider» (1969) zur Biker-Hymne und zum Inbegriff des Freiheitsgefühls. Und – zumindest in den Darstellungen einiger übereifriger ­Musikhistoriker – zum ersten Heavy-Metal-Song der Geschichte. Dabei ­findet man in «Born to Be Wild» nichts von den Stilmitteln, die das schwere und düstere Genre ausmachen. Man ­könnte im Song allenfalls Anleihen von Hardrock finden, aber auch dazu muss man beide Ohren zudrücken.

Die Fehlzuweisung liegt denn auch nicht an der Musik, sondern an einer Textzeile, in der von «heavy metal thunder» die Rede ist – also von einem schweren metallenen Donnergrollen. Gemeint ist das Geräusch starker Motoren. Zum Beispiel jener Maschinen, auf denen im Film Peter Fonda als ­Wyatt und Dennis Hopper als Billy die neuen Freiheiten ihrer Generation erfahren, von denen Hesses Haller nur hatte träumen können.

«Easy Rider» wurde zum Inbegriff der Gegenkultur, so wie ein halbes Jahrhundert zuvor «Steppenwolf». Und plötzlich schliesst sich der Kreis dieses Gedankentrips: Der Film denkt konsequent zu Ende, was im Buch und in Hesses Persönlichkeit (siehe oben) schon angelegt war: Die grösste Flucht vor Konventionen ist der Tod. Gute Reise!