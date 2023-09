in eigener Sache Neuer Leiter des bz-Kulturressorts Das Kulturteam hat Verstärkung erhalten: Florian Oegerli leitet seit Anfang September neu das Ressort. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Florian Oegerli. Bild: Zvg

Liebe Leserinnen und Leser

Seit Anfang dieses Monats steht das Ressort Kultur unter neuer Führung. Florian Oegerli (32) leitet unser Team, welches sich täglich um das Kulturschaffen in der Region kümmert. Oegerli wechselt von der Kulturabteilung bei SRF zu unserer Zeitung. Er ist unter dem Pseudonym Adam Schwarz auch als Schriftsteller tätig. Sein neuester Roman «Glitsch», verlegt bei Zytglogge, wurde soeben auf die Shortlist zum Schweizer Buchpreis genommen. Die bz-Redaktion freut sich mit Florian über diese grosse Ehre – und vor allem freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit ihm!

Ein grosser Dank geht an dieser Stelle an seine Vorgängerin Mélanie Honegger, die in den vergangenen Monaten mit dem Team aus Hannes Nüsseler, Stefan Strittmatter und Elodie Kolb dazu beigetragen hat, unser Kulturressort sowohl bei den Kulturschaffenden als auch der Politik noch stärker zu verankern. Die vielen positiven Reaktionen aus der Leserschaft, von Kulturschaffenden und Veranstaltern ermutigen uns, als das führende Kulturmedium der Region auf Kurs zu bleiben und das Geschehen in der Kulturstadt Basel jeden Tag weiter wohlwollend-kritisch abzubilden und zu begleiten.