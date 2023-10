HGK Eine Lesereihe in Münchenstein bringt den Körper in die Literatur zurück «Tender Reading Training» beschäftigt sich mit dem Körper in all seinen Aspekten. Die von Ariane Koch und Laura Leupi kuratierte Reihe will Literatur sinnlich erfahrbar machen.

Auf den ersten Blick gibt kaum eine unkörperlichere Kunstform als die Literatur. Sie besteht nur aus Buchstaben auf Papier, bestenfalls von einem Bucheinband zusammengehalten. Selbst eine Lesung ist meist keine sinnliche Erfahrung: eine Person sitzt an einem Tisch, neben sich ein Glas Wasser, und liest vor, was sie zuvor geschrieben hat.

Eine öffentliche Lesereihe an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Münchenstein will das nun ändern. Organisiert wird «Tender Reading Training» von der Basler Schriftstellerin Arianne Koch, deren Debütroman «Die Aufdrängung» mehrere Preise erhielt. Koch, die regelmässig an der HGK unterrichtet, wird dabei von der non-binären Autorenperson Laura Leupi unterstützt, die dieses Jahr an den Klagenfurter Literaturtagen mit dem 3Sat-Preis ausgezeichnet wurde.

Hohe Literatur, hohe Hürden

Die HGK sei mit der Idee einer Vorlesungsreihe an sie beide herangetreten, erklärt Leupi. Der Körper sei diesen Herbst nämlich eines der Semesterthemen an der Hochschule. «Da haben wir uns gefragt: Wie kann man das Schreiben, Lesen und Zuhören körperlicher gestalten?»

Dafür setzt die Lesereihe auf Performances, Workshops über das Schreiben von Sexszenen oder die Verbindung von Text und Musik. Allen eingeladenen Literaturschaffenden sei das künstlerische Interesse am Körperlichen gemeinsam, so Leupi. Viele seien auch biografisch mit der Frage nach ihrem Körper konfrontiert, etwa aufgrund ihrer Hautfarbe oder einer Behinderung.

Denn literarische Texte mögen zwar unkörperlich daherkommen. Alles darum herum habe aber eine körperliche Dimension. Darauf habe der Autor Christoph Keller hingewiesen, der einen Rollstuhl nutzt: «Er hat bei seinem Auftritt daran erinnert, dass man eine Lesung erst einmal körperlich bewältigen können muss.» Damit Keller auftreten könne, brauche es etwa nicht nur eine barrierefreie Bühne, sondern auch ein Mikrofon, das er nicht selbst in der Hand halten müsse.

Die Herausforderungen der Körper

«Tender Reading Training» möchte die Literatur also nicht nur körperlich erfahrbar machen. Die Reihe setzt sich auch mit Darstellung von Körpern in der Literatur auseinander, gerade solchen, die ausserhalb der Normen liegen, etwa weil sie weder männlich noch weiblich sind. So trat am Eröffnungsabend die in Basel lebende non-binäre Person Sascha Rijkeboer mit der Performance «Mir wächst ein Schnauz – Transtrender Chroniken» auf.

Derzeit finde ein Umdenken statt, erklärt Laura Leupi dazu: «Im Germanistik-Studium haben wir viele feministische Texte aus den 1970er-Jahren gelesen. Damals wurde der Körper auch schon entdeckt. Heute passiert das erneut, aber auf vielfältigere Art.» So seien etwa die Körper von Menschen mit Behinderung und von trans Personen vermehrt in den Fokus gerückt.

Der Erfolg von Kim de l’Horizons «Blutbuch», das letztes Jahr sowohl mit dem Deutschen wie mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet wurde, habe zu dieser Öffnung beigetragen. «Das ist ein sehr körperlicher Text, der die Lesenden dadurch auch herausfordert.»

«Wild durch diverse Texte cruisen»

De l’Horizon tritt in Münchenstein zwar nicht auf. Dafür bricht Fredi Thiele, ebenfalls non-binär und literaturschaffend, mit dem klassischen Konzept der Poetik-Vorlesung: Was man sonst eher mit älteren Schriftstellern im Cordsakko verbindet, soll bei Thiele zur queeren Performance werden.

Am 3. Oktober liest ausserdem Nora Osagiobare gemeinsam mit dem Publikum aus ihrem Romanprojekt «Sturm der Triebe»; dabei möchte die Zürcherin, die als Tochter einer Schweizerin und eines Nigerianers geboren wurde, das Thema Rassismus ins Zentrum rücken. Eine Woche später lädt die Exilbaslerin Yael Inokai zu einem Workshop, an dem die Besucherinnen und Besucher das Schreiben erotischer Szenen üben können.

Ein Highlight dürfte auch der Auftritt der mehrfach preisgekrönten Dramatikerin Katja Brunner werden. Sie möchte von Musik begleitet «wild durch diverse Texte cruisen, inklusive Stimmverfremdung», und damit unter anderem «Schönheitsnormen und Ideen von Gesundheit» hinterfragen, schreibt sie auf Anfrage.

Für die Studierenden der HGK ist die Veranstaltung übrigens zusätzlich attraktiv: Sie können Credits erwerben, wenn sie diese besuchen. «Allerdings wissen wir noch nicht, was der Leistungsausweis sein wird», erklärt Leupi lachend. «Vielleicht gibt es auch keinen.»