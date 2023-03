Jazz Offbeat: Vom sizilianischen Soul bis zur orientalischen Oud Der Basler Jazz-Veranstalter Urs Blindenbacher von Offbeat blickt voraus auf ein dichtes und vielseitiges Programm sowohl bei der Series als auch beim Festival – und freut sich über Rekorde bei den Besucherzahlen.

Mario Biondi, hier bei seinem Basler Auftritt 2015 an der Baloise Session, eröffnet am 19. April das diesjährige Jazzfestival Basel. Bild: Juri Junkov

Das Lied ist bekannt, die Interpretation jedoch neu: Zur Eröffnung seiner Medienkonferenz lässt Urs Blindenbacher Herbie Hancocks funkigen Klassiker «Canta­loupe Island» in der kürzlich erschienen Version des sizilianischen Soul-Sängers ­Mario Biondi erklingen.

Der Offbeat-Chef, der seit einigen Jahren nebenher sein Talent als Radiomacher unter Beweis stellt, hat den Opener natürlich nicht zufällig gewählt: Biondi wird mit seiner Band am 19. April im Basler Volkshaus das diesjährige Jazzfestival Basel ­eröffnen. Zuletzt gastierte der gefeierte Musiker 2015 in Basel – damals im Rahmen der Ba­loise Session.

Doch hält es Blindenbacher nicht lange bei Mario Biondi, zu dicht ist das Programm, das er auf der Bühne des Jazzcampus Basel sitzend vorstellen will: Im Tagesrhythmus geben sich die Stars des globalen Jazz beim diesjährigen Jazzfestival Basel die Klinke in die Hand: Auf ­Biondi folgt im Volkshaus Basel die US-amerikanische Sängerin Lizz Wright, die traditionelle Einflüsse wie Gospel und Folk zu einer ebenso modernen wie eigenen Mischung vermengt.

Mozart mit dem Akkordeon beatmen

Am Folgetag vollführt ­Blindenbacher in seinem Programm einen ersten stilistischen Sprung, wenn er mit der in ­Basel lebenden Vivianne Chassot eine Grenzgängerin zwischen den Stilen ins Stadtcasino holt: Die gebürtige Zürcherin «beatmet» Kompositionen von Mozart mit ihrem Akkordeon und stellt ihnen Stücke aus dem Folk gegenüber. Am selben Abend sprengt der französische Bandoneon-Spieler Richard Galliano gleichenorts die Grenzen des Tango.

Danach geht es Schlag auf Schlag weiter – die Gitarristen Kurt Rosenwinkel und Bill Frisell, das Flamenco-Gespann Duquende/Tomatito oder der ­libanesische Oud-Grossmeister Rabih Abou-Khalil sind nur ein paar der klingenden Namen, die des Weiteren auf dem Programm stehen – und es scheint, als sei die diesjährige Ausgabe des Jazzfestival Basel auch eine der mutigsten in der 33-jährigen Geschichte.

John Scofield und John McLaughlin als Rahmen

Doch auch damit nicht genug, denn abseits des auf einen Monat verdichteten Festivals –optisch erkennbar an den expressionistisch gestalteten Plakaten und Programmheften –läuft vom März bis zum Oktober die Offbeat-Series. Die Werbemittel sind hier in verhältnismässig dunklen Farbtönen gehalten.

Allerdings ist das Gebotene im Rahmen der Series nicht minder bunt – musikalisch und im Hinblick auf die Spielorte. Umrahmt von zwei Grössen der Gitarre (John Scofield am kommenden Samstag zur Eröffnung der Series und John McLaughlin als fulminanter Abschluss im Oktober) hat die Offbeat-Series ein breites Spektrum zu bieten.

So gönnt sich beispielsweise der Basler Komponist und Klangkünstler Fritz Hauser kurz vor seinem 70. Geburtstag auf zwei Tage und vier Konzerte verteilt ein Grossprojekt, das im Museum Tinguely 21 Perkussionistinnen und Schlagzeuger mit den dort ausgestellten Maschinen interagieren lässt.

Mani Matter als Sprungbrett

Ebenfalls zwei Abende –zweifelsfrei die am weitesten vom Jazz im klassischen Sinne entfernten – stehen im Zeichen Mani Matters. Im Basler Volkshaus nutzt der Schweizer Rock-Chansonnier Stephan Eicher zusammen mit dem Trio des Bieler Gitarristen Roman Nowka das Liedgut des 1972 verstorbenen Berners als Sprungbrett für Eigeninterpretationen.

Ein exklusiver Anlass, der in dieser Form so nicht mehr stattfinden werde, verspricht Blindenbacher. Und ein besonders zugkräftiger an der Abendkasse, wie er sagt. Eicher hätte spielend auch den grossen Saal des Stadtcasinos füllen können, habe dies aber aufgrund der für verstärkte Musik schwierigen Akustik persönlich abgelehnt.

Das 2015 von Offbeat mitveranstaltete Konzert Eichers ebenda sei entsprechend in getrübter Erinnerung geblieben, sagt Urs Blindenbacher. Ehe er mit Bill Frisells Ballade «Valentine» einen versöhnlichen Ausklang ab CD ertönen lässt.