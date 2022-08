Jubiläum Bellevue: Eine Basler Plattform für die Fotografie Der Kleinbasler Ausstellungs- und Diskursraum setzt sich seit zehn Jahren vertieft mit der Fotografie auseinander.

Das Bellevue-Team Regine Flury, Marina Woodtli und Christian Flierl. Nicole Nars-Zimmer

Bellevue beschreibt sich selber in einer Mischung aus Distanz und Understatement als «Ort für Fotografie». Oder etwas weniger zurückhaltend als «Kochtopf kreativer und kritischer Ideen und innovativer Beiträge».

Diese Beschreibungen weisen auf ein breites Inhalts- und Angebotsspektrum hin. Personifiziert wird dies durch das Trio, das die bz Basel zum Gespräch anlässlich des 10. Geburtstags von Bellevue trifft: Es sind dies Regine Flury, Dozentin an der Hochschule für Gestaltung und Kunst der FHNW und Mitgründerin des Ortes für Fotografie, Fotokünstlerin Marina Woodtli und der Fotoreporter Christian Flierl.

Woodtli und Flierl kuratieren die Jubiläumsausstellung mit dem Titel «Wiedersehen», die vom 23. September bis 22. Oktober als Ausseninstallation in der Elisabethenanlage die Passantinnen und Passanten überraschen wird.

Auch die beiden aktuellen Ausstellungen vermitteln einen Eindruck der Angebotsbreite und -vielfalt. Im Ausstellungsraum im Hinterhaus an der Breisacherstrasse 50 ist gegenwärtig die Schau «... nicht abdrücken» mit Diplomarbeiten von Fotografinnen und Fotografen zu sehen, die 2022 ihren Studiengang an der Schweizer Journalistenschule MAZ abgeschlossen haben.

Enthusiasmus und ehrenamtliche Arbeit

Gleichzeitig ist in der Basler Universitätsbibliothek eine Neuauflage der Ausstellung «Past & Post» zu sehen, die 2020 im Bellevue Opfer der Corona-Einschränkungen wurde. Die Ausstellung setzt in einer von der Christoph Merian Stiftung angeregten Serie von Zusammenarbeiten mit dem Staatsarchiv Basel fotografische Werke von einst und heute in einen Dialog. Mit den Praktiken der zeitgenössischen digitalen Bilderfülle und den Bearbeitungstechniken spielend setzen sich die junge Fotokünstlerin Thi My Lien Nguyen und ihr Kollege Simon Tanner mit Werken des Basler Pressefotografen Hans Bertolf (1907-1976) auseinander.

Gegründet wurde Bellevue 2012 von Regine Flury und dem 2019 mit 66 Jahren früh verstorbenen freischaffenden Fotografen Dominik Labhardt. «Wir wollten für die in der Region Basel stiefmütterlich behandelte Fotografie eine Plattform nach den Vorbildern der ‹enquêtes photographiques› in der Westschweiz schaffen», sagt Flury. Das umfasst nicht nur Ausstellungen, von denen es in den ersten zehn Jahren der Institutionen ganz schön viele zu sehen gab. Wichtiger Teil des Angebots sind Veranstaltungen, Workshops und das Atelier, das auch den Amateurbereich einbezieht.

Organisiert ist Bellevue als Verein mit rund 200 Mitgliedern, von denen sich 30 aktiv und ehrenamtlich einbringen. Die Institution werde von einem grossen Enthusiasmus getragen, sagt Flury.

Hochglanz und indonesische Punks

In der Szene selber hat sich Bellevue rasch einen sehr guten Namen schaffen können – mit einem ausgesprochen abwechslungsreichen und spannenden Katalog von Ausstellungen. Erwähnt sei hier unter vielen anderen «Bildgewaltig» mit Porträts von Frauen, denen Gewalt angetan wurde, aber ohne die Spuren der Gewalt voyeuristisch in den Vordergrund zu stellen. Oder Eleni Kougionis’ überraschende Einblicke in die Punk-Szene Indonesiens. Und natürlich die sehr poetische Aufnahmeserie, die der verstorbene Bellevue-Mitgründer Dominik Labhardt aus Grönland mitgebracht hatte.

Dazu kam eine lange Liste von berühmten, bekannten, aber auch weniger bekannten Namen. Sie reicht vom Hochglanz-Modefotografen Onorio Mansutti über Koryphäen der Reportage-Fotografie wie Hugo Jäggi (1936-2018) und Roger Humbert (1929-2022) bis zu Studierenden der Fotografie oder Schülerinnen und –schülern der Primarschule Bläsi und der Sekundarschule Sandgruben.

Die Schülerinnen und Schüler traten im Frühling 2022 bei der mit insgesamt 1800 Besucherinnen und Besuchern höchst erfolgreichen Ausstellung «Kleinbasel» zusammen mit zeitgenössischen Profis in einen bildlichen Dialog mit historischen Aufnahmen aus dem Staatsarchiv. «Die Schülerinnen und Schüler leisteten Grossartiges», schwärmt Flury.

Voller Zuversicht und mitgetragen von der Szene geht Bellevue nun ins zweite Jahrzehnt – in der Hoffnung, dass sich vermehrt auch junge Menschen mitengagieren, wie Flury sagt. Schön wäre es, wenn die Resultate dieses Engagements vom Standortkanton stärker wahrgenommen würden, damit nicht alle Einsätze ehrenamtlich geleistet werden müssten, sagt sie: «Beat Jans könnte doch auch mal vorbeischauen.»