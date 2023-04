Hörausflug Wie ein Blind Date mit geschlossenem Mund: So haben Sie die Kraftwerkinsel Birsfelden noch nie erlebt Die deutsche Autorin und Schauspielerin Laura Naumann verkuppelt uns in ihrem Hörausflug mit einer vermeintlich alten Bekannten: der Birsfelder Kraftwerkinsel.

«Siehst du den geschwungenen Ast? Da könnte man sich hineinlegen», sagt die Stimme – und der Journalist stimmt zu. Bild: Roland Schmid

Der erste Eindruck sei entscheidend, heisst es. Gerade bei einem Date mit einem Gegenüber, das man nur vom flüchtigen Vorbeigehen kennt. Das irgendwie immer schon da war, aber eben nur an der Peripherie der eigenen Wahrnehmung. Ungünstig also, wenn dieses Gegenüber dann stumm bleibt, so wie hier und jetzt an diesem nieseligen Sonntagnachmittag im Niemandsland zwischen ­Basel, Riehen, Birsfelden und Grenzach.

Da stehen wir also zwischen Kraftwerk und Schleuse beim vereinbarten Treffpunkt – einem trostlosen Toilettenhäuschen – und schweigen uns gegenseitig an. Zum Glück ist auch Laura Naumann bald zur Stelle, um das Eis zu brechen. «Hallo!» sagt die 1989 in Leipzig geborene Autorin und Schauspielerin, und ihre sonnige Stimme macht uns kurzzeitig vergessen, dass wir nicht ihretwegen hier sind. Dass wir Laura nicht sehen können, spielt keine Rolle. Wir tragen ihre Stimme in geschlossenen Kopfhörern nah am Ohr.

«Sorg­losigkeit» für knapp 30 Minuten

«Wir freuen uns sehr, dass du gekommen bist. Die Insel und ich», sagt sie nun und bereits freuen auch wir uns – auch wenn wir keine Ahnung haben, was uns erwartet. Eigentlich nur, dass es im Folgenden um «Self­Love» gehen soll, um «Sorg­losigkeit» und «Sichwegträumen». Und dass das Ganze knapp 30 Minuten dauert.

Draussenbleiben oder Innehalten? Die Welt ist Ansichtssache. Bild: Roland Schmid

Laura macht diese Vermittlung ganz offenbar nicht zum ersten Mal, gekonnt lenkt sie unsere Gedanken zurück zum Grund unseres Hierseins: «Sie sagt, du darfst sie gerne duzen, die Insel. So alt ist sie ja noch nicht.» Wie alt denn, wollen wir fragen? Aber das wäre unhöflich. Also schweigen wir. So wie wir es nun für die Dauer unseres ganzen Spaziergangs tun werden. Denn auch wortlos fühlen wir uns schnell verstanden.

«Was siehst du?», fragt die Stimme. «Bleib mit dem Blick hängen an etwas, das dir gefällt. Fotografiere es, aber nur mit den Augen.» Wir tun, wie uns geheissen. Und die auf dem Wasser vor sich hindösenden Weidlinge bekommen einen Platz in unserem mentalen Erinnerungsalbum. «Du siehst sehr ernst aus», sagt die Stimme und wir fühlen uns ertappt. Aber auch gesehen.

Laura sagt: «Was siehst du? Fotografiere es, aber nur mit den Augen.» Bild: Roland Schmid

Dann atmen wir unter Lauras Anleitung durch unsere Fusssohlen in die Insel hinein, ehe wir über fehlende Sonnencreme, glückliche Influencerinnen in Dubai und den Blondie-Hit reden, welcher der Insel besonders gefällt: «The Tide Is High».

Wir stellen Beobachtungen an zu gewissenhafter Dentalhygiene, zu mittelmässigen Gedichten und zur Fabrik, die sich rechts von uns auftürmt und die ausschaut wie ein Kreuzfahrtschiff. Bald sitzen wir auf einem Bänklein und blicken auf den Rhein, wie er sich zwischen Hornfelsen und Silos und schliesslich auch an uns vorbeischiebt.

Keine Geschichten, keine Geschichte

Bald sitzen wir auf einem Bänklein und blicken auf den Rhein. Bild.: Roland Schmid

«Kraftwerkinsel» ist ein Hörausflug, der nicht nur ohne Geschichten, sondern auch ohne Geschichte auskommt. Wer mehr erfahren möchte über diesen Ort, der in den 1950er-Jahren durch den Bau von Kraftwerk und Schleuse vom Festland abgetrennt wurde, der wird im Birsfelder Museum fündig.

Dort werden auch die Kopfhörer ausgegeben (kostenlos, wie die Ausstellung), auf denen man Laura Naumanns Stimme lauschen kann. Dass der vom Theater Roxy in Auftrag gegebene und zeitlos wirkende Hörausflug mitten in der Pandemie entstanden ist, wird erst auf dem Rückweg in einer autobiografischen Erzählung angetönt.

Am Ende liegen wir im Gras. Bild: Roland Schmid

Nun berichtet die Autorin davon, wie sie in der Abgeschiedenheit des Lockdowns ein «Selfie mit geschlossenem Mund» schoss – ihre Zähne empfinde sie nicht als besonders schön – und sich damit bei einer Dating-App ein Profil erstellte. Das Treffen, das sich so ergab und auf das sie sich eine Woche lang vorbereitet hatte, spielte sich anders ab als erwartet. Mehr sei hier nicht verraten. Aber am Ende traf die junge Frau auf ein wichtiges Gegenüber. Und genau so erging es am Sonntag auch uns.