Jazzfestival Gelungener Auftakt im Basler Volkshaus: Offbeat-Festival feierlich mit italienischem Jazz eröffnet Der italienische Soul-Jazzer Mario Biondi hat im Volkshaus mit einem unterhaltsamen Konzert das 33. Jazzfestival Basel eingeläutet.

Mario Biondi sorgte im Basler Volkshaus für gute Laune. Bild: zvg/Jean Jacques Schaffner

«Offbeat hat innerhalb von 48 Jahren 1480 Konzerte organisiert», erzählt Veranstalter Urs Blindenbacher zum Auftakt des 33. Basler Jazzfestivals und lässt anklingen, dass man fürs 2025 an eine riesige Jubiläumssause denkt. Auch die Baselbieter Kulturdirektorin Monica Gschwind richtet einige Worte ans Publikum im Volkshaus und zeigt sich davon überzeugt, dass die bevorstehende Edition der Musikreihe ausgesprochen facettenreich sein wird.

Entsprechend dem Festivalschwerpunkt «Italian Jazz» kommt dem sizilianischen Soul-Jazzer Mario Biondi an diesem Mittwochabend die Ehre zuteil, mit seiner Band das Eröffnungskonzert zu bestreiten. Der glatzköpfige Hüne im Anzug macht es sich auf einem Barhocker bequem, klimpert auf seinem Schlaginstrument und schwelgt im relaxt dargebotenen Sound seiner sechs Mitmusiker. Zum Auftakt wird «Last Time I Saw Jeannine» geboten. Der Song aus der Feder von Jazzsänger Eddie Jefferson erlaubt es Biondi, seine Fähigkeiten als Scat-Sänger hervorzukehren und seine warm brummende Stimme gekonnt zur Geltung zu bringen.

Leidenschaft für James Brown und Aretha Franklin

Bereits in seiner Jugend entwickelte der Sohn eines Cantautore eine Leidenschaft für «Black Music» und für Künstler wie James Brown oder Aretha Franklin. 2006 veröffentlichte er sein Debütalbum «Handful of Soul», mit dem er in seiner Heimat bis auf Platz 1 der Charts vorstiess. Seither gilt Biondi nicht nur als fixe Grösse der Musikszene seines Landes, sondern auch als die «schwarze Stimme» Italiens. Beim Auftritt in Basel versteht es der neunfache Vater, sich zurückzunehmen und die Bühne mitunter seinen Begleitmusikern zu überlassen, derweil er im Hintergrund am Weinglas nippt und lauscht.

Rasch zeigt sich, dass sich der 52-Jährige in seiner Haut und bei seinem Schaffen wohlfühlt: Er tänzelt ungelenk und zugleich locker, tätschelt Bassist Federico Malaman aufmunternd auf die Schulter und wechselt ansatzlos zum Soul-Jazz. Seine Formation beschert ihm einen durchgängig eleganten Klangteppich und versteht es, diesen mit Congas, Waldhorn, Querflöte oder Piano geschmackvoll auszuschmücken und aufzubereiten. Das ist geschmeidig, kann jedoch nicht über das Manko hinwegtäuschen, dass alle Streicher ab Band eingespielt werden und dadurch wie ein scheppernder Fremdkörper wirken.

Ein Set für anhaltend gute Laune

Mit der Nummer «Alfie» verneigt sich der Sänger vor Burt Bacharach, der im Februar verstorbenen Komponistengrösse. Dessen Ballade von 1966 ist ein Highlight des Sets. Nicht zuletzt, weil Biondi das Stück mit Mut zur Brüchigkeit singt. «Rio de Janeiro Blue» von Randy Crawford gelingt geschmeidig und mit leiser Melancholie, sein eigenes «Love Is a Temple» flirtet mit dem Yacht-Rock und «Prendila così» setzt ganz und gar auf Zartschmelzendes.

Es ist ein Konzert, das die rund 600 Anwesenden nie herausfordert, aber immer umgarnt: Da ein wuchtiger Slap auf dem E-Bass, dort ein paar funkige Riffs sowie eine eingängige Anleihe beim Bossa Nova oder bei Frank Sinatra. Das Set sorgt beim Publikum für anhaltend gute Laune. Und genau dies dürfte auch das Ansinnen von Mario Biondi gewesen sein.