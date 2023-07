Internetkunst Eine interaktive Welt der Browserfenster: Das Haus der elektronischen Künste eröffnet die zweite Onlineausstellung Seit Mittwochabend ist die Onlineplattform «Virtual Hek» mit einer neuen Ausstellung aktiv: Die koreanische Künstlerin Yehwan Song hat eine Landschaft, die über das Browserfenster hinausgeht, geschaffen.

Die koreanische Künstlerin Yehwan Song hat ein Werk für die Onlineplattform des HEK geschaffen. Bild: Screenshot/Haus der elektronischen Künste

Silbergraue Röhren, hellblaue, rosa und rote Farbverläufe in kleinen Fenstern zieren vor schwarzem Hintergrund das Bild. Zahlenboxen und schmale graue Regler lassen sich per Mausklick verschieben, geometrische Formen bewegen sich leicht, als schwämmen sie in einer zähen Flüssigkeit. Es ist ein Browserfenster, das erst einmal überfordert: Sind auf diesem Computer zu viele Fenster offen? Hat ein Virus Überhand genommen?

Das, was einem da unter der Website virtual.hek.ch seit Mittwochabend entgegenspringt, ist das neue Werk von Yehwan Song. Die koreanische Künstlerin und Designerin ist bekannt dafür, mit Medien die auf Browsern basieren, zu spielen und diese satirisch überspitzt darzustellen. Besonders was deren Funktionalität und die Interaktion mit diesen angeht.

Der Turm wächst – oder wird zerstört

Im Auftrag des Hauses der elektronischen Künste (HEK) hat Song die zweite Ausstellung für dessen virtuelles Portal entworfen. Abgeschlossen ist das Werk jedoch noch nicht. Wie dem Beschrieb des HEK zu entnehmen ist, wird sich dieses in den kommenden Tagen und Wochen noch verändern. Neue Bausteine werden dazukommen, andere sollen verschwinden.

Der «Provisional Space» ist eine Panoramalandschaft aus Computersteuerungselementen. «Gebaut» werden kann damit eine Art virtueller Steinturm. Einer der beiden im Fenster angezeigten QR-Codes lässt einen das Smartphone zücken und die Grenzen zwischen Online- und Offlineraum verschwimmen. Nach einigen Startschwierigkeiten mit der Funktionsweise erklärt uns ein digitales Avatar-Wesen, das dank der Smartphone-Kamera die eigene Handfläche erkennt und sich auf diese «setzt», das Prinzip dieses Raumes von Song.

Ein Raum der erkundet werden will und muss

Je nachdem wie die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung die Regler der Elemente im Browserfenster verändern, bildet sich eine Art Turm aus «Yellow Stones» oder er zerfällt: Via QR-Code lässt sich auf dem Handy ein Fenster öffnen, das – durch die Technologie der Augmented Reality – eine Konstruktion formt und die sich, je nach Interaktion mit den Reglern, immer wieder verändert.

Dieser «Provisional Space» ist in erster Linie eine dreidimensional anmutende Röhrenwelt in einem Browserfenster, die erkundet werden will und ständiger Veränderung unterliegt. Der digitale Raum wird damit zu einer Art Spielplatz: Jeder Regler will verschoben werden, man fragt sich, was geschieht, wenn man auf dieses oder jenes Symbol klickt. Es ist aber auch ein Raum, mit dem man erst etwas experimentieren muss, um ihn zu durchschauen.