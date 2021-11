Grete De Francesco wurde 1893 als älteste von drei Töchtern des jüdischen Ehepaars Else und Emanuel Weissenstein in Wien geboren. Nach ihrer Heirat mit dem Maschinenbauingenieur Giulio De Francesco trug sie fortan den Namen ihres Ehemanns. Von 1912 bis 1914 studierte sie in München an der «Lehr- und Versuchsanstalt für Photografie», in den späten Zwanzigerjahren in Berlin an der Deutschen Hochschule für Politik.

Grete De Francesco lebte und forschte in verschiedenen europäischen Grossstädten. Als Publizistin schrieb sie Feuilletons für mehrere Zeitungen. 1933 liess sie sich in Mailand nieder. Nach der Machtergreifung der Nazi konnte sie als Jüdin in Deutschland nicht mehr für Zeitungen arbeiten. Da kam, wie sie an Thomas Mann schrieb, «ein sonderbares Angebot aus Basel». Nämlich: «Die pharmazeutische Abteilung der Ciba gründete eine Reklame-Zeitschrift und bewarb sich um meine Mitarbeit. Ein neues und fremdes Gebiet war mir sowohl die Geschichte der Medizin als die Aufgabe der Bildsuche, die von mir 60 Prozent Erstveröffentlichungen verlangte. Die Schwierigkeit der Aufgabe, die Randgebiete und das hochanständige Niveau der Zeitschrift lockten mich.»

Von 1934 bis 1940 verfasste Grete De Francesco zahlreiche Beiträge für die Zeitschrift. Danach wurde ihre Situation in Italien immer prekärer. Am 24. Oktober 1944 wurde sie in Mailand von zwei SS-Männern verhaftet. In einem Nachruf heisst es, sie sei politisch nicht hervorgetreten, aber von Wien aus bespitzelt worden. Nach ihrer Verhaftung brachte man sie schliesslich ins KZ Ravensbrück. Ende Februar oder Anfang März 1945 wurde sie von dort «evakuiert» und umgebracht. (sto)