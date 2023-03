Historisches Museum Diese neue Ausstellung ist (auch) für den Arsch: Alltagsgegenstände grüssen vom Abstellgleis der Geschichte Das Historische Museum Basel lässt bei einem Spaziergang über den Schrottplatz der Geschichte die Fesseln der eigenen Zeit recht erträglich erscheinen.

Über imitierte Röhrenfernseher flimmern im Historischen Museum Abbilder längst vergessener Gegenstände. Bild: zvg/Philipp Emmel

Der Gegenstand ist wortwörtlich «für’n Arsch». Aus einem rissigen Lederbezug erhebt sich senkrecht eine Kanüle aus Metall. Sie wird in den After eingeführt. Mithilfe einer integrierten Handpumpe spritzt man Flüssigkeit in den Darm. So ermöglicht die Sitzgelegenheit einen Einlauf an sich selbst. Falls Sie den sogenannten Klistierstuhl noch nicht kennen, stammen Sie wohl nicht aus besonders gutem Hause.

Und wohl auch nicht aus dem 19. Jahrhundert. Damals war er ein beliebter Reisebegleiter der Oberschicht. Damit wurden unterwegs Verdauungsstörungen beseitigt – mehr oder minder bequem. Bewundern lässt sich das Reiseutensil in der neuen Ausstellung «Ausser Gebrauch» des Historischen Museums in Basel. Sie ist ausgemusterten Alltagsgegenständen gewidmet.

Das Smartphone als Objektkiller

Damit die neue Ausstellung nicht unbemerkt am Basler Publikum vorüberzieht, hat das Museum auch Artefakte an öffentlicher Stelle platziert: Vor der Kirche am Barfüsserplatz wurden alte Telefonkabinen aufgebaut, die gewissen Baslerinnen und Baslern noch bekannt sein dürften. Sie dienten immerhin vierzig Jahre lang als beliebter Treffpunkt im Stadtzentrum.

Die Ausstellung selbst befindet sich in der einstigen Krypta der Barfüsserkirche. Der Spaziergang über den Schrottplatz der Geschichte beginnt in der Gegenwart.

In einer Vitrine stehen Gegenstände, die sich heute in unseren Hosentaschen befinden: Lexika, Wecker, Postkarten, Grammophone, Gameboys, Landkarten, Schreibmaschinen... Die Liste ist lang. Sie macht Besucherinnen und Besuchern bewusst, wie praktisch Smartphones eigentlich sind – und wie unsere kleinen Helferlein ganze Generationen von Alltagsobjekten eiskalt auslöschten.

Die ikonischen Telefonkabinen stehen jetzt wieder auf dem Barfüsserplatz - wenn auch an anderer Stelle. Bild: zvg/Philipp Emmel

Weniger chronologisch geht es dann in der eigentlichen Ausstellung zu und her. Die rund 350 Exponate sind thematisch angeordnet. Haushalt, Körperhygiene, Mode, Esskultur, Transport und Kommunikation – die Artefakte der einstigen Alltagsbewältigung erstrecken sich über eine enorme Bandbreite. Und sie liefern hervorragendes Material, um sich für neuen Beleidigungen inspirieren zu lassen: Puderbläser, Essigfass, Spuckkasten, Stiefelknecht...

Die Lachnummer für kommende Generationen

Zugegeben: Mit dem vagen Thema «Alltag » hat es sich Kuratorin Margret Ribbert einfach gemacht, die Lagerbestände des Historischen Museums nach Lust und Laune auszuschöpfen.

Gibt es überhaupt Gegenstände, die nicht irgendwann in irgendjemandes Alltag genutzt wurden? Die Stärke der Ausstellung liegt darin, dass Ribbert diese Freiheit nicht überstrapaziert. Die meisten Exponate orientieren sich am Menschen, der in den Jahrhunderten voller Revolutionen, Weltkriege und Reality-TV gleich geblieben ist.

Und deswegen berührt das, was dort bis Herbst in den Vitrinen liegt, noch heute. Das Unverständnis wird geweckt, wenn man sieht, dass Jahresabonnements für Basler Trams einst nur für Männer gedacht waren. Oder man ist vom Besteck mit Griffen in Form von Frauenbeinen belustigt. Oder man lacht sich schlicht ins Fäustchen, wenn einem dämmert, welchen hygienischen Verhältnissen selbst die reichsten und mächtigsten unserer Ahnen hilflos ausgeliefert waren.

Worüber lachen wohl unsere Nachfahren?