«Hingucker» Teil 26 Fritz Bürgins Beerenvögel nisten in einem stillgelegten Steinbruch Baselbieter Museen stellen sich mit einem Lieblingsstück vor. Diese Woche: Das Silo 12 in Läufelfingen.

Die Guten ins Kröpfchen: «Beerenvögel» von Fritz Bürgin. zvg

Eigentlich war Fritz Bürgins Vogelfamilie samt Beerenstrauch fest mit der Liestaler Rathausstrasse verbunden. Denn das Mosaik aus weissem Marmor war ins Trottoir vor der 1956 neu eröffneten Drogerie Reber eingelassen. Als jedoch die Drogerie den Standort wechselte, wurde das dreiteilige Kunstwerk herausgespitzt und in einem Liestaler Keller eingelagert.

40 Jahre lang schlummerte es dort vor sich hin. Seit 2020 ziert es nun – sorgfältigst restauriert – eine Aussenwand des Industriemuseums Silo 12 in Läufelfingen und passt wunderbar hierher. Was hat die Liestaler Besitzerfamilie dazu bewogen, es ausgerechnet nach Läufelfingen zu geben?

Im Silo 12 fand 2017 eine Gedenkausstellung zum 100. Geburtstag des ehemals in der ganzen Nordwestschweiz bekannten Bildhauers Fritz Bürgin statt. Der in Läufelfingen geborene und in Bubendorf wohnhaft gewesene Künstler hatte schon 2001 einen grossen Teil seines künstlerischen Nachlasses dem Kultur- und Museumsverein Läufelfingen übergeben.

Inzwischen ist noch einiges dazugekommen – wie eben zum Beispiel die Liestaler Vogelfamilie – und so ist heute das Silo 12 nicht nur ein Industriemuseum, sondern auch ein Bürgin-Museum. Nirgendwo sonst ist das eindrückliche Schaffen des Künstlers so dokumentiert wie hier.

Museum mit besonderem Ambiente

Das Museum Silo 12 befindet sich etwas ausserhalb von Läufelfingen an der Strasse über den Unteren Hauenstein. Als stattliches Silogebäude diente es einst dem Steinbruchbetrieb der Gebrüder Kohler, später wurde es vom Kantonalen Tiefbauamt als Splitt- und Salzlager genutzt.

Der Kultur- und Museumsverein Läufelfingen rettete das in die Jahre gekommene Baudenkmal vor dem Zerfall und machte daraus ein Museum mit ganz besonderem Ambiente. Angesichts der grandiosen Kulisse des stillgelegten Steinbruchs und des umgebenden Waldes bezeichnen manche Besucherinnen und Besucher das Museumsareal als «mystischen Ort».

Als Industriemuseum dokumentiert das Silo 12 die einstmals wichtige Gipsindustrie, die das Dorf und die ganze Gegend über viele Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Die teilweise wieder aufgebaute Seilbahnstation erinnert an das «Gipsibähnli», das den Gipsstein vom Zeglinger Steinbruch zur Fabrik in Läufelfingen transportierte.

Aber auch Kunstausstellungen finden hier regelmässig statt. Die zwölf begehbaren Silokammern geben einen sehr speziellen, immer wieder überraschenden Rahmen ab für die Kunstwerke der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler.

Bilder und vertiefte Informationen zum Silo 12 sowie aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.silo12.ch. Alle Anlässe finden im Sommerhalbjahr statt. Im Winter ist das Museum geschlossen. Führungen für Gruppen können aber nach Absprache auch ausserhalb der Saison gebucht werden.

* Margrit Balscheit ist Vizepräsidentin des Kultur- und Museumsvereins Läufelfingen. Diese Reihe entsteht in Zusammenarbeit mit dem Museumsverbund Baselland. Weitere spannende Museumsobjekte finden Sie im Kulturgüterportal www.kimweb.ch.