«Hingucker» Teil 7 Fantastische Fahne für Wildwuchs und Kreativität Baselbieter Museen stellen sich mit einem Lieblingsstück vor. Diese Woche: das Kunsthaus Baselland.

Das Aussenprojekt von Steiner&Lenzlinger am Kunsthaus Baselland. zvg / Gina Folly

Ein Kunsthaus mit ständig wechselnden Ausstellungen scheint kein dauerhaftes Objekt zu kennen. Mit bis zu acht Ausstellungen im Jahr, die Kunstschaffende aus der Region, der Schweiz sowie dem Ausland in grossen Einzelausstellungen sowie thematischen Gruppenausstellungen vorstellen, unterliegt auch das Kunsthaus Baselland vor allem dem ständigen Wandel. Und doch beherbergt es einerseits eine eigene Kunstsammlung, die bis in die 1990er-Jahre vom Kunstverein Baselland zusammengetragen wurde, und zeichnet andererseits Verantwortung für die beeindruckende kantonale Videosammlung dotMov.

Es gibt zudem eine Serie von Werken, von denen sich inzwischen einige in unserer Sammlung befinden: die jährlichen Aussenprojekte für das Kunsthaus. Seit nunmehr acht Jahren wird die Gestaltung des über 8,5 Meter hohen und 6 Meter breiten Aussenbanners jedes Jahr an einen Künstler respektive eine Künstlerin aus der Region vergeben, um zwölf Monate das Gesicht des Hauses zu prägen. Es ist für uns immer wieder aufs Neue ein Genuss, all die Menschen zu sehen, die vor diesem Banner stehen, an ihm vorübergehen, daran vorbeifahren, kürzer oder länger davor verweilen, es ansehen, staunen. Bei so manchen wird es die Frage ausgelöst haben, was sich wohl hinter dieser Wand in dem Gebäude verbirgt.

Das mag vor allem auf das aktuelle Projekt von Gerda Steiner und Jörg Lenzlinger zutreffen, das den Titel «Eine Augenübung zur Freude des Hauses» trägt. Und so lädt denn auch das in Langenbruck und von dort in die Welt agierende Künstlerpaar die Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich in einem Abstand von fünf Metern vor das farbenreiche Bild zu stellen und sich allein dem Sehen hinzugeben. Vor wenigen Wochen haben die beiden einen Wundergarten mitsamt vergrabenem Schatz im benachbarten Sélestat errichtet und konnten soeben ein Blumenfenster im Neubau von Kongress- und Tonhalle der Stadt Zürich einweihen.

Kraft als Teil eines Ganzen

Die Kunst von Steiner&Lenzlinger macht Freude, ohne dass die beiden dabei den Blick auf gesellschaftsrelevante Themen verlieren: unser Sein im Hier und Jetzt, unser Verhältnis zur Natur, die uns immer wieder mit ihrer Schönheit zu überraschen vermag. Dabei klingt aber eben auch die Frage an, wie respektlos und unverantwortlich wir mit der Natur umgehen; wie wenig wir bisweilen an die Kraft in uns als Teil eines Ganzen glauben, an unser Gestaltungsvermögen und an die Chance, im erkennenden Sehen eine Erfahrung machen zu können. So strahlt das Aussenbanner noch bis Ende 2021 in die Welt, krisensicher, 24 Stunden zugänglich, Tag und Nacht. Ein fantastischer Wildwuchs für Fantasie und Kreativität!

Im Inneren des Kunsthauses sind noch bis 26. September die Ausstellungen «In the sky I am one and many and as a human I am everything and nothing» von Anna Maria Maiolino, «Parallel Lives» von Andrea Blum und «We’ll start a fire» von Marina Rosenfeld zu sehen. Das Haus ist rollstuhlgängig und von Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Informationen zu Abendveranstaltungen sowie Kinder-, Familien- und Schulprogramme erhalten Sie auf www.kunsthausbaselland.ch.