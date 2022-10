Jazzfestival Aus der Kita auf die Festivalbühne: Die einstige Frontfrau von The bianca Story spielt in Basel ein Familienkonzert Das Big Basel Festival bringt dieses Wochenende Grossbands auf die Bühne. Auch ein Projekt von Anna Gosteli ist dabei.

Die Musikerinnen Anna Gosteli (l.) und Martina Stutz mit Handpuppe Schnuu. zvg

Wer an eine Band denkt, stellt sich wohl am ehesten drei bis fünf Menschen vor, die gemeinsam Musik machen. Beim Big Basel Festival ist das anders. Das Basler Musikfestival, das dieses Wochenende zum zweiten Mal überhaupt stattfindet, setzt ganz auf grosse Ensembles.

Damit wehrt es sich gegen einen Trend im Jazz, der aufgrund der hohen Gagenkosten eher wegkommt von Grossbesetzungen. In Basel soll die Big Band, ein Relikt aus den 1920er-Jahren, nun wiederbelebt werden: Sechs Formationen – die grösste von ihnen umfasst 18 Mitglieder – zeigen im Jazzcampus und in der Pauluskirche, welche Kraft grossbesetzte Ensembles entwickeln können.

Mit dabei sind Formationen aus dem In- und Ausland. Den Auftakt macht am Freitagabend der österreichische Komponist und Dirigent Christian Muthspiel mit dem Orjazztra Vienna.

Für Harfe und Vibrafon komponiert

Ins Programm geschafft haben es auch Anna Gosteli und Martina Stutz, die fürs Festival ihr Familienstück «Dr Schnuu und sini Tierli» für eine elfköpfige Band umgeschrieben haben. Jedes Instrument stehe für ein Tier, erzählt Gosteli, die vielen noch als Sängerin der Basler Band The bianca Story in Erinnerung sein dürfte. «Anfangs habe ich mir gar nicht zugetraut, für so viele Leute zu komponieren. Jetzt macht es mir total viel Spass», sagt die Musikerin.

Bandmitglieder und Instrumente durfte Gosteli, die im Master Komposition studiert hat, selber auswählen. Sie entschied sich für bunte Arrangements, die Tuba, Harfe und ­Vibrafon zusammenbringen.

Hat ihren Musikstil gefunden: Anna Gosteli. zvg

Normalerweise sind Gosteli und Stutz als Duo in Kindergärten und Schulen unterwegs. Durch einen Auftritt in einer Tagesstätte entstand schliesslich auch die Zusammenarbeit mit dem Big Basel Festival. Jazzmusiker Jonas Winterhalter, der mit Sarah Chaksad, Anna Hirsch, Johannes Maikranz und dem Tonmeister Amadis Brugnoni das Big Basel Festival leitet, arbeitete zu der Zeit in der Küche der Kinderkrippe. Er fragte das Duo für ein Familienkonzert am Jazzcampus Basel an.

Eine Handpuppe als ­Psychiater

Doch die beiden Jazzmusikerinnen, die gemeinsam in Basel studiert haben, wollen mit ihrem Stück auch die Erwachsenen erreichen. «Ich habe den Anspruch, nicht einfach Kindermusik zum Mitsingen und Mitmachen zu komponieren», sagt Gosteli. Das funktioniere ziemlich gut, auch die Erwachsenen schmunzelten oft.

Ihre Handpuppe Schnuu hört sich geduldig die Sorgen der verschiedenen Tiere an, ist ihr bester Freund oder gar «der Psychiater», wie Gosteli lachend sagt – da wäre sie wieder, die Welt der Erwachsenen.

Für die Wahlbaslerin bedeutet das jazzige Familienstück übrigens nicht die definitive Abkehr vom Pop. Mit ihrer neuen Band Kind Empress veröffentlicht sie im Frühjahr das erste Album. «Musikalisch weiss ich heute viel mehr, wer ich bin und was ich möchte», sagt Gosteli. Das ist bei ihrer Big Band nicht anders. Sie träumt bereits jetzt von einer Tournee.